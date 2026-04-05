Igráček slaví 50 let. Česká hračka, která přežila dobu plastovou i digitální
Malá osmicentimetrová figurka, která kdysi zaplnila dětské pokoje v celém Československu, se po padesáti letech znovu hlásí o slovo. Igráček se proměňuje s dobou, ale jeho kouzlo zůstává – jednoduchá hra, fantazie a příběhy, které si děti vytvářejí samy.
Na první pohled je to nenápadná figurka. Přesto se z ní stal symbol jedné generace – a dnes i most mezi tou minulou a současnou. Igráček, který se poprvé objevil v roce 1976, slaví letos kulaté výročí a zároveň ukazuje, že i v době tabletů a umělé inteligence má klasická hračka své pevné místo.
Za jeho vznikem stála snaha nabídnout dětem něco víc než jen pasivní zábavu. Igráček byl od začátku spojený s profesemi – zedník, lékař nebo hasič nebyli jen figurkami, ale inspirací k napodobování světa dospělých. Právě tato jednoduchost a variabilita z něj udělaly hit, který přežil desetiletí.
Stovky modelů, tisíce součástek a jeden velký návrat do časů, kdy fantazie měla kovový lesk. Holešovský zámek otevírá výstavu legendární stavebnice Merkur.
Po roce 1989 se však zdálo, že jeho éra končí. Trh zaplavily zahraniční hračky a akční figurky s příběhy z filmů a seriálů. Igráček postupně mizel z regálů i z dětských her. Návrat přišel až o dvě desetiletí později, kdy jeho výrobu obnovila firma Efko. Od té doby vznikly stovky nových variant a figurka si znovu našla své místo – především v Česku a na Slovensku, kde ji lidé dobře znají.
Dnešní Igráček už ale není jen řemeslník. Vývojáři reagují na to, co děti baví dnes – příběhy, objevování a dobrodružství. K padesátému výročí proto vznikly nové expediční sety, ve kterých se děti mění v malé archeology a paleontology. Nejenže si hrají s figurkami a auty, ale také „vykopávají“ dinosaury nebo egyptské artefakty z přiložených bloků. Hra se tak přirozeně mění v poznávání světa.
Bude figurka dítěte
Velkou novinkou je i připravovaná figurka dítěte. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o jednoduchý krok, opak je pravdou. Vývoj zabral dlouhé měsíce testování a úprav – stačily milimetrové rozdíly, aby postava působila nepřirozeně. Výsledkem má být věrohodný předškolák, který rozšíří dosavadní svět dospělých profesí.
Zajímavé je, že zatímco v zahraničí dominují akční figurky, české děti stále přitahují právě „obyčejné“ role. Možná i proto se Igráček nejlépe prodává doma a u sousedů na Slovensku. Tam není jen hračkou, ale i nostalgií, kterou rodiče předávají svým dětem. Podle výrobce se navíc mění i přístup ke hraní. Rodiče si čím dál víc uvědomují, že děti potřebují fyzický kontakt s hračkami, nejen obrazovky. Podobný trend je vidět i u společenských her, jejichž obliba roste dokonce i mezi dospělými.
Igráček tak stojí na zajímavé hranici – mezi tradicí a inovací. Zůstává věrný své podstatě, ale zároveň hledá nové cesty, jak oslovit další generaci. A právě v tom možná spočívá jeho největší síla. Není to jen hračka. Je to prostor pro příběhy, které vznikají v dětské fantazii – a ty nestárnou.
