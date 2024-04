Spisovatel Jozef Karika: Slováci jsou zakletí v temném koloběhu, který těžko prolamují

Spisovateli Jozefu Karikovi, který patří k nejúspěšnějším slovenským autorům, vyjde na podzim v češtině kniha Černý rok. Je to druhý díl trilogie Černý kruh, jejíž první část Černá hra, oceněná cenou literární kritiky Zlaté pero, se v českém překladu objevila v roce 2016. Trilogie mapuje nálady a vývoj slovenské společnosti od roku 1989 až po současnost.

„Ten 'černý kruh' se bohužel ukazuje i v současném dění, že jsme jako společnost na Slovensku zakletí v určitém koloběhu, který je poměrně temný a který velmi těžce dokážeme prolomit. A když se to podaří, tak jenom na malou chvilku,“ uvedl Karika s odkazem na aktuální situaci před prezidentskými volbami u východních sousedů. V nich proti sobě stojí kariérní diplomat Ivan Korčok a předseda parlamentu Peter Pellegrini.

Trilogie Černý kruh vznikala ještě před současnými volbami jako vedlejší linie Karikových románů Trhlina nebo Smršť.

„Zatím byl větší zájem o tu mysteriózní linii, ale myslím si, že nastal čas i pro Černý kruh, protože vím, že hodně lidí se s překvapením ptá, co se to stalo na Slovensku. To jsou otázky, na které jsem se snažil hledat odpovědi,“ řekl Karika. „Teď se to nabízí minimálně na další trilogii nebo možná napíšu čtvrtý díl Černého kruhu, ale nejsem si úplně jistý, z které strany hranic,“ dodal.

V českých kinech je od 4. dubna thriller Smršť, který podle Karikova románu natočil režisér Peter Bebjak. Hlavní role v něm ztvárnili Anna Geislerová a Tomáš Maštalír. V minulosti Bebjak natočil film na motivy Karikova bestselleru Trhlina. Při natáčení dává Karika filmařům při zpracovávání jeho příběhů volnou ruku.

„Filmové zpracování vnímám vždy jako samostatné dílo a věřím tomu, že jako autor knihy v zásadě nemohu prohrát. Protože kdyby se film nelíbil, tak lidé řeknou, že kniha byla lepší a přečtou si ji. A kdyby se jim film líbil, tak si řeknou, že o tom chtějí vědět ještě více,“ podotkl Karika.

Spisovatel a publicista Karika se narodil 15. listopadu 1978 v Ružomberku. Do povědomí se dostal po roce 2000 jako autor internetových stránek Garden of Magick a díky svým dvěma knihám o magii Slovanská magie a Zóny stínu. V Česku a na Slovensku prodal více než 350 tisíc výtisků svých knih.

V největší knižní anketě na Slovensku Martinus Kniha roku 2014 se umístil na prvním místě mezi TOP pěti autory, o dva roky později skončil druhý. Za romány Propast a Černá hra je dvojnásobným držitelem Ceny literární kritiky Zlaté pero, dále osminásobným držitelem Zlaté knihy a trojnásobným Platinové knihy za romány Ve stínu mafie, Trhlina a Propast. Román Strach se stal nejlepším hororem roku 2017 v Polsku, Trhlina pak v roce 2017 získala prestižní slovenskou čtenářskou cenu Anasoft litera.