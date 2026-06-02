Lasvit otevírá svůj svět veřejnosti. V Novém Boru chystá designovou kavárnu
Sklářská značka Lasvit chce návštěvníkům víc otevřít svůj novoborský svět skla, designu a architektury. Ve svém sídle na Palackého náměstí připravuje nový veřejný prostor s názvem Lasvit Café, který má být nejen kavárnou, ale také místem pro setkávání, kulturu a současný design.
První hosté se do kavárny podívají během novoborských sklářských slavností 19. a 20. června. Poté by měl areál nabídnout veřejnosti možnost nahlédnout do prostředí Lasvitu každý den. Dosud se sem běžní návštěvníci mohli dostat hlavně při pátečních komentovaných prohlídkách.
Lasvit sídlí v areálu, který vznikl obnovou a dostavbou dvou městských roubených domů z konce 18. století. Jeden z nich kdysi sloužil jako sklářská manufaktura, druhý jako obytný dům. Historické stavby doplňují dvě moderní budovy. Jedna je obložená skleněnými taškami vyvinutými přímo pro tento projekt, druhá naopak černými betonovými taškami ve stejném stylu. Areál získal před šesti lety ocenění Památka roku Libereckého kraje i Stavba roku Libereckého kraje.
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Úžas, propojení i klid
Společnost Lasvit je známá skleněnými plastikami a svítidly, která dodává do celého světa. Její tvorba propojuje tradiční české sklářství, moderní technologie a současný design. Firma mimo jiné vyrábí Ceny Thálie nebo trofeje pro vítěze Tour de France.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič popisuje nové café jako místo, které má návštěvníkům nabídnout úžas, propojení i klid. „Lasvit Café není jen kavárna, je to místo, kde můžete zažít úžas, propojení a klid, což jsou hodnoty, které dnes stojí v samém srdci Lasvitu. Místo, kde se lidé mohou setkat s naším řemeslem, designem a architekturou, ale také na chvíli zpomalit a být sami se sebou,“ uvedl.
Koncept kavárny nese název In Good Hands / V dobrých rukou. Vychází z myšlenky, že za každým výjimečným objektem stojí lidské ruce. Interiér navrhl Alan Prekop a součástí prostoru jsou ilustrace Marie Makeevy.
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Návštěvníci v kavárně uvidí také vybrané kolekce svítidel a skla od předních světových designérů. Prostor doplní skleněné objekty Maxima Velčovského zasazené do dřevěných stolů, obrazy z litého skla od Marie Čulenové i zrcadlo Jany Růžičkové inspirované jemnými strukturami přírody.
Menu bude postavené na lokálních a sezonních surovinách od regionálních dodavatelů. Lasvit Café ale nemá být pouze místem na kávu. Podle Jakimiče bude sloužit také jako platforma pro kulturní a designové akce, workshopy, přednášky a setkání s umělci a designéry, kteří s novoborskou značkou spolupracují.
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