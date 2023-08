Módní průmysl chce být do roku 2030 zelenější. Trendy je udržitelnost a snižování uhlíkové stopy

Zájem zvláště evropských výrobců oblečení dokládat svou uhlíkovou stopu, produkovat udržitelnou módu a vytvářet dobré pracovní prostředí roste. Dokládá to každoroční nárůst vydaných certifikátů potvrzující zodpovědný přístup, řekla na veletrzích Styl a Kabo v Brně Dana Rástočná-Illová z rakouského Institut für Ökologie, Technik und Innovation, který certifikáty vydává. Módní průmysl se podle odhadů podílí až z deseti procent na celosvětových emisích uhlíku a z 20 procent na spotřebě vody.

Každoročně se vyrobí přes miliardu tun textilií

Produkce oblečení v posledních několika letech výrazně vzrostla, každoročně se vyrobí přes miliardu tun textilií. „Současný stav je neudržitelný a neekologický. Za účelem výroby oděvu se získává velké množství neobnovitelné energie. Módní průmysl si to uvědomuje, a proto přijal závazek snížit do roku 2030 emise uhlíku o 30 procent. Vlastní závazky i požadavky trhu zvyšují tlak na všechny v textilním řetězci, aby měřili, chápali, vykazovali a zlepšovali svůj dopad na změnu klimatu,“ řekla.

Více než 120 módních značek v roce 2018 podepsalo Chartu OSN pro módní průmysl v oblasti klimatu, která demonstruje záměr přispět ke snížení globálního oteplování a zlepšení životního prostředí. Impulzem byl tlak ze strany aktivistů, vědců, ale i zákazníků. Umocnil jej trend tzv. rychlé módy, kdy lidé levně nakupují oblečení, které nosí jen krátce nebo vůbec, a to pak končí na skládkách či ve spalovnách.

Po podepsání Charty podle Rástočné-Illové naplňování závazku ovlivnila koronavirová pandemie, v posledních dvou letech ale vnímá mezi firmami výraznou snahu. „V uplynulém roce vzrostl počet vydaných certifikátů o 34 procent. A jsou to velmi náročné certifikáty. Hodnotíme globální výrobu firmy, používání chemických látek, nakládání s odpadem nebo odpadní vodou,“ dodala. Zodpovědné jsou podle ní především evropské firmy, kde odběratelé tento přístup požadují. Věří proto, že se tomuto trendu nakonec nevyhnou žádní výrobci, pokud nebudou chtít přijít o své zákazníky.

