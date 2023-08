Dánská firma úspěšně otestovala svůj lék na obezitu, její akcie stoupají

Další úspěch v boji proti obezitě, hlásí dánská společnost Novo Nordisk. Ta představila výsledky svého léku Wegovy, který dle výsledků pomohl snížit riziko srdečních infarktů a mozkových mrtvic u obézních pacientů až o dvacent procent. Agentura Bloomberg uvádí, že díky představené studii vzrostly akcie společnosti o 16,7 procenta, což je největší intradenní skok za dvě desetiletí. Akcie společnosti za poslední dva roky vzrostly téměř o 150 procent.

Výsledky studie podle Bloombergu téměř jistě podpoří již tak vysokou poptávku po léku společnosti Novo Nordisk. Ta navíc uvedla, že letos plánuje podat žádost o rozšíření své značky v rámci USA i Evropské unie, kde je lék Wegovy dostupný zatím jen v Norsku, Dánsku a Německu. Společnost však bude muset najít společnou řeč i s pojišťovnami. Podcast Bloombergu upozorňuje na fakt, že léky proti obezitě, včetně Wegovy, vyjdou pacienty na částky v rámci tisíců dolarů za rok.

Agentura Reuters však doplnila, že právě velmi optimistické výsledky mohou pojišťovny přimět k proplácení léků pro pacienty i k začátku jeho masivního využívání. „Lék Wegovy má potenciál změnit způsob, jakým je obezita vnímána a léčena,“ uvedl Martin Holst Lange, výkonný viceprezident Novo Nordisk.

Testování léku Wegovy začalo před pěti lety. Patří do třídy léků známých jako agonisté GLP-1, původně vyvinutých k léčbě diabetu 2. typu. Studie s názvem SELECT zahrnovala 17 500 pacientů ve věku 45 let nebo starších bez předchozí anamnézy diabetu a začala s testováním, zda má týdenní injekce léku Wegovy léčebný přínos. A závěrečná zpráva potvrdila, že ano. Injekce na týdenní bázi snížila riziko závažné kardiovaskulární příhody, jako je mozková mrtvice, u dvaceti procent pacientů s obezitou. Toto číslo překonalo očekávání analytiků a investorů, kteří původně operovali s předpokladem mezi 15 a 17 procenty.

Podávaná injekce léku způsobí, že se pacienti cítí nasyceni. V kombinaci se správným jídelníčkem a dostatkem pohybu a cvičení dojde dle výzkůmu k úbytku tělesné hmotnosti, a to průměrně o patnáct procent.

I přesto, že skončila další z fází testování léku Wegovy, si jej mohli první zákazníci ve Spojených státech pořídit již v červnu roku 2021. Již tehdy upoutal pozornost pacientů, celebrit, ale i investorů a zvýšil tak akcie společnosti Novo Nordisk a dostal ji do popředí zájmu. A dánská společnost má nyní před sebou velmi slibnou cestu. Na světě je podle Světové zdravotnické organizace více než 650 milionů dospělých, kteří jsou obézní. Jde o třikrát větší číslo než v roce 1975. Nadváhou navíc trpí další 1,3 miliardy obyvatel planety Země, což zhoršuje onemocnění, jako jsou srdeční choroby a cukrovka. Analytici společnosti Barclays však odhadli, že pozitivní výsledek studie by mohl do roku 2030 zvýšit využívání Wegovy o čtvrtinu, pokud získá schválení pro rozšířené použití.