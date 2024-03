Lepší referenci dostat nemohla. Restauraci v Singapuru navštívila Taylor Swift hned dvakrát

Kde se objeví, tam se točí peníze. Je tak slavná, až hýbe ekonomikou. Z efektu Taylor Swift teď těží i jedna singapurská restaurace. Podnik Koma v komplexu Marina Bay Sands, který zpěvačka během své nedávné koncertní šňůry navštívila hned dvakrát, má stále plno. Každý tam chce. A my tam byli. Vaří tam fantasticky.

Aniž bychom to plánovali, ocitáme se během návštěvy singapurského hotelu Marina Bay Sands v restauraci Koma, kde o týden dříve americká zpěvačka Taylor Swift večeřela hned dvakrát. Zjevně jí tam moc chutnalo. Nedivíme se, japonskem inspirovaná kuchyně je promyšlená do posledního detailu. Degustační menu, které jsme měli možnost ochutnat, bylo vynikající.

Měli jsme vlastně velké štěstí. Rezervaci v restauraci Koma jsme měli zařízenu ještě před tím, než podnik proslavila Taylor Swift. Dnes už by to tak snadné nebylo. Každý místní o podniku ví. A každý, kdo na to má, se tam chystá.

„Moji rodiče mi říkali, že tam chtějí,“ říká nám servírka v jiné restauraci hotelu Marina Bay Sands. My se to, že díky Taylor Swift o restaurací ví každý Singapuřan, dozvídáme teprve pár hodin před naší návštěvou.

Prostě nezapomenutelné

Naše degustační menu, které je výběrem toho nejlepšího, co podnik nabízí, začíná lososem na polštářku plněném avokádovým krémem. Vynikající amuse bouche k nabuzení apetitu. Následují rolky z japonské ryby hamachi (česky kranas japonský) s omáčkou ponzu yuzu a papričkami.

Hlavním chodem je losos marinovaný v zázvoru a limetce s espumou z yuzu, který sice mohl být o trošku méně „well done“, ale chuťově byl perfektně vyladěný. K tomu se podává smažená rýže s lanýži. Nezvyklá kombinace, která ale skvěle funguje. Po lososu přichází ještě unagi sushi rolka s úhořem a opět také s lanýžem.

A nechyběla ani sladká tečka. Servírují nám dezert, který je tak velký, že by sám vystačil na vydatnou večeři. Jde o „Zen Garden“, což obnáší spoustu čokolády, mučenku, mango a kokosovovanilkovou pěnu.

Gin tak, jak ho ještě neznáte

Pořádná restaurace by nebyla kompletní bez kreativního nápojového lístku. A to zde rozhodně platí. Hvězdou místní show je koktejl založený na šampaňském s příznačným názvem „Star of the Show.“ Místním patentem je koktejl Koma Canary založený na ginu podávaný ve skleničce připomínající kanárka. Jako milovníkům Negroni nám imponují hned tři variace tohoto míchaného nápoje na nápojovém lístku. Jedna je s infuzí z houby shitake a druhá zase používá saké.

Zkrátka a dobře chápeme chápeme, proč podnik Taylor Swift navštívila opakovaně. Sami bychom to udělali, byl to velký zážitek. A cena? Na degustační menu s pár drinky si je potřeba připravit alespoň 5 tisíc korun na osobu.

