Indičtí turisté dobývají svět, ale Západ z toho moc nemá

Indové chtějí vidět svět. Evropa jim to ale neusnadňuje. Zatím tak z indických turistů těží země v jihovýchodní Asii.

Nemohlo to utéct žádnému tuzemskému turistovi, který občas vyrazí do Asie či zemí Perského zálivu. Řeč je o davech indických turistů. Země s 1,3 miliardy obyvatel bohatne a Indové lační po objevování světa. O tom svědčí i rychle rostoucí počet vydaných pasů. Loni se jich v Indii vydalo 13,7 milionu a za posledních deset let, které zahrnují i období koronavirové pandemie bylo Indům vydáno přes 100 milionů pasů. To už je značná síla, které by měly turistické destinace věnovat pozornost. Ne všem se to ale daří.

Proč se Indové zdráhají vyrazit do Evropy

Evropa či severní Amerika ale zůstávají na okraji zájmu indických turistů. Zdá se, že na rozdíl u čínských turistů Evropa ve snaze přilákat indické turisty zaspala. Slušně vydělávající Indové se při výběru destinací orientují jednak podle vzdálenosti od domova, ale také podle bezvízového vstupu, případně možnosti získat vízum po příletu. Tyto výhody si podle Passport Indexu indické pasy užijí v 73 zemích světa. V žebříčku síly cestování dokladu obsadila Indie 76. místo. Pro srovnání, české pasy umožňují bezvízový vstup či možnost získat vízum po příletu v 174 a v síle pasu skončily na 6. místě. Díky komplikované administrativě tak do Evropy nepřijíždí tolik indických turistů jako třeba do Dubaje či Thajska.

V posledních desetiletích, když se Čína stala největším světovým zdrojem turistů, se západní země přizpůsobily. Vlády zjednodušily vízové ​​procesy, letiště dokonce přidala nápisy v mandarínštině a obchody začaly přijímat čínské platební karty a platformy. Indickým turistům se ale dvoří o poznání méně. Mezitím se o ně země Blízkého východu a jihovýchodní Asie perou. Thajsko a Malajsie zrušily vízovou povinnost pro Indy. Jiné země rekrutují bollywoodské hvězdy jako své ambasadory. To udělalo třeba Švýcarsko, Abú Dhabí či Dubaj. Poslední dvě jmenovaná města jsou sice v jedné zemi, ale i tak mezi sebou o přízeň indických turistů soupeří. Konec konců i indická diaspora je ve Spojených arabských emirátech nepřehlédnutelná, když tvoří třetinu jejich populace.

