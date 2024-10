Cestování do Velké Británie se komplikuje. Nově bude nutná ETA

Cestování do Velké Británie už nebude pro Čechy stejné jako dřív. Digitalizace totiž vstupuje i do britského imigračního systému a postupně se i zde pro všechny cizí občany zavádí povinnost mít elektronický dokument ETA, podobně jako tomu je například při cestě do USA. Češi i Slováci jsou ve skupině evropských zemí, které budou tento dokument potřebovat už od 2.dubna 2025. Přečtěte si detaily jako první.

Velká Británie si začíná stále více a důkladněji hlídat, kdo ji navštěvuje, a to podobným způsobem jako Spojené státy americké. Díky digitalizaci imigračního systému a zavádění elektronického cestovního povolení – dokumentu ETA (Electronic travel authorisation) tak budou mít občané stále většího počtu států povinnost si tento dokument před cestou do Velké Británie zařídit a to i ti, kdo budou jenom projíždět. Týkat se to bude ale především klasických turistických nebo obchodních cest cizinců do půl roku, a to všech bez rozdílu věku, tedy i těch úplně nejmenších dětí. Pro delší návštěvy či placenou i neplacenou práci, bude pak stále nutné žádat o vízum.

Kdo všechno musí mít v dohledné době ETA

Aktuálně se povinnost žádat o ETA zatím týká jen vybraných arabských států. Od letošního 27. listopadu pak mohou o ETA žádat i občané řady ostrovů a vzdálenějších destinací jako jsou USA, Brazílie, Mexiko nebo Japonsko, a dokonce i států Commonwealthu včetně Austrálie, Nového Zélandu či třeba Kanady. Ti budou ETA potřebovat od 8.ledna příštího roku. Češi i Slováci jsou až ve třetí vlně států a spolu s občany ostatních evropských zemí budou potřebovat dokument ETA od 2.dubna 2025. Podat žádost budou občané třetí vlny moci ovšem už od 5.března 2025, jak v tuto chvíli vyplývá z informací zveřejněných na oficiálních internetových stránkách britské vlády (www.gov.uk/).

Ti, kdo mají britský či irský pas, popřípadě pas ze zámořských britských teritorií, nic zatím podle dostupných informací řešit nemusí. Stejně tak ani ti, kdo mají platné vízum nebo povolení pro práci či studium ve Velké Británii. Pro kratší cesty může být ale ETA patrně efektivnější k vyřízení než vízum. Dokument ETA pak budou moci podle oficiálních stránek britské vlády využít i ti, kdo bude mít Spojené království jen jako tranzitní zemi.

Jak se ETA vyřizuje

Pro podání žádosti o ETA cestovní povolení bude zapotřebí mít k dispozici internet. Registrace pak bude probíhat online na oficiálním webu vlády (https://apply-for-an-eta.homeoffice.gov.uk/how-to-apply). Jednoduší to ale prý bude přes speciální mobilní aplikaci „UK ETA“, která se už nyní dá stáhnout do mobilního telefonu z oficiálních obchodů App Store či Google Play.

Pro samotné podání žádosti bude potřeba mít u sebe platný pas, se kterým budete do Velké Británie cestovat, dále bude nutné mít přístup ke svému emailu a mít také platební kartu, která má povoleny internetové platby. Za žádost o ETA se totiž bude platit nevratný poplatek. Každého, kdo tak bude do Británie cestovat, a to včetně miminek, to tak přijde na 10 liber. Online formulář i aplikace by ale měla být prý docela intuitivní a žadatele celým procesem dobře provést. Počítejte však s tím, že kvůli žádosti bude třeba vyfotit nejen pas, ale i přímo každého žadatele. Detaily cesty a dopravy do Velké Británie údajně formulář vyžadovat nebude.

Jak to bude vypadat pak při cestě do UK

Rozhodnutí o udělení ETA, které bude následně i přímo propojené s informacemi z pasu, byste měli pravděpodobně obdržet do 3 dnů. Už i v této čekací době ale budete prý moci do Británie cestovat. O udělení ETA se dozvíte prostřednictvím emailu a bude platné pro neomezený počet cest do Velké Británie na 2 roky. Při změně pasu se ovšem bude muset žádat o ETA znovu.

Navzdory udělení ETA ale bude ale stejně nutné projít pasovou kontrolou na hranicích Velké Británie. Vládní oficiální stránky pak rovněž doporučují mít ETA dokument pro jistou vytištěný.

