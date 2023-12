Silvestr na horách na poslední chvíli? Zapomeňte, je plno

Téměř plno je v těchto dnech v hotelech na českých a moravských horách. Uvedl to prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Na oslavy Silvestra na poslední chvíli tak můžete zapomenout. V Praze se zase očekává nápor zahraničních turistů. Jen na oslavy Nového roku jich mají přijet desítky tisíc.

V závěru roku by do Česka měly podle odhadů přicestovat desítky až stovky tisíc turistů. Nejvíce z nich zamíří do Prahy, kam by mělo na silvestra přijet kolem 90 tisíc turistů, více než loni. Téměř vyprodané jsou pak na poslední dny roku ubytovací kapacity na tuzemských horách. Vyplývá to z odhadů cestováních agentur a asociací.

Velká část turistů zamíří na konci roku tradičně do Prahy. Podle odhadu městské firmy Prague City Tourism (PCT) během adventu dorazilo do hlavního města na 650 tisíc turistů. „Na silvestra odhadujeme, že přijede 90 tisíc návštěvníků, zejména z Německa, dalších sousedních zemí, Itálie, Španělska, Velké Británie, ale také z USA,“ uvedla mluvčí PCT Klára Janderová.

Praha je podle ní oblíbenou silvestrovskou destinací rovněž pro turisty z Asie. Během adventu v roce před pandemií covidu-19 navštívilo Prahu na 700 tisíc turistů a v roce 2022, tedy po pandemii koronaviru, to bylo 609 tisíc turistů.

Tomu odpovídá i obsazenost hotelů a dalších ubytovacích zařízení v metropoli. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka by podle současných údajů mělo být obsazeno kolem 85 procent kapacit. „Řada hotelů je zcela vyprodána,“ podotkl Stárek. Podle něj spíš než na přesné lokalitě v Praze záleží na třídě hotelu, přičemž stoupá zájem o vyšší třídy.

Stárek: Na horách je téměř plno

Hodně zaplněné budou podle Stárka i další ubytování po celém Česku. „Například na horách už je téměř plno,“ uvedl.

Vysokou zaplněnost tuzemských ubytování předpovídala i prognóza agentury Czech Tourism, která vycházela z analýzy společnosti Data Rhymes založené na datech ze začátku prosince na Booking.com. Podle tehdejších údajů mělo být během Vánoc v celé ČR obsazeno až 97 procent kapacit tuzemských ubytovacích zařízení. Přesná čísla ještě agentura za vánoční období nemá k dispozici. Lze sice očekávat, že některé rezervace byly před Vánocemi změněny, i tak by ovšem letošní návštěvnost ČR mohla být vyšší než o rok dříve. Loni bylo v celém Česku obsazeno o Vánocích 78,5 procenta ubytovacích kapacit.

Na Silvestra byly odhady v prognóze o něco nižší. Hotely a další ubytování po celém Česku měly být v závěru roku naplněny ze 73 procent. Loni byla obsazenost ubytování po celé zemí na 66,5 procenta. Jde však o údaje ze začátku prosince. Například v Praze je už nyní obsazeno více hotelů, než ukazovala čísla na začátku měsíce.

