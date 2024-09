Hráč a miliardář Leon Tsoukernik představuje svou neuvěřitelnou sbírku umění plnou pokladů

Pražská galerie Magnus Art pokračuje v přestavování soukromých sbírek českých milovníků umění. Tentokrát vsadila na extravagantního miliardáře, hráče pokeru a zakladatele největšího casina u nás Leona Tsoukernika, jehož sbírka patří k nejhodnotnějším v Česku. Vedle sedmnácti děl Emila Filly v ní je většina velkých jmen české meziválečné avantgardy, ale také mimořádná díla od Renoira, Matisse, Damiena Hirsta či Tonyho Cragga.

V centrále J&T Banky, kde galerie Magnus Art sídlí, jsou vystaveny tři desítky, které představují reprezentativní průřez Tsoukernikovou sbírkou.

„Celkem mám kolem dvou tisíc děl, vždy se snažím, aby šlo o co nejkvalitnější díla jednotlivých tvůrců,“ uvedl v rozhovoru pro newstream.cz Leon Tsoukernik. „Cena je samozřejmě důležitá, ale o umění jako o investici primárně neuvažuju. Ani když jsem se zabýval starožitnostmi, nekupoval jsem žádnou věc s tím, že to kupuji, abych ji vzápětí otočil dráž. Takhle já nepřemýšlím,“ dodává Tsoukernik.

Podívejte se na unikátní sbírku Leona Tsoukernika

„Tsoukernikova sbírka je plná takzvaných ‚modrých žetonů‘, tedy velkých, časem prověřených autorů. Jména jako Zrzavý, Lada, Mucha, Čapek nebo Filla česká veřejnost dobře zná, i kdyby jen z novinových titulků. Naprostá esa sběratel vybírá i ze světového umění. Matisse, Renoir, Léger nebo současní hvězdní autoři Hirst či Anish Kapoor se v českých sbírkách vyskytují pramálo,“ popisuje sbírku kurátorka výstavy Valérie Horváth z Art Servisu J&T Banky. „Na naší výstavě je třicet děl a jsem přesvědčena, že každé z nich by na jakékoli jiné výstavě bylo hlavním lákadlem,“ myslí si kurátorka.

