Nejkrásnější Vánoce na Pražském hradě? Lví Dvůr chystá sváteční menu, tajné prostory se otevírají
Pražský hrad se letos promění v místo, kde se potkává tradice, výjimečná gastronomie a zážitky, které běžně nezažijete. Restaurace Lví Dvůr připravila speciální vánoční i silvestrovský program plný jedinečných pokrmů, otevřou se prostory, kam se veřejnost léta nepodívala.
Vánoční období na Pražském hradě bude letos bohatší než kdykoli předtím. Restaurace Lví Dvůr, nacházející se v bezprostřední blízkosti historických památek, připravila na 24. a 25. prosince speciální pětichodové vánoční menu, které propojuje tradiční české chutě s moderním pojetím.
Hosté se mohou těšit na plněné šneky, carpaccio z červené řepy, staročeské grundle, tradiční rybí polévku či hrachový krém s houbami. Z hlavních chodů nechybí pečené zanderí filé, telecí či kuřecí řízek nebo staročeský Kuba pro vegetariány. Menu zakončí sladká tečka v podobě štrúdlu, hrušky v koňaku nebo výběru vánočního cukroví. Cena činí 2 300 korun včetně láhve prosecca.
Silvestrovský večer 31. prosince začne už v 15:00 a potrvá až do druhé hodiny ranní. Lví Dvůr nabídne rozsáhlý teplý a studený bufet s delikatesami, jako je růžový rostbíf, salát s krevetami, pražské grundle či dýňový krém. Nebude chybět tradiční svíčková, pečené selátko ani vegetariánská varianta Kuby. Kromě široké palety příloh a dezertů dostane každý host láhev Prosecca Brut nebo Rosé Brut. O atmosféru se postará DJ a nebude chybět možnost zaslat mu hudební přání.
Donald Trump přeskupil tým u svého dosud nejambicióznějšího stavebního projektu v Bílém domě – obřího tanečního sálu, jehož cena se vyšplhala až na 350 milionů dolarů. Výměna hlavního architekta, nejasnosti kolem financování i zapojení velkých donorů z byznysu znovu otevírají otázku, nakolik Trump mísí soukromé zájmy s veřejnou funkcí.
Co se děje v Bílém domě? Trump vyhodil architekta megasálu a náklady letí vzhůru
Reality
Donald Trump přeskupil tým u svého dosud nejambicióznějšího stavebního projektu v Bílém domě – obřího tanečního sálu, jehož cena se vyšplhala až na 350 milionů dolarů. Výměna hlavního architekta, nejasnosti kolem financování i zapojení velkých donorů z byznysu znovu otevírají otázku, nakolik Trump mísí soukromé zájmy s veřejnou funkcí.
Sváteční program ale nekončí pouze u gastronomie. Od 29. listopadu do 4. ledna se Pražský hrad otevře veřejnosti v rámci rozsáhlého adventního putování, které vzniklo ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů. Návštěvníci projdou magickým lesem na terase Jízdárny, nahlédnou do jinak nepřístupné kaple svatého Kříže s betlémskou scenérií a navštíví Mockerovy domy, kde budou připraveny tvůrčí dílny a možnost vytvořit si vlastní suvenýr. Celá trasa bude přístupná zdarma.
Lví Dvůr doporučuje rezervovat místa včas na adrese rezervace@lvidvur.rest, zejména během svátečních dnů, které bývají rychle obsazené. Vánoce i Silvestr na Pražském hradě tak letos nabídnou nejen kulinářský zážitek, ale i jedinečnou možnost prožít sváteční dny v jednom z nejvýznamnějších míst české historie.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.