Stížnosti zabraly. Polská “highway to Hel” s autobusovou linkou č. 666 končí

Polský autobusový dopravce PKS Gdynia zruší svou linku 666 na poloostrov Hel, který je vyhledávanou turistickou lokalitou. Od 24. června linka dostane číslo 669, informuje agentura Reuters. Mluvčí dopravce uvedl, že společnost dostávala pravidelně stížnosti na název linky, který veřejně kritizovaly i některé křesťanské skupiny.

Podle mluvčího dopravce Marcina Szwaczyka vedení společnosti dostávala na označení linky stížnosti od jednotlivců i křesťanských skupin. Pisatelé protestovali proti satanistickým konotacím linky vedoucí na poloostrov, jehož název se podobá anglickému slovu hell, které znamená peklo.

V roce 2018 katolický server Fronda.pl linku kritizovala za "satanistickou pitomost". "Peklo je negací lidskosti. Je to věčná smrt a bolest," uvedla skupina.

Ďábelské číslo se možná vrátí

Linka bude podle rozhodnutí dopravce jezdit od 24. června pod číslem 669. Mluvčí dopravce však nevyloučil, že by společnost mohla vrátit původní označení linky, pokud by o to žádalo hodně cestujících a klientů.

Hel patří mezi hlavní turistické destinace na polském pobřeží Baltu. Poloostrov se nachází u města Gdaňsk. Název nemá v polském jazyce žádné pekelné konotace, jelikož místo věčného zatracení polština označuje za pieklo.

