Nejstarší džíny na světě se prodaly za miliony. Ležely na dně moře

Nejsou to nejmodernější a rozhodně ne nejkrásnější džíny na světě, ale zato nejdražší. Nejstarší objevené džíny na světě z roku 1857 se prodaly v aukci za 114 tisíc dolarů (asi 2,6 milionu korun) a podle expertů zřejmě byly jedním z prvních modelů s pětiknoflíkovým zapínáním, kterým se později pod označením 501 proslavil Levi Strauss, jenž vznikl až o šestnáct let později, uvedl server BBC.

Pár pánských pracovních kalhot, o kterých se organizátoři aukce pořádané Holabird Western Americana Collections v Renu v americkém státě Nevada domnívají, že by mohly být nejstaršími dochovanými džínami na světě, se v aukci prodaly za 114 tisíc dolarů. Dlouhá léta je přitom lidské oči nespatřily – byly totiž nalezeny v cestovním kufru ve vraku lodi SS Central America, která ztroskotala v roce 1857 poblíž pobřeží Severní Karolíny, napsala BBC.

Historický okamžik jako vlajka na Měsíci

Vyznačují se pětiknoflíkovým zapínáním poklopce a předpokládá se, že patřily horníkovi. Pánské pracovní kalhoty byly nalezeny v kufru patřícímu Johnu Dementovi, muži z Oregonu, který je snad koupil v San Franciscu, uvedla aukční společnost. „Tyto hornické džíny jsou jako první vlajka na Měsíci, historický okamžik," řekl Dwight Manley, vedoucí partner společnosti California Gold Marketing Group, která artefakty vlastnila. „Neexistují žádné dřívější džíny s pěti knoflíky," dodal.

Předměty pocházely z SS Central America, známé také jako „zlatá loď , 85metrového parníku, který během 50. let 19. století přivážel cestující do a ze Střední Ameriky na východní pobřeží USA. Loď se potopila během hurikánu v září 1857, přičemž zahynulo 425 z 578 cestujících a členů posádky. Loď se potopila mimo jiné se zhruba 21 tunami zlatých mincí a artefaktů patřících cestujícím. Vrak plavidla byl objeven v roce 1988.

Předchůdce slavných Levi Strauss

Organizátoři aukce míní, že pětiknoflíkové zapínání silně naznačuje, že džíny by mohly být ranou verzí pracovních kalhot, které od svého založení prodává Levi Strauss. Zapínání „je téměř identické s dnešními džínami Levi's, včetně přesného stylu, tvaru a velikosti samotných knoflíků," uvedli zástupci aukční síně. Levi Strauss vyrobil první modré džíny v San Franciscu až v roce 1873, 16 let po ztroskotání SS Central America.

Někteří experti ale spojení mezi nalezenými a nyní prodanými nejstaršími dochovanými džínami zpochybňují. „Neexistuje žádné spojení mezi Levi Strauss & Co a aukčními kalhotami z Rena,“ míní historička a ředitelka archivu společnosti Tracey Panek. „Kalhoty nejsou vyrobeny z džínoviny a byly vyrobeny léta předtím, než si Levi Strauss nechal patentovat své modré džíny s knoflíky, které byly v 19. století u kalhot běžné,“ dodala.

Podle Holabird Western Americana Collections patřily džíny mezi 270 memorabilií z doby zlaté horečky, které se prodaly celkem za téměř milion dolarů. Aukce předmětů z vraku SS Central America představovala širokou škálu položek, včetně oblečení z poloviny 19. století, šperků, tiskovin a knih či kuchyňského nádobí a příborů. Zbývající položky ze ztroskotané lodi mají jít do aukce v únoru 2023.

Prodej se uskutečnil dva měsíce poté, co se jiné prastaré džíny Levi's z 80. let 19. století – nalezené v opuštěné šachtě na západě USA – prodaly za 76 tisíc dolarů na aukci v Novém Mexiku, podotkla BBC.