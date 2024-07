Vyrazili jsme na čaj o páté do centra Londýna. Za čaj a sendviče jsme zaplatili 2500 korun

Máloco se vyrovná tomu strávit slunné londýnské odpoledne tradiční anglickou kratochvílí – odpoledním čajem. Londýnské hotely se předhánějí v tom, kdo nabídne lepší. Newstream.cz vyzkoušel tradiční Afternoon Tea v hotelu Mandarin Oriental u Hyde Parku.

Traduje se, že první Afternoon Tea, tedy odpolední čaj, přichystala Anna, vévodkyně z Bedfordu, v roce 1840. Historicky existovala řada variant odpoledního čaje, které byly více či méně honosné a vydatné a podávaly se v různé časy. V dnešním Londýně se Afternoon Tea podává většinou mezi 12. a 16. hodinou.

Mandarin Oriental

Samotný hotel u Hyde Parku má historii skoro tak dlouhou jako samotný Afternoon Tea. Sahá totiž až do roku 1889, ale v nedávné historii zažil hotel těžké časy. V roce 2018, krátce po ukončení rozsáhlé, dva roky trvající rekonstrukci, byl nucen kvůli závažnému požáru zavřít na dalších devět měsíců. Necelý rok po znovuotevření, které proběhlo v dubnu 2019, přišla covidová pandemie. Ta na další roky ochromila hotelový byznys nejen v britské metropoli.

My jsme do hotelu v srdci Londýna vyrazili na odpolední čaj. Rezervaci máme na 15. hodinu, do restaurace Rosebery přicházíme s mírným zpožděním. Je téměř plná. Většina návštěvníků si už odpolední čaj vychutnává.

Sendviče, dorty a scones

Na začátek zkoušíme tradiční Earl Grey podávanný s jednohubkami. Nechybí třeba brioška se šunkou a sýrem Comté. Než dorazí sendviče, ochutnáváme zelený čaj Oolong. Místní specialitou je sendvič Sunday Roast s hovězím masem a sendvič s uzeným lososem. Proslulý je i Řeckem inspirovaný sendvič s kuřecím souvlaki.

Následující položkou v menu jsou vynikající scones (tradiční malé skotské pečivo - pozn. red.) se smetanou a džemem. Jejich chuť skvěle doplní další šálek Earl Grey. A není to ona pověstná sladká tečka, kterou to odpoledne ochutnáme. Na menu je hned několik dortíků. Italské tiramisu a čokoládový éclair upoutají naši pozornost. A nebyl to vůbec špatný výběr.

A účet? Za dospělého zaplatíte 85 liber, tedy asi 2550 korun, v ceně je neomezená konzumace kávy, čaje a vody.

