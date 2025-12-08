Nový magazín právě vychází!

Nejkrásnější Vánoce na Pražském hradě? Lví Dvůr chystá sváteční menu, tajné prostory se otevírají

Nejkrásnější Vánoce na Pražském hradě? Lví Dvůr chystá sváteční menu, tajné prostory se otevírají

Nejkrásnější Vánoce na Pražském hradě? Lví Dvůr chystá sváteční menu, tajné prostory se otevírají
Užito se svolením restaurace Lví dvůr
Pražský hrad se letos promění v místo, kde se potkává tradice, výjimečná gastronomie a zážitky, které běžně nezažijete. Restaurace Lví Dvůr připravila speciální vánoční i silvestrovský program plný jedinečných pokrmů, otevřou se prostory, kam se veřejnost léta nepodívala.

Vánoční období na Pražském hradě bude letos bohatší než kdykoli předtím. Restaurace Lví Dvůr, nacházející se v bezprostřední blízkosti historických památek, připravila na 24. a 25. prosince speciální pětichodové vánoční menu, které propojuje tradiční české chutě s moderním pojetím.

Hosté se mohou těšit na plněné šneky, carpaccio z červené řepy, staročeské grundle, tradiční rybí polévku či hrachový krém s houbami. Z hlavních chodů nechybí pečené zanderí filé, telecí či kuřecí řízek nebo staročeský Kuba pro vegetariány. Menu zakončí sladká tečka v podobě štrúdlu, hrušky v koňaku nebo výběru vánočního cukroví. Cena činí 2 300 korun včetně láhve prosecca.

Silvestrovský večer 31. prosince začne už v 15:00 a potrvá až do druhé hodiny ranní. Lví Dvůr nabídne rozsáhlý teplý a studený bufet s delikatesami, jako je růžový rostbíf, salát s krevetami, pražské grundle či dýňový krém. Nebude chybět tradiční svíčková, pečené selátko ani vegetariánská varianta Kuby. Kromě široké palety příloh a dezertů dostane každý host láhev Prosecca Brut nebo Rosé Brut. O atmosféru se postará DJ a nebude chybět možnost zaslat mu hudební přání.

Sváteční program ale nekončí pouze u gastronomie. Od 29. listopadu do 4. ledna se Pražský hrad otevře veřejnosti v rámci rozsáhlého adventního putování, které vzniklo ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů. Návštěvníci projdou magickým lesem na terase Jízdárny, nahlédnou do jinak nepřístupné kaple svatého Kříže s betlémskou scenérií a navštíví Mockerovy domy, kde budou připraveny tvůrčí dílny a možnost vytvořit si vlastní suvenýr. Celá trasa bude přístupná zdarma.

Lví Dvůr doporučuje rezervovat místa včas na adrese rezervace@lvidvur.rest, zejména během svátečních dnů, které bývají rychle obsazené. Vánoce i Silvestr na Pražském hradě tak letos nabídnou nejen kulinářský zážitek, ale i jedinečnou možnost prožít sváteční dny v jednom z nejvýznamnějších míst české historie.

Takto vaří v Kuchyni na Pražském hradě

Nejenom hot dogy, ale i pořádné řízky. Také na Pražském hradě se dá dobře a levně najíst

Petra Nehasilová

„Mezi svařákem a trdelníkem číhá smrtelné nebezpečí." Němci varují před vánočními trhy v Praze

Vánoční trhy v Praze
ČTK
ČTK
ČTK

Německá média kvůli žloutence typu A varují před riziky, která jsou podle nich spojená s návštěvou vánočních trhů v Praze. Bulvární list Bild píše o smrtelném nebezpečí, které číhá mezi svařákem a trdelníkem. Veřejnoprávní zpravodajský web Tagesschau píše, že se žloutenka v Česku sice šíří, při dodržování základních hygienických pravidel ale vážné nebezpečí nehrozí.

Česko nyní čelí patrně největší epidemii žloutenky typu A posledních desetiletí. Letos do počátku prosince lékaři nahlásili 2880 nakažených, je to 4,5krát víc než za celý loňský rok a nejvíc od roku 1984. Poslední velká epidemie hepatitidy A byla v Česku v roce 1979, kdy bylo nemocných přes 32 tisíc.

Bulvární list Bild německé turisty mířící na vánoční trhy do Prahy varoval, že mezi „svařákem a trdelníkem číhá smrtelné nebezpečí“. Na žloutenku A letos v Česku zemřelo 31 lidí. Loni to byli dva. „Nebezpečí, že se člověk smrtelným virem nakazí, je prý na vánočních trzích obzvlášť velké,“ dodal Bild. Také podle webu bavorského listu Münchner Merkur by měli němečtí turisté v Česku dbát kvůli žloutence důsledně hygienických zásad.

Na trhy přijeďte brzy, ale ne moc brzy. Začínají v 11 hodin dopoledne Na trhy přijeďte brzy, ale ne moc brzy. Začínají v 11 hodin dopoledne Kolik stojí svařák? Záleží na tom, jestli chcete klasiku, s dodaným panákem, nebo nealko. Ke každé ceně si musíte připočíst ještě zálohu na kalíšek 59 fotografií v galerii

O nebezpečí nákazy žloutenkou na vánočních trzích v Praze informuje také web Tagesschau, podle kterého je to kvůli způsobu, jakým se nemoc přenáší. Virus totiž přežívá dlouho na površích. „Kdo jí klobásu, trdelník nebo bramborák za pomoci studených prstů, dává viru šanci,“ napsal Tagesschau. Zároveň s odvoláním na Kateřinu Fabiánovou ze Státního zdravotního ústavu dodává, že kdo je očkovaný nebo dodržuje důsledně hygienu, nemusí si dělat starosti. Situace je přitom podle webu v Česku srovnatelná s Rakouskem, které taky eviduje mnoho nových případů.

Na konci listopadu německé ministerstvo zahraničí vyzvalo občany, aby při cestách do Česka kvůli šíření žloutenky typu A dodržovali hygienické návyky a důsledně si myli ruce. V aktualizovaných cestovních a bezpečnostních upozorněních také doporučilo, aby byli při cestách do Česka proti žloutence očkovaní.

Příznaky žloutenky typu A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Vážné onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry. Proti hepatitidě A je možné se nechat očkovat.

Vánoční trhy ve Zhořelci

Fotoreportáž: Vánoční trhy v bývalé NDR lákají tisíce Čechů. Svařák je samozřejmost, překvapil trdelník

Stanislav Šulc

Lukáš Kovanda: Letenky z Česka by mohly zlevnit až o patnáct procent

Smartwings
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Převzetí tuzemské aerolinky Smartwings ze strany tureckého nízkonákladového dopravce Pegasus mohou oddálit regulační orgány. V celé EU jsou totiž stále častěji slyšet obavy z neblahého dopadu konsolidace v sektoru letecké dopravy na konečného zákazníka. Pokud však platí slova Pegasusu, lze spíše čekat zlevnění letenek; charterové lety z Prahy či Brna mohou být po nějaké časem až o 15 procent lacinější, než pokud ke spojení zmíněných dopravců nedojde.

Snížení cen by mělo nastat díky zvýšené efektivitě a synergiím. Pegasus zdůrazňuje cíl „učinit leteckou dopravu dostupnou pro všechny“, a to právě prostřednictvím nižších nákladů. Lze předpokládat, že společná flotila Pegasusu a Smartwings, čítající přes 170 letadel, zajistí úspory z rozsahu v oblasti nákupu paliva či nákladů na údržbu, čímž v charterovém segmentu sníží provozní náklady o 10 až 20 procent.

To by mohlo vést k poklesu cen charterových letů o 5 až 15 procent na klíčových trasách (např. Praha–Mallorca nebo Brno–Turecko), zejména pro velké objednávky od cestovních kanceláří jako Čedok.

Důležitým faktorem zlevnění by mělo být i to, že Pegasus má jednu z nejmladších a nejúspornějších flotil (většinu tvoři stroje Airbus 320neo), což sníží spotřebu paliva oproti starším boeingům v barvách Smartwings. Navíc turecká aerolinka zajistí know-how ze svého nízkonákladového modelu fungování, včetně dynamické cenotvorby a partnerství s tour operátory.

