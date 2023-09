Zdeněk Pečený: Rusko vítá turisty, i ty z nepřátelského Česka. Dolary se hodí

Ačkoliv je Česko již přes dva roky na ruském seznamu nepřátelských zemí, vyrazit s českým pasem do Moskvy nebylo nikdy jednodušší. Válce navzdory.

Rusko v tichosti minulý měsíc spustilo vydávání elektronických víz pro držitele pasů z dalších 55 zemí. Překvapivě je mezi nimi i Česká republika, kterou Kreml v roce 2021 zařadil na seznam nepřátelských zemí. Jde o projev zoufalé snahy Ruska přilákat a přiživit se na turistech z Evropy.

Získání víza nebylo nikdy jednodušší. To, co dřív vyžadovalo návštěvu dnes již opuštěné budovy ruské ambasády, dnes vyřešíte elektronicky. Stačí uhradit 52 dolarů (v přepočtu asi 1200 korun).

Hlava na hlavě? Kdepak. Podívejte se, jak to nyní vypadá v jinak turisty oblíbeném Petrohradu:

Nutno dodat, že držitelé pasů jediné další nepřátelské země – Spojených států – o elektronické vízum žádat nemohou.

„Zprocesování žádosti zabere v průměru 4 dny,“ říká Newstreamu byznysmen, který nedávno navštívil Moskvu i Petrohrad, a který si nepřeje být jmenován. Redakce ale jeho identitu zná.

Vízum platí 60 dní od vydání na maximálně šestnáctidenní pobyt. „Žadatelé o elektronická víza nejsou povinni předkládat zvací dopis, potvrzení o rezervaci hotelu nebo jakýkoli jiný dokument potvrzující účel jejich cesty do Ruské federace,“ píše se na webových stránkách ruského ministerstva zahraničí. Odpadá tedy veškerá byrokracie dříve pevně spojená s žádostí o ruské vízum.

Letenky do 15 tisíc

Ačkoliv lety mezi Evropskou unií a Ruskem ustaly loni v únoru, neznamená to, že cesta vzduchem je zavřená. Nejčastěji používaná je cesta s Turkish Airlines přes Istanbul či Air Serbia přes Bělehrad. Lety mezi Tureckem či Srbskem a Ruskem zakázané nejsou a od uzavření evropského vzdušného prostoru pro ruské aerolinky počet spojů a jejich kapacit na zmíněných trasách narostl. Konkrétně počet letů mezi Tureckem a Ruskem narostl mezi loňským a letošním létem o 400 týdně, z 800 na 1200 týdně.

Do Ruska je tedy cesta volná. Cesta v ekonomické třídě vás vyjde mezi 12 až 15 tisíci korunami. Otázkou zůstává, kdo z Evropanů chce podporovat kremelský režim v jeho agresi proti Ukrajině. Útěchou mi zůstává, že v Moskvě nebo Petrohradu podle ověřeného zdroje Evropana spíše nepotkáte. Turisté ale přijíždějí, převažují ti z Asie či bývalého Sovětského svazu.