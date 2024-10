Louis Vuitton ovládl F1. Na deset let bude hlavním partnerem místo Rolex

Přibližně miliardu dolarů má hodnotu nejnovější deal ve sponzoringu závodů Formule 1. Francouzský luxusní konglomerát LVMH se stal hlavním partnerem seriálu na následujících let, přičemž nahradil neméně slavnou značku Rolex. Podle agentury Bloomberg chce majitel LVMH sponzoring využít pro posílení značek Louis Vuitton, Moët Hennessy a TAG Heuer.

Reklama

Francouzský miliardář Bernard Arnault se letos činí. Patřil k nejviditelnějším nesportovním osobnostem letošní olympiády v Paříži, kde jeho impérium luxusu LVMH mimo jiné vyrobil etuje pro medaile. Nyní Arnaultovy firmy dostanou další možnost, jak se blýsknout. LVMH se totiž stal novým hlavním partnerem závodů F1, uvedla agentura Bloomberg. Deal přitom počítá se sponzoringem na následujících deset let a podle odhadů má hodnotu více než miliardu dolarů. Pikantní přitom je, že LVMH vystrnadilo další luxusní brand – Rolex.

„Dohoda je jednak ranou pro společnost Rolex, špičkovou švýcarskou značku hodinek, která je od roku 2013 sponzorem časomíry F1, jednak znamená snahu LVMH zachytit boom investic do sportu a rostoucí divácké obliby právě F1,“ uvedla agentura Bloomberg, která na jednání o sponzorství upozorňovala již před měsícem.

Nejbohatší Evropan ulovil Beyoncé. Slavná herečka udělala whisky pro Louise Vuittona Enjoy Šéf luxusního impéria LVMH Bernard Arnault má po olympijských hrách další dobrý zářez. Pro jeho značku Moët Hennessy vytvoří novou whisky mistr oboru Bill Lumsden a vše zaštítí Beyoncé Knowles, jedna z nejpopulárnějších postav globální popkultury. Americká whisky SirDavis se začne prodávat již v září za 89 dolarů za lahev. Stanislav Šulc Přečíst článek

Reklama

Je to teprve začátek

Deal přichází ve chvíli, kdy Louis Vuitton i další značky z impéria LVMH nadále bojují za záchranu prodejů, a to zejména na asijských trzích. Poslední výsledky hospodaření potvrdily obavy odborníků, že v Asii slábne poptávka po luxusu, což se dotklo i LVMH (na rozdíl od konkurenční značky Hermès). Akcie letos oslabily o téměř devět procent.

Bernard Arnault tak chce využít nového marketingového nástroje na prosazení zejména některých značek. Podle Bloombergu by to měly být zejména klíčové brandy, tedy výrobce oblečení a doplňků Louis Vuitton, luxusní nápojové značky Moët a Hennessy a také výrobce hodinek TAG Heuer. Hodinářskou divizi LVMH přitom aktuálně vede Frederic Arnault, jeden ze synů zakladatele LVMH Bernarda Arnaulta.

„Formule 1 se v posledních letech skutečně stala jedním z nejžádanějších sportů na světě,“ uvedl Frederic Arnault ve svém prohlášení. „Jsme teprve na samém začátku tohoto partnerství,“ dodal.

Týden tradera: Izrael vpádem do Libanonu riskuje kolaps trhu s ropou Trhy Finanční trhy v týdnu zaznamenaly prudký otřes. Příčina? Houstnoucí vztahy na Blízkém východě. Ropný trh kvůli tomu prošel krátkodobým nabídkovým šokem. Povzbudivě naopak dopadla data z amerického trhu práce. Hlavní americký index S&P 500 se tak pohyboval kolem 5700 bodů. Kryštof Míšek Přečíst článek

Ekonom Zahradník: Česko je ekonomikou polotovarů, to se musí změnit. Třeba po vzoru Polska Leaders O významu investic přímo v české ekonomice všichni dávno vědí, stranou pozornosti ale zůstává potřeba investic českých firem v zahraničí. „Tyto investice přitom mohou vyvažovat současnou velkou mezeru mezi vyvezeným a dovezeným kapitálem. Dividendy budou více přitékat také opačným směrem do Česka,“ řekl přední ekonom Petr Zahradník v rozhovoru pro Export.cz. Je zastáncem promyšlené státní podpory investic v zahraničí, kterou by mohla do značné míry převzít agentura CzechInvest. Jan Žižka Přečíst článek