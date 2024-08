OBRAZEM: Nejlepší hruška Česka? Čerstvého vítěze odrůdy roku v obchodě nepotkáte

Je nejlepší, ale shání se jen velmi těžko. Řeč je o hrušni Solanka, kterou pomologická komise v rámci programu Oživení starých odrůd vyhlásila odrůdou roku 2025. Jde o letní odrůdu, která se konzumuje hned po sklizni a nedá se uskladnit. Proto jí v obchodech nikdy neuvidíte.

Solanka právě nyní dozrává. Patří k nejlepším českým máslovkám. Dozrává v průběhu druhé poloviny srpna. Pro lepší přepravu lze sklízet dva týdny předem. Na první pohled převládá zelená barva slupky, při plné zralosti vybarvuje až do citronově žluté. Tvar plodu je variabilní, nejčastěji hruškovitý, ale někdy až cibulovitý. Hrušky jsou středně velké, šťavnaté. Chuť příjemně sladká, s osobitou kořenitostí.

Historické kořeny

Solanka byla nalezena jako náhodný semenáč. Záznamy o ní jsou datovány z první poloviny 19. století. Pochází z obce Solany na Libochovicku, v Českém Středohoří. Historicky se vyvážela po Labi do Německa, kde je dosud známa pod německým názvem Solaner.

Stromy rostou bujně. Tvoří široce rozložité koruny, bohatě olistěné kožovitými listy. Rostou do výšky přibližně 8 metrů a do šíře 8 metrů. Pokud nezmrznou v květu, plodí každoročně a hojně. Daří se jim ve vyšších polohách. Stromy jsou dlouhověké, často i stoleté.

Aktuální vítěz patří do odborného programu Českého svazu ochránců přírody Oživení starých odrůd. Ten je zaměřen na vyhledávání starých odrůd ovocných stromů a jejich záchranu.

