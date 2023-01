Nový trend? BMW představilo auto měnící barvu podle nálady řidiče

Co kdyby se barva vašeho auta mohla změnit podle vaší nálady nebo počasí? To je myšlenka – nebo alespoň jedna z myšlenek – za novým konceptem BMW „i Vision Dee“, středně velkým elektrickým sportovním sedanem pokrytým futuristickými panely, které mohou na požádání měnit barvu. Automobilka koncept vozu představila na veletrhu CES.

BMW jej popisuje jako první auto na světě „měnící barvu“. Dee, což je zkratka pro „Digital Emotional Experience“, může přepínat mezi 32 různými barvami, uvedla společnost při odhalování vozu na výstavě spotřební elektroniky CES 2023 v Las Vegas.

Vůz může přepínat mezi různými barvami exteriéru a díky 240 různým segmentům panelů je možné barvy kombinovat. To je významný skok kolem dřívější iterace BMW představené v loňském roce, která mohla střídat pouze černou, bílou a šedou, uvedl server CNBC.

BMW na veletrhu CES v Las Vegas v lednu 2023 představilo auto měnící barvu na přání řidiče. zdroj: BMW, s laskavým svolením

Stejně jako u každého koncepčního vozidla je technologie se schopnostmi Dee měnit barvy pravděpodobně na roky vzdálena od spotřebitelské dostupnosti. Vystavování vozidla přírodním živlům při každodenním řízení – od mytí aut po létající hmyz – brání špičkovým panelům fungovat přesně v reálném světě, poznamenal server The Verge.

Pro BMW je vůz míněn jako záblesk toho, co by nakonec mohlo být mnohem barevnější budoucností. „Umožňuje generovat a měnit téměř nekonečnou škálu vzorů barvy auta během několika sekund,” uvedla společnost.

Vnější plášť Dee je film vyrobený z elektronického papíru vytvořený ve startupu s názvem E Ink, který také vyrábí zobrazovací technologie pro elektronické čtečky a mobilní telefony. Segmenty povlaku obsahují miliony drobných mikrokapslí s různými barevnými pigmenty, které při použití elektřiny mění odstíny.

Technologie šetřící autobaterii

Elektronický povlak má „ultranízký výkon“, takže změna barev vozu nevybije baterii elektromobilu, uvedl firma E Ink v tiskové zprávě.

Společnost E Ink také uvedla, že je schopna vyrábět své panely v jakémkoli představitelném tvaru – což potenciálně vede k aplikacím, jako jsou obrazovky elektronických čteček, které napodobují vzhled skutečného papíru nebo energeticky účinnější digitální nápisy a displeje chytrých hodinek.

BMW nezveřejnilo specifikace motoru nebo baterie Dee, ale říká, že koncepční vůz je navíc nabitý futuristickým hardwarem a softwarem, které budou k dispozici v automobilech na silnici do roku 2025.

To zahrnuje mimo jiné „Head-Up“ displej – digitální přístrojovou desku, která se rozprostírá po celé šířce čelního skla. Disponuje také Mixed Reality Slider, dotykovou obrazovkou, která vám umožňuje ovládat, kolik digitálního obsahu se zobrazuje na dané palubní desce, od rychlosti jízdy a dojezdu baterie až po ovládání hudby a textové zprávy.