Lineker je zpět. Odstavený moderátor bude opět uvádět fotbalový pořad na BBC

Bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace Gary Lineker bude opět uvádět fotbalový pořad na BBC. Lineker byl stažen z vysílání poté, co na Twitteru kritizoval vládní migrační politiku a přirovnal výrazy zákonodárců o migrantech k těm, které se používaly v nacistickém Německu. Svým vyjádřením porušil směrnice veřejnoprávní stanice, která uvedla, že Lineker je nyní bude dodržovat, dokud společnost nedokončí revizi toho, jak mohou moderátoři používat sociální sítě. Stažení Linekera z vysílání BBC vyvolalo v Británii vlnu bouřlivých reakcí a narušilo víkendové vysílání.

Reklama

Lineker tvrdě kritizoval připravovaný zákon, jehož cílem je zabránit migrantům přeplouvajícím Lamanšský průliv, aby ve Spojeném království požádali o azyl. Bývalý fotbalista v příspěvku odsoudil „krutou politiku zaměřenou na ty nejzranitelnější, a to jazykem, který se neliší od toho, který používalo Německo ve 30. letech 20. století”.

Skandály kolem fotbalového mistrovství jsou zapomenuty. Katar dostal, po čem toužil. Slávu Money Katar byl před dvanácti lety považován za nepravděpodobného hostitele fotbalového mistrovství světa. Chyběla mu fotbalová tradice, stadiony, i vhodné, tedy chladnější počasí. Jen financí měl jeden z nejbohatších států na světě dost. Pořádání mistrovství světa jej stálo miliardy dolarů a bohužel i dost lidských životů kvůli těžkým podmínkám dělníků při stavbách. Ale vše od podezření z korupce, po netoleranci k menšinám či alkoholu na veřejnosti je zapomenuto – Katar dostal přesně to, co chtěl. Slávu, napsal deník The New York Times. Dušan Kütner Přečíst článek

BBC poté oznámila, že Lineker nebude uvádět pořad Match of the Day (Zápas dne), který se vysílá v sobotu večer a ukazuje sestřihy zápasů anglické Premier League z daného dne, dokud s televizí neuzavře dohodu o tom, jak má používat sociální sítě. Stanice však byla nucena zrušit většinu ze svého víkendového sportovního programu poté, co v něm komentátoři, analytici a hráči Premier League odmítli vystoupit jako projev podpory Linekerovi.

Generální ředitel BBC Tim Davie uvedl, že Lineker souhlasí s tím, že se bude řídit redakčními pokyny, dokud nebude dokončena revize pravidel pro sociální sítě.

Na podporu Linekerova návratu na obrazovky dokonce vznikla i petice, pod kterou už se podepsalo přes 212 tisíc lidí.

Reklama

Lineker dnes všem poděkoval za podporu. „Sportovní přenosy na BBC uvádím už téměř 30 let a jsem nesmírně hrdý na to, že mohu pracovat s nejlepší a nejspravedlivější televizní stanicí na světě,” uvedl. „Závěrečná myšlenka: Jakkoli bylo posledních několik dnů těžkých, nedají se jednoduše srovnat s tím, jaké to je, když musíte utéct z domova před pronásledováním nebo válkou a hledat útočiště v daleké zemi. Je hřejivé, když jsem u tolika z vás viděl empatii vůči jejich těžké situaci,” dodal.

Věčný David Bowie. V Londýně bude mít vlastní muzeum Enjoy Londýnské Muzeum královny Viktorie a prince Alberta (V&A) získalo do svých sbírek rozsáhlý archiv hudebníka Davida Bowieho a hodlá ho zpřístupnit veřejnosti. Odborníci, ale i fanoušci zesnulého zpěváka budou mít už za dva roky možnost prozkoumat přes 80 tisíc položek, které dokumentují Bowieho bohatou a rozmanitou kariéru, a to včetně kostýmů, rukopisů, fotografií nebo korespondence, napsal server BBC News. ČTK Přečíst článek

Pořad Match of the Day existuje od roku 1964 a Lineker ho uvádí už 20 let, píše AFP. Podle agentury Reuters je bývalý fotbalista nejlépe placeným moderátorem této veřejnoprávní stanice.

Dvaašedesátiletý Lineker je v Británii známou osobností, kterou na twitteru sleduje 8,8 milionu lidí. Od zahájení moderátorské kariéry otevřeně vyjadřuje své politické názory, vyjadřoval se zejména proti brexitu a na podporu migrantů.

Návrh nového zákona, jehož cílem je podle vlády zastavit nelegální příchod migrantů přes Lamanšský průliv, kritizovala také OSN a řada lidskoprávních skupin.