REPORTÁŽ: Zapomeňte na sůl, skořici i pomeranč. V Mexiku se tequila pije úplně jinak. A chutná mnohem lépe

Patří k nejoblíbenějším nápojům světa, což ostatně potvrzuje také George Clooney, který založil jednu z úspěšných značek tequily. Před mnoha staletími jej válečníci používali jako elixír podporující energii, v současnosti dodává sílu, ale i osvěžení v téměř čtyřicetistupňových vedrech. Tequila je základem celé řady koktejlů, dá se párovat s čokoládou, kávou, bílým vínem. Snad jen ten citron a sůl se k ní zase až tak moc nehodí. Jak správně pít tento fantastický nápoj přitom nejlépe naučí samotní Mexičané. Tak pojďme na to…

Citron a sůl ke stříbrné, případně pomeranč a skořice ke zlaté. Takto konzumují Češi mexickou tequilu již desítky let. A je to opravdu špatně. Mnohem lépe chutná samotná, tedy pokud ji umíte správně pít. Stejně jako slivovici.

FOTOGALERIE: Podívejte se, jak se rodí a pije tequila

Takže jak na to? Nejprve si vypláchněte ústa vodou. V mexickém horku je dobré si pusu připravit na ten fantastický zážitek. Pak si k tequile přičichněte. Tedy hned třikrát. Nejprve k nosu dejte horní okraj sklenky, poté prostředek, poté spodek. Pokaždé ucítíte trochu jinou vůni. Mozek je připraven. Dejte si malý doušek. Opravdu maličký na jazyk. Polkněte. Pak pořádný nádech a pusťte půl sklenky do úst. Poválejte na jazyku. Ne, dobrá tequila nepálí. Ta chuť vám může připomenout stovky věcí, příběhů. Polkněte, vydechněte. Uvolněte se. Přemýšlejte o tom zážitku. Dopijte sklenku.

Takto učí pít tequilu v Casa Sauza sídlící přímo v městečku Tequila ve státě Jalisco. Tequila se přímo v této společnosti připravuje již přes 150 let. V tomto městě ještě daleko déle.

„Tequila se tu vyrábí přes pět set let, kdy španělští bojovníci začali destilovat nápoj z přírodních fermentů z agáve. Používali to jednak k dezinfekci vody, ale také jako jakýsi elixír pro povzbuzení,“ říká Rafael Ramos z Casa Sauza. „Na rozdíl od mescalu se tequila vyrábí z agáve modré. Trvá zhruba pět až sedm let, než se může agáve sklízet. My tu máme osázeno 35 tisíc akrů, ročně tak vyrobíme 24 milionů litrů tequily,“ dodává Ramos.

Přírodní destilát

V Casa Sauza vás provedou celým procesem vzniku tequily od zasazení sazenice agáve, které se mimochodem původně v těchto místech sázely proto, aby bránily erozi půdy, přes ukázku sklizně plodů, kterým se říká „piña“ (v angličtině se jí přitom říká pineapple, tedy ananas, protože připomíná plod této rostliny).

Sklizené plody pak pokračují do obří fabriky, kde se nadrtí a následně vzniká sladký džus, který posléze kvasí a později se z něj destiluje samotná tequila. Následně putuje do sudů, kde zraje. A podle různé délky stáří vznikají různé tequily.

„Joven nebo také blanco zraje dva měsíce, když tequila zraje tři měsíce až rok, říkáme jí reposado. A těm, které v sudu leží déle než rok, pak říkáme añejo. Většinou zrají v sudech maximálně tři roky, ale mohou zrát i mnohem déle,“ vysvětluje nám průvodkyně.

Všechny typy tequily se používají jak k pití v podobě samotného destilátu, tak jako součást koktejlů. Ochutnat můžete například velmi osvěžující koktejl Cazuela, v němž je vedle tequily blanco také pomerančový džus a limetová šťáva.

Párování třeba s čokoládou

Nicméně nejzajímavější je ochutnat tequilu v páru s dalšími místními chutěmi. Na této myšlence založila svůj úspěch Cristina Taylor, která ve městě Guadalajara založila čokoládovnu a nabízí párování čokolády mimo jiné s tequilou, ale také kávou či vínem.

„Párování čokolády s tequilou není obvyklé. Ale jejich chutě se dohromady opravdu hodí a doplňují se,“ říká majitelka čokoládovny, která vedle podobných zážitků nabízí také třeba díla místních mladých umělců.

Mexiko za rohem

Čeští turisté v posledních letech objevují stále více exotických destinací. Důvodem je mimo jiné také stále rostoucí nabídka lákavých míst, kam se lze z Prahy dostat přímým letem. Ke Kubě, Vietnamu, Srí Lance či Dominikánské republice se letos na podzim připojuje také západní pobřeží Mexika.

„Tato oblast je obecně velmi populární, což se ukazuje na zájezdech na Kubu nebo Dominikánskou republiku, tedy do klasického Karibiku. Ale chtěli jsme nabídnout i ten druhý oceán, Pacifik. Proto jsme zvolili českými turisty zatím nepříliš objevenou destinaci Puerto Vallarta. Většina lidí zná Cancún, který je hodně turistický, my jsme chtěli něco autentičtějšího na západním pobřeží,“ říká Jan Bezděk, mluvčí cestovní kanceláře DER Touristik CZ, která od října bude nabízet přímé spojení z Prahy na západní pobřeží Mexika. „Pro dva dospělé lze pětihvězdičkový hotel sehnat i pod osmdesát tisíc. Už nyní si lze zájezd koupit,“ dodává Bezděk.

