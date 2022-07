Čtenáři píší: Řecko? Peklo na zemi i opačná zkušenost

Reportáž kolegy Zdeňka Pečeného o dovolené v Řecku vzbudila vášnivé reakce. Některé zde vybíráme.

REPORTÁŽ: Jel jsem do Řecka a stejnou chybu už neudělám Enjoy „Super jídlo a pohostinní lidé,“ vyskočí na mě, když otevřu nějakého turistického průvodce o jakémkoliv řeckém ostrově. Dovolím si nesouhlasit. Strávil jsem týden projížděním řeckého ostrova Rhodos ve snaze nalézt nějaké pohostinné lidi. Viděl jsem vše od velmi chladné obsluhy, přes naprosto apatickou (nejčastěji) až po tu agresivní, když se vám něco nelíbí. Zdeněk Pečený Přečíst článek

V článku autor nesmlouvavě kritizuje nejen Rhodos, ale i Řecko jako celek. U fotky odpadků v nějaké slepé uličce je napsaný komentář " klasické řecké zákoutí". Jak ale může autor použít tento komentář, když podle všeho byl v Řecku jeden týden na jednom ostrově? Není možné za jeden týden v jednom místě objektivně zhodnotit klasická řecká zákoutí. V Řecku jsem byl mnohokrát, zjevně víckrát než autor článku. Zkušenost má a desítek lidí, které znám je prakticky opačná než autorova. Ano, může se stát, že ne vše bude perfektní, ale ve článku to v tomto smyslu rozhodně nevyznělo. Na konci je ironicky napsáno: " Jasně. Pravděpodobně jsem měl smůlu, špatně si vybral. Hotel, místo i všechna místa, co jsem navštívil – jde to vůbec? Mít takovou smůlu"

Já se jednoduše ptám: Je pravděpodobnější, že autor měl takové neštěstí a jeho názor se zakládá na faktech a realitě (podotýkám, že jeho postoj je opravdu nemístně kritický), nebo to, že aby článek vyniknul, tak si autor jeho příběhy značně přibarvil?

Je třeba zvážit, že na Rhodos proudí tisíce Čechů každý rok, ale jejich zkušenost je de facto opačná. Pokud by byl článek a jeho kritika založen na pravdě a faktech, tak bude mít ostrov trochu jinou reputaci. Znovu podotýkám, že autor byl v Řecku jednou a na týden, jeho zkušenost nemůže být objektivní, naopak subjektivní a zjevně velmi přibarvená.

Chování v Řecku, tragédie

Četl jsem článek „Jel jsem do Řecka a stejnou chybu už neudělám" a chci vám říci, že mi mluvíte z duše, máme naprosto stejné zkušenosti. Ne - li horší. My zase z Korfu, místo Sidari. Peklo na zemi. Chování místních ,,podnikatelů", tragédie. Výlet lodí - nápadně stejně ,,doporučená" restaurace při zakotvení. A tak dále. Nikdy více. Nechápu, jak tenhle Augiášův chlév mohl být kolébkou civilizace. Všude nedostavěné domy a mezitím provizorně natažené elektrické vedení. Díky jedné recepční - Slovence, co se tam vdala, víme, že je to proto a schválně, že z rozestavěné stavby se nic neplatí. Žádné daně z nemovitosti, z prostor k podnikání apod. A i energie jsou o úplně jiných cenách, dokud se stavba nezkolauduje. Je to středověk, který eurozóna dotuje.

Poznámka: Redakce newstream.cz identitu čtenářů zná.