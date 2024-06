Recenze: Alfresco večeře na střeše hotelu Four Seasons

Sezónní restaurace MIRU na střeše pražského hotelu Four Seasons je zpět. Menu opět připravil šéfkuchař Toshikazu Kato z ženevského Four Seasons. Newstream.cz restauraci vyzkoušel a shodou náhod byl tento pátek v restauraci i sám Kato.

MIRU

Z japonštiny se miru dá přeložit jako výhled a s tímto názvem se hotel Four Seasons hned vedle Karlova mostu trefil. Ze střešní terasy, kde se MIRU prvně objevilo v roce 2019, je úchvatný výhled na panorama Hradčan, Vltavu i Karlův most.

Zážitek je to vskutku exkluzivní a intimní také díky omezené kapacitě. Otevřeno je pouze od úterý do soboty a na terase jsou pouze čtyři stoly s maximální kapacitou 16 osob. Realita bude ale spíše 8 osob, stejně jako tomu bylo při naší návštěvě. Začíná se vždy v 18 hodin a končí mezi 21. a 22. hodinou. Včasná rezervace je tedy nezbytná. My jsme náhodou vybrali termín, kdy do Prahy dorazil své menu prezentovat sám šéfkuchař Kato. Zážitek tak byl o to silnější.

Hned po příchodu na terasu je hostům nabídnuta sklenka šumivého vína, případně nealkoholická alternativa a také sluneční brýle, které si návštěvníci mohou odnést domů. Nám se brýle hodily, protože krásně vyšlo počasí. Teplota byla příjemná a slunce svítilo. V případě nepřízně počasí se večeře částečně odehraje v přízemní hotelové restauraci Cotto Crudo. Podle personálu hosté při velké nepřízni počasí v ten den často vůbec nedorazí. Přece jen zde se platí také za výhled a ten se v přízemí hotelu nedá replikovat. Proměna oblohy nad hlavami strávníků od pozdního slunného odpoledne přes západ slunce až po hvězdy prostě patří k večeři v MIRU.

K jídlu

Podává se devítichodové degustační menu založené na Nikkei kuchyni, tedy kombinaci japonské a peruánské kuchyně, a je sestavené hostujícím japonským šéfkuchařem Toshikazu Katem, jehož gastronomické umění je známé v jeho domovském Four Seasons v Ženevě, a šéfkuchařem pražského hotelu Four Seasons Nicholasem Trosienem.

Začíná se s křupavou rýží, jedna s mírně pálivým tuňákem a druhá s krabem. A start je to fenomenální. Lepší křupavou rýži jsem snad nikdy nejedl. Lehce višňový na ginu založený koktejl se k němu skvěle hodil.

Následuje kadaifi z ústřice, což je smažená ústřice s yuzu a kaviárem. Ústřice si díky správnému smažení zachovala svoji šťavnatost a yuzu s kaviárem ji skvěle doplňují.

Třetím chodem je syrový marinovaný mořský vlk, následovaný tuňákovým tataki s jihoamerickou papričkou ajiamarillo.

Oshizushi, tedy presované, nikoliv rolované, sushi s lososem je dalším, tedy pátým chodem. Největší radost mi udělal chod šestý, černá treska se zázvorem, protože chutnala téměř jako v mé oblíbené restauraci Nobu v Malibu - v mysli jsem se od Vltavy přenesl k Tichému oceánu. Sedmým chodem vrcholí nesladká část večera, jedná se filetovaný steak z Wagyu hovězího s houbami maitake krásně servírovaný na minigrilu s dřevěným uhlím.

Po steaku už je čas na granitu ze zelených jablek na vyčištění patra. Dezert je větší, než bych čekal či doufal, protože jídla už bylo opravdu hodně. Sladké finále obstarává pěna z matchy s mangovou omáčkou a broskvovým sorbetem. Ani to ještě ale nebylo vše. Po dezertu ještě přichází petit fours s nadýchaným japonským cheesecakem.

K pití

V nabídce je párování menu s nealko i alko nápoji případně výběr z klasického nápojového lístku. My jsme zvolili párování s alkoholickými nápoji. Nápojové menu se skládá ze čtyř butikových vín, jednoho saké a tří koktejlů, které vytvořila šéfbarmanka hotelu Silvie Caričová. „Každý doušek vypráví příběh, od jemných květinových tónů třešňového květu v našem ginu přes odvážné spojení whisky se sezamovým olejem až po osvěžující vodku s citronovou kůrou,“popisuje své koktejly barmanka.

Vína se podávají výhradně tuzemská. Po jednom kousku od vinařství Reisen a Filipa Mlýnka a dvě od Milana Nestarce - a často jde o velmi vzácné kousky. Třeba Hondy Civic Milana Nestarce vzniklo v roce 2021 necelých 300 lahví. Z toho prý FourSeasons koupil 50.