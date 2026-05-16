James Bond hledá novou tvář. Amazon zahájil casting na agenta 007
Po letech spekulací se hledání nového Jamese Bonda konečně pohnulo z místa. Amazon MGM Studios potvrdilo, že casting na nástupce Daniela Craiga už běží. Mezi jmény, která nejčastěji zmiňují bookmakeři, jsou britští herci Callum Turner, Harris Dickinson, Henry Cavill, Aaron Taylor-Johnson či Theo James, ale také Australan Jacob Elordi.
Kdo oblékne smoking po Danielu Craigovi? Otázka, která poslední roky zaměstnává fanoušky bondovek, filmové novináře i sázkové kanceláře, se zřejmě blíží k odpovědi. Amazon MGM Studios oznámilo, že hledání příštího představitele agenta 007 je v plném proudu.
Studio sice zatím nechce komentovat detaily výběru ani potvrzovat konkrétní jména, jeho vyjádření ale naznačuje, že dlouhé období nejistoty se chýlí ke konci. Podle magazínu Variety se konkurzy rozběhly v posledních týdnech.
Amazon převzal otěže bondovské série
Zásadní změna nastala loni v únoru, kdy Amazon MGM Studios uzavřelo dohodu s Barbarou Broccoliovou a Michaelem G. Wilsonem, dlouholetými správci filmového odkazu agenta 007. Tím studio převzalo tvůrčí kontrolu nad jednou z nejcennějších filmových značek světa.
Právě Broccoliová a Wilson po desetiletí pečlivě dohlíželi na to, jakým směrem se bondovky ubírají. Přechod pod výraznější kontrolu Amazonu proto znamená pro sérii novou kapitolu — a s ní i otázku, jak moderní Bond bude vypadat.
Villeneuve, Knight a Goldová: silný tým pro nový začátek
Příští, šestadvacátý film o Jamesi Bondovi už má několik výrazných jmen v zákulisí. Režie se ujme Denis Villeneuve, autor sci-fi velkofilmů Duna. Scénář napíše britský scenárista a producent Steven Knight, známý především díky seriálu Gangy z Birminghamu.
Casting má vést Nina Goldová, zkušená castingová režisérka spojená mimo jiné s filmy Paddington, Star Wars nebo Mamma Mia!. Právě její role může být pro budoucnost značky klíčová: nový Bond nebude jen hereckou volbou, ale také signálem, jakou podobu má mít série v dalších letech.
Favorité bookmakerů: Britové i australská stopa
Mezi nejčastěji zmiňovanými kandidáty figurují především britští herci. Bookmakeři podle BBC řadí mezi favority Calluma Turnera, Harrise Dickinsona, Henryho Cavilla, Aarona Taylora-Johnsona a Thea Jamese. Do výběru se ale výrazně promítá také Australan Jacob Elordi.
Každé z těchto jmen představuje trochu jiný typ Bonda. Cavill by nabídl klasickou hvězdnou volbu, Taylor-Johnson akčnější energii, Dickinson nebo Turner zase možnost otevřít sérii mladšímu publiku. Elordi by do role přinesl globální popularitu a generační posun.
Rozhodovat může i věk
Výběr nového agenta 007 nebude jen otázkou charismatu. Důležitou roli může sehrát také věk. Bondovská série obvykle počítá s představitelem na několik filmů dopředu, a tedy s angažmá na řadu let.
Daniel Craig se s rolí rozloučil ve filmu Není čas zemřít, od jehož premiéry uplynulo pět let. Nový herec se stane sedmým představitelem Jamese Bonda ve čtyřiašedesátileté historii filmové franšízy.
Studio mlčí. A fanoušci čekají dál
Amazon MGM Studios zatím neprozradilo, kdo se objeví ve vedlejších rolích, jaký bude příběh ani kdy se film dostane do kin. Jisté je pouze to, že nový Bond vzniká — a že oznámení hlavního představitele bude jednou z nejsledovanějších filmových zpráv posledních let.
„Film vzniká a až přijde správný čas, budeme mít mnohem více informací, o které se podělíme,“ vzkázala fanouškům Courtenay Valentiová z Amazon MGM Studios.
