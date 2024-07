Češi získají maximálně deset medailí, víc ne, čeká sázkovka

Češi prosázejí během olympiády kolem půl miliardy korun. Aktuálně mají u Tipsportu vsazeno přes sedmdesát milionů korun. A jak vidí sázkovka medailové šance?

Na předchozí dvě olympiády Peking a Tokio se náběry v Tipsportu pohybovaly kolem 550 milionů korun. „V Paříží očekáváme nárůst tak do deseti procent. Sázky se zatím rozbíhají, až den před oficiálním zahájením jsme výrazně rozšířili naši olympijskou kurzovou nabídku. Spousta sportovců ještě dohrávala různé turnaje a stále ještě hrozí zranění, nemoc,“ říká vedoucí bookmaker Tipsportu Pavol Boško. A jeho slova potvrzují už známé absence některých sportovců. Angína vyřadila z OH světovou jedničku italského tenistu Jannika Sinnera. Z našich nepojede na OH medailová naděje tenistka Markéta Vondroušová nebo kvůli zranění achilovky zápasník Artur Omarov. Češi u Tipsportu na LOH 2024 těsně před zahájením vsadili 76 milionů korun.

Zase fotbal

„Sázkařsky bude největší zájem o tradiční sporty fotbal, tenis, basketbal, volejbal a potom samozřejmě o české sportovce, zvlášť o ty s medailovými ambicemi. Na poslední olympiádě třeba hodně sázkaře táhnul lezec Adam Ondra. Vůbec olympiáda je pro nás bookmakery výzvou v souboji s netradičními sporty. Řadu z olympijských sportů nevypisujeme tak často, nemáme s tím zkušenosti jako s tradičními sporty. Letos je takovým strašákem mezi kolegy třeba nový sport na OH – breakdance,“ komentuje Boško.

Hlavním sběratelem medailí budou podle bookmakerů Tipsportu sportovci z USA a Číny. „Celkem není pochyb, že Američané budou nejúspěšnější výpravou v celkovém počtu medailí kurz 1.03:1 (Čína 11:1), ale v počtu zlatých medailí budou USA - kurz 1,23:1 hodně natěsno právě s Čínou - kurz 3,75:1. Jako třetí v pořadí Velká Británie,“ uvádí Boško jména zemí, které budou nejúspěšnější.

Zlaté favoritky a favorité

Co se týká české výpravy, nejpravděpodobněji získá více než pět medailí, maximem bude 10 cenných kovů. Zlaté by mohli získat možná dva, což vyjadřuje celkem příznivý kurz 1,33:1. Největší naději na zlato má oštěpař Jakub Vadlejch, který patří k favoritům disciplíny v kurzu 3,2:1 a je druhým nej favoritem za posledním olympijským vítězem Indem Choprou.

Medailové ambice mají rychlostní kanoista Fuksa, nebo kajakář Dostál, judista Krpálek má na co navazovat, kajakář Prskavec, a potom hodně očekáváme od tenistek Krejčíkové se Siniakovou, nepovedené covidové Tokio by se rádi vynahradili beachvolejbalisté Schweiner/Perušič, bronzový byl na posledních OH šermíř Choupenitch.

Medaile vozí z olympiád i naši střelci. „O překvapení se budou ve velké konkurenci top světových hráček pokoušet třeba naše úspěšné golfistky Klára Spilková – kurz na celkové vítězství 245:1 a Sára Kousková – kurz na celkové vítězství 501:1. V olympijském golfu je favoritkou č. 1 Nelly Korda, takže česká stopa vede i k hlavní favoritce celého turnaje,“ dodává Pavol Boško.

