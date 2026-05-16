James Bond hledá novou tvář. Amazon zahájil casting na agenta 007

Producenti hledají pro Jamese Bonda náhradu za Daniela Craiga
Po letech spekulací se hledání nového Jamese Bonda konečně pohnulo z místa. Amazon MGM Studios potvrdilo, že casting na nástupce Daniela Craiga už běží. Mezi jmény, která nejčastěji zmiňují bookmakeři, jsou britští herci Callum Turner, Harris Dickinson, Henry Cavill, Aaron Taylor-Johnson či Theo James, ale také Australan Jacob Elordi.

Kdo oblékne smoking po Danielu Craigovi? Otázka, která poslední roky zaměstnává fanoušky bondovek, filmové novináře i sázkové kanceláře, se zřejmě blíží k odpovědi. Amazon MGM Studios oznámilo, že hledání příštího představitele agenta 007 je v plném proudu.

Studio sice zatím nechce komentovat detaily výběru ani potvrzovat konkrétní jména, jeho vyjádření ale naznačuje, že dlouhé období nejistoty se chýlí ke konci. Podle magazínu Variety se konkurzy rozběhly v posledních týdnech.

Amazon převzal otěže bondovské série

Zásadní změna nastala loni v únoru, kdy Amazon MGM Studios uzavřelo dohodu s Barbarou Broccoliovou a Michaelem G. Wilsonem, dlouholetými správci filmového odkazu agenta 007. Tím studio převzalo tvůrčí kontrolu nad jednou z nejcennějších filmových značek světa.

Právě Broccoliová a Wilson po desetiletí pečlivě dohlíželi na to, jakým směrem se bondovky ubírají. Přechod pod výraznější kontrolu Amazonu proto znamená pro sérii novou kapitolu — a s ní i otázku, jak moderní Bond bude vypadat.

Villeneuve, Knight a Goldová: silný tým pro nový začátek

Příští, šestadvacátý film o Jamesi Bondovi už má několik výrazných jmen v zákulisí. Režie se ujme Denis Villeneuve, autor sci-fi velkofilmů Duna. Scénář napíše britský scenárista a producent Steven Knight, známý především díky seriálu Gangy z Birminghamu.

Zprávy z firem

Casting má vést Nina Goldová, zkušená castingová režisérka spojená mimo jiné s filmy Paddington, Star Wars nebo Mamma Mia!. Právě její role může být pro budoucnost značky klíčová: nový Bond nebude jen hereckou volbou, ale také signálem, jakou podobu má mít série v dalších letech.

Favorité bookmakerů: Britové i australská stopa

Mezi nejčastěji zmiňovanými kandidáty figurují především britští herci. Bookmakeři podle BBC řadí mezi favority Calluma Turnera, Harrise Dickinsona, Henryho Cavilla, Aarona Taylora-Johnsona a Thea Jamese. Do výběru se ale výrazně promítá také Australan Jacob Elordi.

Každé z těchto jmen představuje trochu jiný typ Bonda. Cavill by nabídl klasickou hvězdnou volbu, Taylor-Johnson akčnější energii, Dickinson nebo Turner zase možnost otevřít sérii mladšímu publiku. Elordi by do role přinesl globální popularitu a generační posun.

Rozhodovat může i věk

Výběr nového agenta 007 nebude jen otázkou charismatu. Důležitou roli může sehrát také věk. Bondovská série obvykle počítá s představitelem na několik filmů dopředu, a tedy s angažmá na řadu let.

Daniel Craig se s rolí rozloučil ve filmu Není čas zemřít, od jehož premiéry uplynulo pět let. Nový herec se stane sedmým představitelem Jamese Bonda ve čtyřiašedesátileté historii filmové franšízy.

Studio mlčí. A fanoušci čekají dál

Amazon MGM Studios zatím neprozradilo, kdo se objeví ve vedlejších rolích, jaký bude příběh ani kdy se film dostane do kin. Jisté je pouze to, že nový Bond vzniká — a že oznámení hlavního představitele bude jednou z nejsledovanějších filmových zpráv posledních let.

Film vzniká a až přijde správný čas, budeme mít mnohem více informací, o které se podělíme,“ vzkázala fanouškům Courtenay Valentiová z Amazon MGM Studios.

Začíná miliardový závod: Místo ozařování přijdou radioaktivní léky
Prvky, které mají vylepšit ničení rakovinných nádorů, se dají vyrábět v urychlovačích a dalších přístrojích – anebo také najít v radioaktivních odpadech. Jejich využití v medicíně se postupně rozbíhá a slibuje do pěti let vznik trhu v hodnotě 35 miliard dolarů.

Radioterapie, neboli ozařování nádorů subatomárními částicemi v nemocnici, je velmi účinný způsob léčení nádorů. Často bývá kombinována s chirurgickým odstraněním nádoru (aby se zářením zničily rakovinné buňky, které zůstaly) nebo s chemoterapií. I když se dá záření stále lépe zacílit na požadované místo, přece jenom poškozuje také okolní tkáně.

Ale existuje ještě jiný postup: místo ozařování z dálky se dá zářič umístit přímo k nádoru, aby působil přímočařeji. Myšlenka to není nová. Sahá až na začátek 20. století, poté, co Marie Curie-Skłodowska a její manžel Pierre objevili radioaktivní prvek radium. Tehdejší lékaři vkládali jeho drobné vzorky přímo do těla pacientů, aby „vypálili“ nádory. Fungovalo to, ale hodně zatěžovalo organismus. V padesátých letech proto metodu vytlačilo ozařování z dálky jako bezpečnější způsob léčby.

Enjoy

Taxík v krvi

Ale postupy blízkého kontaktu léčivého zdroje záření s cílem se zvolna vyvíjejí dál. Hlavním cílem výzkumníků je přimět radiofarmaka, tedy vhodné radioaktivní izotopy, aby se třeba krevním oběhem samy dopravily přímo do nádoru, kde se přichytí a zničí jej, přičemž okolní zdravé tkáně zůstávají téměř netknuté.

Už několik desetiletí vědci vyvíjejí vhodné „nosiče“, tedy protilátky nebo sloučeniny jim podobné, k nimž zářič chemicky připojí. Nosič pak putuje jako taxík krevním řečištěm, nádor najde, napojí se na něj a zářič pak může působit.

Do praxe se už dostaly například dva léky vyráběné švýcarskou korporací Novartis a obsahující radioaktivní izotop lutecium-177. Lék Lutathera se od roku 2017 používá k léčbě nádoru trávicího traktu a lék Pluvicto je od roku 2022 schválen k léčbě nádoru prostaty. Loni Novartis utržila za oba tyto léky 2,8 miliardy dolarů. Některé odhady očekávají globální růst trhu s radiofarmaky na 35 miliard dolarů do roku 2031.

Enjoy

Miliony za ždibeček radioaktivních izotopů

Desítky radiofarmak nyní čekají na schválení nebo jsou ve stadiu klinického testování či experimentálního využití.

Někdy to s nimi není jednoduché. Třeba miligram radioaktivního aktinia-225 stojí astronomických 29 milionů dolarů. Získává se tedy jen ve skutečně zcela nepatrných množstvích a jeho využití pro ničení nádorů je samozřejmě značně limitované.

Enjoy

V cyklotronu, nebo na smetišti

Radioaktivní prvky potřebné pro přípravu radiofarmak se získávají v urychlovačích částic cyklotronech, v nichž urychlené částice, nejčastěji protony, ostřelují jádra atomů a mění je v jiné prvky. Jinou možností jsou fúzní reaktory, v nichž se částice spojují v nové prvky.

Je to složité a drahé.

Ale chytré hlavy přišly i na jiný způsob. Vědci v jaderném odpadu hledají radioaktivní prvky, které se pak dají snáze využít pro výrobu radiofarmak. Probírají již nepoužívané lékařské přístroje, vhodný radioaktivní materiál hledají na úložištích v jaderných zařízeních nebo i v zásobách, které zbyly po výrobě jaderných bomb. Tento přístup podporuje i Mezinárodní agentura pro atomovou energii.

Americká společnost TerraPower takto například zpracovává radioaktivní prvky v rozpadové řadě uranu-233 připraveného v padesátých letech pro výrobu jaderné bomby. Belgická společnost PanTera zase využívá rudy s bohatým obsahem radia a uranu přivezené ještě v koloniálních dobách na začátku minulého století z tehdejšího Belgického Konga.

Radioaktivní odpady obvykle vyžadují náklady na bezpečné uložení a hlídání a vzbuzují obavy okolních obyvatel. V tomto případě aspoň část z nich přináší prospěch medicíně.

Enjoy

Enjoy

V Kubistru nečekejte mexickou pálivost ani turistickou karikaturu Kuby. Tohle vršovické bistro sází na tropické suroviny typické pro kubánskou a karibskou kuchyni, poctivě připravené maso a rum. Na talíři tu najdete „staré hadry“, „smaženou krávu“ i mořské plody s chorizem. A celé to chutná neskutečně.

Havana, polovina 20. století. Zvláštní jiskřivá i líná energie staré Kuby. Španělské rytmy, daiquiri a vůně jídel, ze kterých cítíte dalekou exotiku - trhané hovězí v rajčatové omáčce, grilované chapadlo kalamáru s chorizem nebo platano banány s citrusovou omáčkou… A za velkými okny místního bistra oceán. No dobře, oceán ne. Ve vršovickém Kubistru je však tak příjemně, že u zdejší kubánské kuchyně velmi rychle zapomenete na čas i prostor.

Jídlo vám tady připraví sám šéfkuchař Jakub Reimitz, který vařil třeba pro Rolling Stones, Demi Moore nebo Bruce Willise.

ROPA VIEJA neboli Starý hadry. Trhané hovězí maso dušené v rajčatové omáčce s paprikami a bílým vínem s moros y cristianos a smaženým platano banánem LOMO DE CERDO ASADAS EN SU JUGO neboli pečená vepřová panenka na cibuli a citrónech s moros y cristianos a smaženými chipsy z platano banánů FRITA CUBANA neboli kubánský hamburger s pečenou cibulí, smaženou bramborovou slámou, a steakovou salsou 8 fotografií v galerii

Na nenápadný podnik v Mexické ulici upozorňují hlavně velká výlohová okna. U stolků si povídají páry a skupinka vážených madames, se kterými se šéfkuchař loučí téměř rodinným „Tak zase za měsíc, dámy.“ Jediná kubánská restaurace v Praze má tak trochu atmosféru staré Havany z hemingwayovských románů - lehce nostalgickou, trochu zasněnou a protkanou vůní grilovaného masa, rajčat, mořských plodů, citrusů a voňavého rumu.

I přesto, že dnešní Kuba je teď zemí zmítanou ekonomickou krizí a její obyvatelé hladoví, tu zvláštní směs nostalgie, hrdosti a radosti ze života si kubánská kultura nese dál. A v Kubistru, alespoň na chvíli, znovu ožívá.

Ostatně, Jakub Reimitz není v gastronomii žádným nováčkem. Kubánskou kuchyni se učil od rodilé Kubánky Dani Perez a za sebou má angažmá v podnicích jako Four Seasons Hotel Prague, Carlo IV nebo legendární (dnes již uzavřené) La Provence.

Pověst skvělé kuchyně Kubistro předchází. Stačí se zeptat místních nebo se podívat do diskuzí na sociálních sítích - hosté kuchyni chválí téměř jednohlasně. A právem. Stejně jsme si ji pochvalovali i my během naší návštěvy s přáteli.

Enjoy

Starý hadry a smažená kráva na večeři

Menu je plné názvů, které zní lehce tajemně a někdy trochu roztodivně. Třeba Ropa Vieja, v doslovném překladu „staré hadry“. Ve skutečnosti jde ale o jedno z nejlepších jídel večera - dlouze tažené trhané hovězí maso v rajčatové omáčce s rýží, černými fazolemi a smaženým platano banánem. Maso se téměř rozpadá, omáčka je hluboká, lehce nakyslá a banán celé jídlo příjemně zjemní a dodá mu překvapivost a orginalitu.

Podobně matoucí název má i Vaca Frita Con Fufu de Platano - doslova „smažená kráva s kaší ze zelených banánů“. Na stůl ale dorazí perfektní grilovaný flank steak s gratinovanou cibulí a jemně šťouchanými platano banány. Výrazné, šťavnaté, skvělé jídlo.

Dalším místním „signature” jídlem je grilované chapadlo kalamáru s dušenou čočkou, chorizem a čerstvou zeleninou s omáčkou Baracoa z rajčat a kokosového mléka. Kombinace, která zní možná trochu divoce, ale chutná báječně. Celé je to svěží, nečekané a chuťově neuvěřitelně zajímavé.

A pokud jdete na večeři s dětmi či jinými burgeromilci, v menu najdete i burger Frita Cubana s pečenou cibulí, bramborovou slámou a steakovou salsou.

Enjoy

Vůně, chutě, okra, juka

Kubistro se ale nebojí ani surovin typických pro kubánskou a karibskou kuchyni, které v českých restauracích potkáte poskrovnu. Třeba manioku, okry nebo černých fazolí.

„Hodně lidí má obavy, jestli není kubánská kuchyně pálivá. Mají dojem, že je to podobné jako mexická kuchyň. Ale kubánská není vůbec pálivá, je to něco mezi španělskou a italskou kuchyní, obohacenou o tropické suroviny, jako je juka, okra a platano banány, které tady Evropě nejsou úplně typické,” vysvětluje Jakub Reimitz.

Okra (někdy nazývaná také gumbo nebo ibišek jedlý) je zelený lusk s chutí připomínající něco mezi cuketou, lilkem a fazolkami. V Kubistru ji můžete ochutnat třeba v podobě zeleninového ragú nebo marinovanou s pečenými rajčaty, paprikami a cibulí v Ensalada de Quimbombo.

Maniok, nebo-li juka, je naopak hnědý, hutný škrobový kořen, který chutí trochu připomíná jemnější a lehce nasládlou bramboru. V karibské a latinskoamerické kuchyni je to naprostý základ domácí kuchyně. Ve vršovickém bistru doplňuje například grilovaný filet z tresky se zeleninovým sofritem.

Milovníci mořských plodů pak na menu najdou, samozřejmě, i krevety - třeba v salátu nebo jako hlavní chod s voňavou omáčkou z rajčat, paprik a bílého vína.

Enjoy

My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita…

Slavná věta ještě slavnějšího spisovatele Ernesta Hemingwaye „My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita“ se stala symbolem celé romantické představy staré Havany. Tropické noci, hudba, rozpálené ulice, bary, ve kterých se zastavil čas - a samozřejmě rum. Ve vršovickém Kubistru ho najdete dost, hlavně od tradiční kubánské značky Legendario.

Stálicí nápojového menu je samozřejmě i nejoblíbenější drink již zmíněného génia světové literatury, daiquiri. Jednoduchý, dokonale osvěžující koktejl z bílého rumu, limety a cukrového sirupu, který Hemingway miloval natolik, že se stal součástí celé kubánské legendy. Ještě o něco zajímavější je ale Canchanchara, drink s medovou vodou, limetou a zlatým rumem, který chutná trochu jako Kuba sama - sladce, svěže, líně a nebezpečně pitelně.

Navzdory skvělé kuchyni Kubistro zdaleka není místem, kde musíte absolvovat několikachodovou večeři, abyste si ho užili. Klidně sem můžete zajít s přáteli jen na daiquiri, Canchancharu nebo skleničku vína a k tomu něco malého na ochutnání. Tenhle vršovický podnik totiž přímo vybízí k tomu sednout si k oknu, poslouchat kubánské rytmy a na chvíli zapomenout na svět okolo sebe. A možná za těmi okny na chvíli taky uvidíte oceán…

RECENZE: Velká mexická hostina v Holešovicích. Ceviche, tacos al pastor a chobotnice

Enjoy

Restaurace Mexická v Holešovicích patří mezi největší podniky svého druhu v Praze. V bývalém pivovaru nabízí kombinaci mexického street foodu, grilovaných specialit i ceviche z čerstvých ryb. Na pozdní rodinný oběd jsme proto vyrazili ochutnat, jak funguje kombinace tacos al pastor, chobotnice z grilu nebo ceviche servírovaného na ledové míse.

Enjoy

