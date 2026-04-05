Igráček slaví 50 let. Česká hračka, která přežila dobu plastovou i digitální

Malá osmicentimetrová figurka, která kdysi zaplnila dětské pokoje v celém Československu, se po padesáti letech znovu hlásí o slovo. Igráček se proměňuje s dobou, ale jeho kouzlo zůstává – jednoduchá hra, fantazie a příběhy, které si děti vytvářejí samy.

Na první pohled je to nenápadná figurka. Přesto se z ní stal symbol jedné generace – a dnes i most mezi tou minulou a současnou. Igráček, který se poprvé objevil v roce 1976, slaví letos kulaté výročí a zároveň ukazuje, že i v době tabletů a umělé inteligence má klasická hračka své pevné místo.

Za jeho vznikem stála snaha nabídnout dětem něco víc než jen pasivní zábavu. Igráček byl od začátku spojený s profesemi – zedník, lékař nebo hasič nebyli jen figurkami, ale inspirací k napodobování světa dospělých. Právě tato jednoduchost a variabilita z něj udělaly hit, který přežil desetiletí.

Po roce 1989 se však zdálo, že jeho éra končí. Trh zaplavily zahraniční hračky a akční figurky s příběhy z filmů a seriálů. Igráček postupně mizel z regálů i z dětských her. Návrat přišel až o dvě desetiletí později, kdy jeho výrobu obnovila firma Efko. Od té doby vznikly stovky nových variant a figurka si znovu našla své místo – především v Česku a na Slovensku, kde ji lidé dobře znají.

Dnešní Igráček už ale není jen řemeslník. Vývojáři reagují na to, co děti baví dnes – příběhy, objevování a dobrodružství. K padesátému výročí proto vznikly nové expediční sety, ve kterých se děti mění v malé archeology a paleontology. Nejenže si hrají s figurkami a auty, ale také „vykopávají“ dinosaury nebo egyptské artefakty z přiložených bloků. Hra se tak přirozeně mění v poznávání světa.

Bude figurka dítěte

Velkou novinkou je i připravovaná figurka dítěte. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o jednoduchý krok, opak je pravdou. Vývoj zabral dlouhé měsíce testování a úprav – stačily milimetrové rozdíly, aby postava působila nepřirozeně. Výsledkem má být věrohodný předškolák, který rozšíří dosavadní svět dospělých profesí.

Zajímavé je, že zatímco v zahraničí dominují akční figurky, české děti stále přitahují právě „obyčejné“ role. Možná i proto se Igráček nejlépe prodává doma a u sousedů na Slovensku. Tam není jen hračkou, ale i nostalgií, kterou rodiče předávají svým dětem. Podle výrobce se navíc mění i přístup ke hraní. Rodiče si čím dál víc uvědomují, že děti potřebují fyzický kontakt s hračkami, nejen obrazovky. Podobný trend je vidět i u společenských her, jejichž obliba roste dokonce i mezi dospělými.

Igráček tak stojí na zajímavé hranici – mezi tradicí a inovací. Zůstává věrný své podstatě, ale zároveň hledá nové cesty, jak oslovit další generaci. A právě v tom možná spočívá jeho největší síla. Není to jen hračka. Je to prostor pro příběhy, které vznikají v dětské fantazii – a ty nestárnou.

Lukáš Kovanda: Dva dny volna navíc vyjdou Česko draho

Na první pohled drobná změna v kalendáři může mít překvapivě velké důsledky. Kratší školní rok může podle analýzy českou ekonomiku připravit o miliardy.

Krácení školního roku o dva dny připraví českou ekonomiku o 2,2 miliardy korun. Stovky tisíc rodičů musí neplánovaně řešit hlídání nebo využít home office.

Školní vyučování ve školním roce 2025/2026 podle rozhodnutí vlády skončí již v pátek 26. června 2026. Pro rodiče to může znamenat komplikace, protože se letní prázdniny fakticky prodlužují o dva pracovní dny (pondělí 29. 6. a úterý 30. 6.), se kterými původní harmonogramy nemusely počítat.

V Česku je přes milion žáků základních škol. Zhruba polovinu z nich tvoří žáci prvního stupně. Takže přibližně 350 tisíc tuzemských domácností je rozhodnutím vlády zkrátit školní rok o dva dny obzvlášť dotčeno. Rodiče budou muset v řadě případů zajistit dětem hlídání. Nejen to dá vzniknout makroekonomickým ztrátám.

Výpadek příjmů rodičů

V případě neplaceného volna je kalkulace přímočařejší: průměrná hrubá mzda 49 215 korun měsíčně odpovídá asi 2 344 korun za pracovní den.

Při 10 až 30 tisících rodičů a dvou dnech neplaceného volna vychází celkový výpadek jejich příjmů asi na 47 až 141 milionů korun. Střední scénář, tedy 20 tisíc rodičů, znamená zhruba 94 milionů korun. Reálně se ztráta bude blížit 100 milionům korun, protože mzdy dále rostou.

Při aplikaci středních scénářů se celková krátkodobá ztráta pro českou ekonomiku pohybuje kolem 210 milionů korun.

Výrazně větší jsou však dlouhodobé dopady. Vyjdeme-li z metodiky IDEA při CERGE-EI, která odhaduje ztrátu lidského kapitálu při výpadku výuky, dvoudenní omezení by odpovídalo přibližně 20 miliardám korun budoucích ztracených výdělků současných žáků.

Takové číslo by ale bylo pro poslední dva dny školního roku nadsazené. Konzervativnější odhad proto mluví o zhruba dvou miliardách korun. Celkové ztráty, současné i budoucí, lze tedy odhadnout na zhruba 2,2 miliardy korun.

Brno má svůj „Shard“. Mrakodrap už nabírá výšku

Brno získává novou dominantu. Na Křenové ulici roste výškový dům, který se už teď prosazuje v městském horizontu a připomíná londýnský mrakodrap The Shard.

Na Křenové ulici v Brně roste dům, který už teď mění panorama města. Novostavba s ostrou siluetou a výškou asi 60 metrů vstupuje do finální fáze. Projekt má ambici stát se novou vertikální dominantou širšího centra. Svým tvarem si podle autorů vysloužil i přirovnání k londýnskému mrakodrapu „The Shard“.

S rostoucí výškou se mění i charakter bydlení. Zatímco nižší patra zůstávají v kontaktu s ulicí, ve vyšších podlažích se otevírají výhledy na Petrov, Špilberk i širší panorama Brna. Autorem návrhu je architekt Rudolf Müller.

Byty od investičních po rodinné

Projekt nabídne byty od dispozic 1+kk až po 4+kk. Menší jednotky kolem 40 metrů čtverečních míří spíše na investory nebo jednotlivce, větší byty pak na rodinné bydlení. Ve vyšších patrech jsou plánované byty s terasami a mezonetové jednotky.

„Byty na Křenové kombinují centrální polohu s typem bydlení, který v této části města dlouho chyběl,“ říká Denisa Miklíková z realitní kanceláře Century 21 Bonus Brno. „Je to nabídka pro lidi, kteří chtějí být ve středu dění, ale zároveň očekávají kvalitu a dlouhodobou hodnotu nemovitosti,“ dodává.

Kolik stojí bydlení na Křenové

Ceny bytů se podle developerů pohybují přibližně od 5,9 milionu do 18,5 milionu korun v závislosti na velikosti a umístění. Standard zahrnuje například klimatizaci, centrální vytápění nebo přípravu na venkovní stínění. Budova spadá do energetické třídy B a součástí projektu jsou i parkovací místa.

Oblast kolem ulice Křenová v posledních letech prochází postupnou proměnou. Nová výstavba zde navazuje na stávající městskou strukturu a postupně mění charakter širšího centra.

Dokončení projektu je plánováno na prosinec 2026, předání bytů novým majitelům pak na začátek roku 2027.

