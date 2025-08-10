OBRAZEM: Zapomeňte na Petřín. Nejhezčí výhled na Prahu je z lodi
Vltava je srdcem Prahy, přesto ji většina z nás vnímá spíše jen jako pozadí každodenního života. Mosty přejíždíme na cestě do práce, řeku míjíme při procházkách, málokdy si ji však vychutnáme zblízka. Právě pohled z vody nabízí městu novou, intimní perspektivu – třeba během soukromé plavby, kterou pro své hosty nabízí hotel Mandarin Oriental.
Vyplouváme z Kampy na lodi Horymír, nejprve se stáčíme na staroměstskou stranu ke Staroměstským mlýnům u lávky, pak se vracíme pod Malou Stranou a noříme se do Čertovky – malostranského „benátského“ kanálu, odkud se mezi domy v dálce vykrajuje oblouk Karlova mostu. Zpět na hlavním toku se necháme nést po proudu: po pravoboku míjíme Rudolfinum, po levoboku Strakovu akademii a Občanskou plovárnu. Před námi se zvedá Čechův most a napravo se objevuje nově otevřený hotel Fairmont Golden Prague, hned za ním Hotel President. Pokračujeme dále a míjíme budovu Ministerstva průmyslu a obchodu s nápadnou kupolí až k ostrovu Štvanice – na jeho špičce stojí secesní Elektrárna Štvanice, u Hlávkova mostu pak secesní řídicí budova jezu a plavební komory. Tady obracíme; zpáteční cesta je opět jiná – světlo se posunulo, detaily vystoupily.
FOTOGALERIE: Projížďka po Vltavě
Pětihvězdičkový servis na vodě
Stará se o nás pražský hotel Mandarin Oriental ve spolupráci s Prague Boats. Plavba trvá zhruba hodinu, na palubu se vejde až deset lidí a vyjde na 9 900 korun. V ceně je láhev šumivého vína. Další občerstvení je za příplatek a složí vám ho na míru. My jsme si dali parmskou šunku s melounem, výběr sýrů, hummus a olivy. Vodu jsme si zapomněli objednat – ale kdo by ji potřeboval, když je na palubě prosecco?
Plavba ve „vlastním“ městě přepne perspektivu. Mosty nejsou jen dopravní tepny, ale sochy z pískovce; Vltava není kulisa, ale hlavní jeviště. Je ideální na neobvyklé rande, malé výročí nebo prostě reset po práci. A až přirazíte zpět ke Kampě, možná si po letech řeknete: „Prahu jsem dneska viděl poprvé.“
Norský byznysmen Nils Jebens přijel do Prahy v 90. letech rozvíjet síť kasin. Hazard ale brzy vyměnil za fine dining, když otevřel dnes již ikonický podnik Kampa Park. „U kritiků a v průvodcích nejsme moc oblíbení, myslí si, že jsme příliš turističtí. Nicméně, raději než uznání mám plnou restauraci lidí," říká Jebens v rozhovoru pro Newstream.
Majitel Kampa Parku: Raději budu mít restauraci plnou lidí, než michelinskou hvězdu na dveřích
Enjoy
Norský byznysmen Nils Jebens přijel do Prahy v 90. letech rozvíjet síť kasin. Hazard ale brzy vyměnil za fine dining, když otevřel dnes již ikonický podnik Kampa Park. „U kritiků a v průvodcích nejsme moc oblíbení, myslí si, že jsme příliš turističtí. Nicméně, raději než uznání mám plnou restauraci lidí," říká Jebens v rozhovoru pro Newstream.
Gabriela Filca, mladá šéfkuchařka michelinské restaurace Nebo v hotelu Hilton v chorvatské Rijece, letos získala prestižní ocenění Michelin Young Chef Award 2025. Ve své kuchyni propojuje sezónní suroviny, osobní příběh a zero-waste filozofii. Výsledkem je gastronomie plná emocí, která oslovuje nejen chuťové buňky.
REPORTÁŽ: Nepotřebuje trendy, má vizi. Michelinská šéfkuchařka ví, jak chutná opravdové jídlo
Enjoy
Gabriela Filca, mladá šéfkuchařka michelinské restaurace Nebo v hotelu Hilton v chorvatské Rijece, letos získala prestižní ocenění Michelin Young Chef Award 2025. Ve své kuchyni propojuje sezónní suroviny, osobní příběh a zero-waste filozofii. Výsledkem je gastronomie plná emocí, která oslovuje nejen chuťové buňky.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.