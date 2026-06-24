GTA 6 může přepsat české herní rekordy. Obchodníci čekají mimořádný zájem
Nové Grand Theft Auto 6 patří k nejočekávanějším hrám posledních let. Čeští prodejci očekávají, že po vydání může jít o nejprodávanější videohru v tuzemské historii. Předprodeje odstartují 25. června, samotná hra vyjde 19. listopadu pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Grand Theft Auto 6, jedna z nejočekávanějších videoher poslední dekády, by podle českých obchodníků mohla po vydání dosáhnout rekordních prodejů. Zájem hráčů má být mimořádný už od spuštění předprodejů, které začnou 25. června.
Hra od studia Rockstar Games vyjde 19. listopadu pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Verze pro počítače zatím oznámena nebyla. Prodejci zároveň očekávají, že vydání GTA 6 může zvýšit také poptávku po herních konzolích.
Alza i Datart čekají rekordní zájem
Podle Alzy má GTA 6 potenciál stát se nejprodávanější hrou v české historii. Firma očekává, že síla značky a dlouholeté čekání hráčské komunity se promítnou do mimořádných prodejů.
Původně si první hráči měli moct užít očekávané hry Grand Theft Auto 6 někdy v těchto dnech. Společnost Rockstar Games, která hru vyvíjí, ale nejprve odložila premiéru na květen příštího roku, nyní má hra nové datum startu: listopad 2026. Mateřské společnosti Take-Two kvůli tomu padly akcie o sedm procent.
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Enjoy
Původně si první hráči měli moct užít očekávané hry Grand Theft Auto 6 někdy v těchto dnech. Společnost Rockstar Games, která hru vyvíjí, ale nejprve odložila premiéru na květen příštího roku, nyní má hra nové datum startu: listopad 2026. Mateřské společnosti Take-Two kvůli tomu padly akcie o sedm procent.
„Domníváme se, že GTA 6 má potenciál překonat dosavadní rekordy prodejů. Vzhledem k mimořádnému očekávání hráčské komunity a síle značky očekáváme, že by se mohlo jednat o jeden z nejúspěšnějších herních titulů na českém trhu,“ uvedla mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
Podobně situaci hodnotí také Datart. Podle mluvčí Petry Psotkové bylo už před startem předprodejů zřejmé, že zájem hráčů bude mimořádný. „Očekáváme, že se bude jednat o jednu z nejvýznamnějších herních událostí posledních let, což se pravděpodobně odrazí i v rekordních prodejích,“ dodala.
Xzone: Půjde o popkulturní událost roku
Velká očekávání potvrzuje také prodejce Xzone. Podle jeho mediálního zástupce Jana Bobrovského je GTA 6 nejočekávanější popkulturní událostí roku napříč médii a zájmem překonává i velké filmové premiéry.
Výsledek prodejů ale podle něj ovlivní i to, zda vydavatel dokáže zajistit dostatek fyzických kopií. V herní komunitě se podle Bobrovského spekuluje o tom, zda jich bude při celosvětovém vydání dostatek. Věří však, že český trh dostane potřebné množství.
Lucia, Jason a návrat do světa zločinu
GTA 6 bude sledovat příběh kriminální dvojice Lucii a Jasona ve fiktivním americkém státě Leonida, který je inspirovaný Floridou. Lucia, čerstvě propuštěná z vězení, se se svým partnerem pokusí začít nový život. Po nezdařené loupeži se ale oba ocitnou uprostřed kriminálního spiknutí, ze kterého se mohou dostat jen tehdy, pokud si budou vzájemně důvěřovat.
Americký výrobce videoher Take-Two Interactive, který stojí za populární herní sérií Grand Theft Auto (GTA), se dohodl na převzetí konkurenta Zynga, který se zaměřuje na hry pro chytré mobilní telefony a stojí také za známým simulátorem farmaření FarmVille. Cena? 12,7 miliardy dolarů (téměř 274 miliard korun). Take-Two uvedl, že uhradí část kupní ceny v hotovosti a část vlastními akciemi.
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Zprávy z firem
Americký výrobce videoher Take-Two Interactive, který stojí za populární herní sérií Grand Theft Auto (GTA), se dohodl na převzetí konkurenta Zynga, který se zaměřuje na hry pro chytré mobilní telefony a stojí také za známým simulátorem farmaření FarmVille. Cena? 12,7 miliardy dolarů (téměř 274 miliard korun). Take-Two uvedl, že uhradí část kupní ceny v hotovosti a část vlastními akciemi.
Rockstar zatím nezveřejnil oficiální záznam z hraní. Podle dosavadních upoutávek, předchozích dílů série i dříve uniklých záběrů se ale očekává rozsáhlý otevřený svět, v němž budou hráči jezdit autem, plnit mise, střílet a interagovat s okolím. Hratelné by podle očekávání měly být obě hlavní postavy.
Cena zatím není známá
Oficiální cena GTA 6 zatím zveřejněna nebyla. U podobně velkých her se ale základní edice v současnosti běžně prodávají kolem 2000 korun.
Očekávání jsou mimořádná i v globálním měřítku. Odborníci z herního prostředí a někteří analytici odhadují, že Rockstar Games, patřící pod skupinu Take-Two Interactive, by mohl během prvního dne prodat nižší desítky milionů kopií.
Předchozí díl, GTA 5, vyšel v roce 2013 a za první den se ho prodalo přes 11 milionů kopií. Tržby tehdy přesáhly 815 milionů dolarů, tedy při současném kurzu zhruba 17,4 miliardy korun. Za tři dny hra utržila miliardu dolarů a zapsala se do Guinnessovy knihy rekordů mimo jiné jako zábavní produkt s nejvyššími příjmy za prvních 24 hodin.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.