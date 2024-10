Sběratelka umění Nicole Stava: Nákup děl žijících umělců vnímám jako podporu jejich tvorby

Nicole Stava se narodila a vyrůstala ve Švýcarsku v rodině českých emigrantů. Už ve 23 letech začala pracovat jako zástupkyně renomované aukční síně Christie’s v České republice, pak si otevřela vlastní konzultační praxi. Zároveň pečuje o rodinnou sbírku a zámek v Bechyni. Rozhovor s úspěšnou sběratelkou a kurátorkou najdete v tištěném magazínu Newstream CLUB. Zde je ukázka z něj.

Musím říct, že mě překvapilo, jak tady máte v areálu rušno.

Vidíte, a to dnes je poměrně klid. Bývá tu rušněji.

Kolik lidí váš zámek za sezonu navštíví?

Během třech měsíců je to něco kolem 15 tisíc lidí. Každým rokem se počet zvyšuje, čemuž určitě napomáhají i výstavy umění a sochařský park, které letos organizujeme již potřetí.

Splnila tato akce tedy očekávání a podařilo se vám do Bechyně přilákat i jinou skupinu turistů?

Ano, rozšířilo se spektrum turistů, kteří do Bechyně nejezdí jen na zámek, ale také za kulturou a uměním, a v neposlední řadě za krásnou přírodou okolí Bechyně.

Sbírat umění začali vaši rodiče. Předpokládám, že ale díky vaší práci jste jim do výběru začala velmi brzy vstupovat.

Jsme rodinná firma a skutečně všechno děláme dohromady. Samozřejmě, že někdy je můj názor vyslyšen, jindy ne. Stejně jako v jiných rodinných firmách. Spolupráce nám funguje velice dobře. Klíčové samozřejmě je, aby se nám dané dílo líbilo.

Nekupujete umění jako investici?

Občas ano, většinou se řídíme tím, co se nám líbí. Sbírka, která teď visí v Bechyni, vznikla skutečně z vášně sběratelské.

Který z těch obrazů na výstavě máte nejraději?

Obraz od Karla Appela. Visí v druhém patře. Pokaždé, když ho vidím, vzbuzuje ve mně veselost. Pro mě přesně jedním z těch obrazů, kterým se se ráda obklopuji.

Například v Christie’s, kde jste pracovala, kupují klienti umění častěji kvůli emoci, nebo ho spíš vnímají jako vhodnou investici?

Existují tři typy sběratelů. Jedni, kteří sbírají s vášní a láskou, kteří mají k umění vztah a jsou jím rádi obklopeni. Druzí, kteří ho vnímají jako investici a velmi často mají obrazy archivované v depozitáři. Třetí kategorií, jsou pak ti, kteří si ho kupují kvůli prestiži a zlepšení sociálního statusu. V době, kdy jsem se začala v tomto oboru pohybovat, byl trh s uměním spíš o emocionální stránce, ale negativně nehodnotím ani další důvody, které vedou k nákupu umění. Při nákupu současného umění, tedy od žijících umělců, to silně vnímám jako podporu jejich tvorby.

Investují do umění spíš starší lidé, nebo se to již mění? Jaký zájem je o české umění? A jak často se kurátorka a sběratelka Nicole Stava setkává s falzy? Celý rozhovor s Nicole Stava najdete v magazínu Newstream CLUB.

Nicole Marie Therese Stava

Narodila se ve Švýcarsku, kde žila se svou rodinou až do roku 1995, kdy se přestěhovali do České republiky. Její rodiče vždy sbírali umění, a tak se Nicole dnes stará o rodinné sbírky starých mistrů, klasického moderního a současného umění, kolekci nábytku. Kromě toho provozuje s dalšími členy rodiny Panství Bechyně.

