Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Enjoy Lasvit otevírá svůj svět veřejnosti. V Novém Boru chystá designovou kavárnu

Lasvit otevírá svůj svět veřejnosti. V Novém Boru chystá designovou kavárnu

Lasvit
ČTK
nst
nst

Sklářská značka Lasvit chce návštěvníkům víc otevřít svůj novoborský svět skla, designu a architektury. Ve svém sídle na Palackého náměstí připravuje nový veřejný prostor s názvem Lasvit Café, který má být nejen kavárnou, ale také místem pro setkávání, kulturu a současný design.

První hosté se do kavárny podívají během novoborských sklářských slavností 19. a 20. června. Poté by měl areál nabídnout veřejnosti možnost nahlédnout do prostředí Lasvitu každý den. Dosud se sem běžní návštěvníci mohli dostat hlavně při pátečních komentovaných prohlídkách.

Prostřednictvím virtuálního a reálného zážitku představuje LASVIT koncept modulární kinetické instalace nesoucí název A:Live. A:Live navrhl designér LASVIT design týmu Stefan Mihailovič. Designový projekt A:Live má za cíl ukázat, jak LASVIT pracuje s prostorem a světlem. 9 fotografií v galerii

Lasvit sídlí v areálu, který vznikl obnovou a dostavbou dvou městských roubených domů z konce 18. století. Jeden z nich kdysi sloužil jako sklářská manufaktura, druhý jako obytný dům. Historické stavby doplňují dvě moderní budovy. Jedna je obložená skleněnými taškami vyvinutými přímo pro tento projekt, druhá naopak černými betonovými taškami ve stejném stylu. Areál získal před šesti lety ocenění Památka roku Libereckého kraje i Stavba roku Libereckého kraje.

Úžas, propojení i klid

Společnost Lasvit je známá skleněnými plastikami a svítidly, která dodává do celého světa. Její tvorba propojuje tradiční české sklářství, moderní technologie a současný design. Firma mimo jiné vyrábí Ceny Thálie nebo trofeje pro vítěze Tour de France.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič popisuje nové café jako místo, které má návštěvníkům nabídnout úžas, propojení i klid. „Lasvit Café není jen kavárna, je to místo, kde můžete zažít úžas, propojení a klid, což jsou hodnoty, které dnes stojí v samém srdci Lasvitu. Místo, kde se lidé mohou setkat s naším řemeslem, designem a architekturou, ale také na chvíli zpomalit a být sami se sebou,“ uvedl.

Koncept kavárny nese název In Good Hands / V dobrých rukou. Vychází z myšlenky, že za každým výjimečným objektem stojí lidské ruce. Interiér navrhl Alan Prekop a součástí prostoru jsou ilustrace Marie Makeevy.

Knihovna Antonína Marka v Turnově

Turnov má knihovnu, která bude promítat filmy na vlastní fasádu

Enjoy

Nová Knihovna Antonína Marka v Turnově není jen místem pro knihy. Ateliér A69 navrhl budovu, která propojuje park, letní kino, komunitní život a odkaz pískovcových skal Českého ráje. Veřejnosti se otevře 1. září.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Návštěvníci v kavárně uvidí také vybrané kolekce svítidel a skla od předních světových designérů. Prostor doplní skleněné objekty Maxima Velčovského zasazené do dřevěných stolů, obrazy z litého skla od Marie Čulenové i zrcadlo Jany Růžičkové inspirované jemnými strukturami přírody.

Menu bude postavené na lokálních a sezonních surovinách od regionálních dodavatelů. Lasvit Café ale nemá být pouze místem na kávu. Podle Jakimiče bude sloužit také jako platforma pro kulturní a designové akce, workshopy, přednášky a setkání s umělci a designéry, kteří s novoborskou značkou spolupracují.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Trofej po Jizerskou 50 vzniká v Lasvitu.

Tyhle trofeje nevznikly v dílně, ale ve sněhu. Podívejte se, jak se rodí ceny pro Jizerskou 50

Enjoy

pej

Přečíst článek
Světelná instalace české sklářské firmy Lasvit.

Lasvit na milánském týdnu designu osloví až 10 tisíc potenciálních klientů

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Překvapení v Kuksu. Osmimetrová barokní socha odhalila záhadné písmeno

Barokní socha křesťanského bojovníka na Kuksu odhalila skryté tajemství
ČTK
nst
nst

V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku teď stojí lešení kolem jedné z nejpůsobivějších barokních soch areálu. Téměř osm metrů vysoký Velký křesťanský bojovník z dílny Matyáše Bernarda Brauna prochází obnovou, která má být hotová na začátku letních prázdnin.

Restaurátor Michal Polák na monumentální pískovcové soše pracuje už dva měsíce a obnovu přirovnává k listování učebnicí dějin umění. Každá vrstva kamene podle něj odhaluje něco z doby, kdy dílo vznikalo, i z rukopisu barokního mistra.

Jedním z největších překvapení byl objev písmene M před nápisem MILES CHRISTIANVS, tedy Křesťanský bojovník, u paty sochy. Písmeno bylo přepůlené a zakryté tmelem. Co přesně znamená, zatím není jasné.

„Při restaurování se před nápisem MILES CHRISTIANVS objevilo písmeno M. Co to znamená, nevíme. Je několik teorií, například že při zhotovení písmena M došlo k defektu v kameni a pak text posunuli. Objevené písmeno je přepůlené a bylo zakryté,“ řekl Polák, který se restaurátorství věnuje 25 let.

7 fotografií v galerii

Jisté podle něj není ani to, zda je samotný nápis původní. Mohl vzniknout až později. Na menší verzi sochy křesťanského bojovníka, která je také v areálu, totiž nápis vůbec není. Vytesanému textu pravděpodobně předcházela kovová písmena vsazená do pískovce, po nichž v kameni zůstaly malé otvory.

Socha vznikla v roce 1732 a naposledy ji odborníci restaurovali v 60. letech minulého století. Podle Poláka je možné, že sám Braun osobně pracoval na zpodobnění Krista na štítu sochy. „Zpracování je velmi na výši. Mohl si to nechat na samotný závěr prací, může to být jeho jakýsi podpis,“ uvedl restaurátor.

Velký křesťanský bojovník původně stál v areálu Braunova betléma v nedalekém Novém lese na dohled od Žirče. Už tehdy musel působit mimořádně silně. Nejen svou velikostí, ale i barvami. Socha totiž bývala polychromovaná a zbytky původní barevnosti jsou patrné dodnes. Podle Poláka mohlo jít o tělové odstíny nebo brnění v tónech šedi, odpovídající barokní ikonografii.

Výjimečný je i samotný námět. Podle restaurátora se zpodobnění Křesťanského bojovníka v dějinách sochařství vyskytuje pouze na Kuksu. Souvisí to se zadavatelem Františkem Antonínem Šporkem, který byl vroucím křesťanem a měl spory s jezuity. Socha byla v Novém lese natočena směrem k žirečským jezuitům a mohla pro ně být určitým vzkazem.

Polák připomíná, že Braunova barokní škola je mimořádná prací se světlem, materiálem i způsobem, jakým dokáže „otevřít kámen světu“. Práce na takovém díle podle něj restaurátorovi umožňuje autora doslova číst. „Dalo by se říci, že tím, čím je pro svět v době renesance v sochařství Michelangelo, tím je v baroku pro střední Evropu Matyáš Bernard Braun,“ řekl.

Svoboda filmu končí u rozpočtu, ukazuje spor kolem francouzského magnáta Bollorého

Názory

Francouzští filmaři se obávají, že jeden z nejmocnějších mediálních hráčů země začne rozhodovat nejen o tom, co se vysílá, ale i o tom, co se vůbec natočí.

David Ondráčka

Přečíst článek

Čištění od nečistot

Odborníkům se už podařilo sochu vyčistit od nečistot, mechů a lišejníků. Teď je čeká výměna spon přes trhliny, tmelení spár nebo kontrola napojení pískovcové ruky do těla sochy. Na závěr se bojovníkovi vrátí do ruky téměř dvoumetrový kovový meč, který je také v péči restaurátorů.

Restaurování zapadá do dlouhodobého plánu památkářů v Kuksu obnovovat Braunova sochařská díla. K nejznámějším patří alegorické sochy Ctností a Neřestí, jejichž originály jsou uloženy v lapidáriu hospitálu.

Barokní komplex v labském údolí začal František Antonín Špork budovat v roce 1692 a stavební činnost vyvrcholila kolem roku 1710. Z původního rozsáhlého lázeňského areálu se dochoval především špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou. Zámek a některé další budovy na levém břehu Labe zanikly při povodních a požáru.

Související

Domov, který myslí za vás. Chytré bydlení už není jen hračka pro nadšence

Somfy představuje centrální ekosystém TaHoma® switch.
Somfy, užito se svolením
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce

Chytrá domácnost už nemusí znamenat desítky aplikací a složité nastavování. Moderní systémy dokážou samy řídit stínění, světla i teplotu a vracet do bydlení to nejcennější: klid.

Žijeme v době, kdy jsme neustále online. Z pracovních schůzek přepínáme do aplikací, kontrolujeme maily a filtrujeme desítky informací za minutu. Není proto divu, že když se večer vrátíme domů, toužíme po jediném – vypnout. Nastavit správně topení, včas zatáhnout žaluzie před ostrým sluncem, zhasnout zapomenutá světla. Skutečným luxusem dnešní doby se proto nestává okázalý design ani nejnovější hi-tech vychytávky, které musíte složitě programovat, ale schopnost prostoru postarat se nejen o nás, ale i sám o sebe.

7 fotografií v galerii

Domov, který funguje na pozadí

Lidé dnes očekávají vysokou kvalitu bydlení bez zbytečných starostí. Přesně na to myslí společnost Somfy se svým centrálním ekosystémem TaHoma® switch. Místo toho, aby uživatele zahltila složitým rozhraním, funguje jako tichý společník na pozadí.

Představte si situaci, kdy odjíždíte ráno do práce a váš dům se přepne do autonomního režimu. Na základě dat z venkovních senzorů systém sám vyhodnotí, jak moc svítí slunce, a podle toho upraví sklon venkovních žaluzií nebo rolet. V létě tak nepustí teplo dovnitř, čímž snižuje potřebu klimatizace až o 70 procent. Její provoz přitom bývá energeticky i finančně náročný. V zimě naopak chytře využije i slabé sluneční paprsky k přirozenému vyhřátí interiéru. Domů se tak vracíte do prostředí s ideální teplotou.

Jedno ovládání místo desítek aplikací

S tím, jak se objevuje stále více zařízení, která se dají ovládat nebo monitorovat pomocí aplikace, ale přichází další problém chytrých domácností: roztříštěnost. Každý spotřebič má svou vlastní aplikaci, což ve výsledku situaci spíše komplikuje, než aby život usnadňovalo.

Kouzlo centrální jednotky TaHoma® switch spočívá v tom, že boří technologické bariéry. Funguje jako otevřené centrum, které dokáže pod jednu střechu integrovat produkty různých značek. Chcete, aby se při spuštění vašeho oblíbeného playlistu na audiosystému Sonos zároveň ztlumila světla Philips Hue a žaluzie se zatáhly do polohy pro sledování filmu? Žádný problém.

Všechno ovládáte z jednoho místa, klidně i hlasem, ale hlavně přesně tak, jak zrovna vyžaduje vaše nálada. Samotné zařízení přitom v interiéru nijak neruší. Jeho čistý a minimalistický design elegantně zapadne do jakéhokoli moderního konceptu.

Investice do pohodlí i hodnoty nemovitosti

Z pohledu investice dává takto koncipované bydlení určitě smysl. Nemovitosti vybavené inteligentním řízením si na realitním trhu drží stabilně vyšší hodnotu a pro budoucí kupce jsou atraktivnější. Slibují totiž nízké provozní náklady a vysokou míru efektivity provozu. Lepší energetický štítek pak znamená i lepší „pozici v nabídce“ nemovitostí.

Zateplení domu, ilustrační foto

Banky zvýhodňují úsporné domy. Kolik ušetříte díky energetickému štítku?

Reality

Lepší energetická třída už dávno není jen formalita. Banky ji odměňují nižšími sazbami a majitelé zároveň šetří na energiích. Rozdíly přitom mohou jít do tisíců ročně. Jak velký vliv má energetický štítek na vaši peněženku?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Skvělé je, že s tímto systémem nemusíte hned na začátku dělat radikální stavební zásahy. Celý ekosystém je modulární, takže můžete začít třeba jen u automatického stínění nebo příjezdových vrat a další funkce přidávat postupně, jak se mění potřeby vaší rodiny nebo jak to dovolí rozpočet.

Ve výsledku tak investice do systému TaHoma® switch není investicí do technologií jako takových, ale do vašeho volného času, klidu a pocitu bezpečí. Skutečný moderní komfort totiž spočívá v tom, že technologie slouží vám, nikoli vy jim.

Micron patří mezi letité firmy, které prožívají akciovou jízdu

Devadesátky jsou zpět díky AI. Nokia, Dell či Micron raketově rostou

Trhy

Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související