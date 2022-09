NASA opět odložila start rakety k Měsíci kvůli technickým potížím

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) podruhé v tomto týdnu kvůli technickým potížím zrušil plánovaný start rakety Space Launch System (SLS) s modulem Orion k Měsíci. Vesmírná agentura o tom informovala na svém twitterovém účtu. Okno pro start rakety se mělo otevřít ve 20:17 SELČ na dvě hodiny.

Reklama

NASA nejprve informovala, že řeší potíže s únikem paliva při tankování. „Při pokusu dostat palivo do rakety byla zjištěna netěsnost. Dosavadní pokusy o nápravu byly neúspěšné,“ uvedla nejprve na Twitteru. Později uvedla, že problém se nepodařilo vyřešit a že start se odkládá.

Při prvním pokusu v pondělí 29. srpna NASA start zrušila poté, co experti zjistili problém s jedním ze čtyř raketových motorů SLS. Ten se nechladil na požadovanou teplotu minus 250 stupňů Celsia a místo toho byl o pět stupňů Celsia teplejší. Aby se předešlo stejné chybě, chystala NASA na dnešní start pozměněný proces tankování paliva.

Při této testovací misi Artemis I má Orion bez posádky obkroužit zemskou družici a vrátit se na Zemi. V případě úspěchu mají následovat cesty na Měsíc s posádkou. Podle současného plánu má modul Orion s posádkou obletět družici v roce 2024 a při misi Artemis III mají na jejím povrchu stanout dva lidé.

Muskova síť satelitů StarLink dostane konkurenci, Eutelsat hodlá za miliardy koupit britského rivala OneWeb Zprávy z firem Francouzská satelitní společnost Eutelsat je připravena koupit britského rivala OneWeb v dohodě, která by mohla být oznámena již v pondělí, uvedla agentura Reuters s odkazem na své dva zdroje blízké jednání. Vznikem nové velké společnosti vznikne konkurence plánům miliardáře Elona Muska, jeho kosmické společnosti SpaceX a sítě StarLink na vybudování sítě tisíců satelitů kolem země, uvedl Reuters. duk Přečíst článek

Další pokus o start rakety SLS by se mohl uskutečnit v pondělí.

Reklama

VIDEO: Čína vypustila další modul, pomůže rozšířit kosmickou stanici o tři místa Politika Čína vyslala do vesmíru druhý ze tří modulů pro svou orbitální stanici Tchien-kung (Nebeský palác). Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na záběry čínské televize. Modul Wen-tchien (Hledání nebes), který váží přes 20 tun a nemá na palubě astronauty, vynesla v 08:22 středoevropského času raketa z kosmického střediska Wen-čchang na tropickém ostrově Chaj-nan. ČTK, duk Přečíst článek