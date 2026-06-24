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newstream.cz Enjoy GTA 6 může přepsat české herní rekordy. Obchodníci čekají mimořádný zájem

GTA 6 může přepsat české herní rekordy. Obchodníci čekají mimořádný zájem

Hra od studia Rockstar Games vyjde 19. listopadu pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S
Profimedia.cz
nst
nst

Nové Grand Theft Auto 6 patří k nejočekávanějším hrám posledních let. Čeští prodejci očekávají, že po vydání může jít o nejprodávanější videohru v tuzemské historii. Předprodeje odstartují 25. června, samotná hra vyjde 19. listopadu pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Grand Theft Auto 6, jedna z nejočekávanějších videoher poslední dekády, by podle českých obchodníků mohla po vydání dosáhnout rekordních prodejů. Zájem hráčů má být mimořádný už od spuštění předprodejů, které začnou 25. června.

Hra od studia Rockstar Games vyjde 19. listopadu pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Verze pro počítače zatím oznámena nebyla. Prodejci zároveň očekávají, že vydání GTA 6 může zvýšit také poptávku po herních konzolích.

Alza i Datart čekají rekordní zájem

Podle Alzy má GTA 6 potenciál stát se nejprodávanější hrou v české historii. Firma očekává, že síla značky a dlouholeté čekání hráčské komunity se promítnou do mimořádných prodejů.

GTA 6

Nejdražší hra všech dob nabírá další zpoždění. Miliardové GTA 6 bude nejdřív za rok

Enjoy

Původně si první hráči měli moct užít očekávané hry Grand Theft Auto 6 někdy v těchto dnech. Společnost Rockstar Games, která hru vyvíjí, ale nejprve odložila premiéru na květen příštího roku, nyní má hra nové datum startu: listopad 2026. Mateřské společnosti Take-Two kvůli tomu padly akcie o sedm procent.

sta

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Domníváme se, že GTA 6 má potenciál překonat dosavadní rekordy prodejů. Vzhledem k mimořádnému očekávání hráčské komunity a síle značky očekáváme, že by se mohlo jednat o jeden z nejúspěšnějších herních titulů na českém trhu,“ uvedla mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.

Podobně situaci hodnotí také Datart. Podle mluvčí Petry Psotkové bylo už před startem předprodejů zřejmé, že zájem hráčů bude mimořádný. „Očekáváme, že se bude jednat o jednu z nejvýznamnějších herních událostí posledních let, což se pravděpodobně odrazí i v rekordních prodejích,“ dodala.

Xzone: Půjde o popkulturní událost roku

Velká očekávání potvrzuje také prodejce Xzone. Podle jeho mediálního zástupce Jana Bobrovského je GTA 6 nejočekávanější popkulturní událostí roku napříč médii a zájmem překonává i velké filmové premiéry.

Výsledek prodejů ale podle něj ovlivní i to, zda vydavatel dokáže zajistit dostatek fyzických kopií. V herní komunitě se podle Bobrovského spekuluje o tom, zda jich bude při celosvětovém vydání dostatek. Věří však, že český trh dostane potřebné množství.

Lucia, Jason a návrat do světa zločinu

GTA 6 bude sledovat příběh kriminální dvojice Lucii a Jasona ve fiktivním americkém státě Leonida, který je inspirovaný Floridou. Lucia, čerstvě propuštěná z vězení, se se svým partnerem pokusí začít nový život. Po nezdařené loupeži se ale oba ocitnou uprostřed kriminálního spiknutí, ze kterého se mohou dostat jen tehdy, pokud si budou vzájemně důvěřovat.

Grand Theft Auto

Tvůrce herního hitu GTA koupí za víc než čtvrt bilionu svého rivala, firmu Zynga

Zprávy z firem

Americký výrobce videoher Take-Two Interactive, který stojí za populární herní sérií Grand Theft Auto (GTA), se dohodl na převzetí konkurenta Zynga, který se zaměřuje na hry pro chytré mobilní telefony a stojí také za známým simulátorem farmaření FarmVille. Cena? 12,7 miliardy dolarů (téměř 274 miliard korun). Take-Two uvedl, že uhradí část kupní ceny v hotovosti a část vlastními akciemi.

ČTK, elz

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Rockstar zatím nezveřejnil oficiální záznam z hraní. Podle dosavadních upoutávek, předchozích dílů série i dříve uniklých záběrů se ale očekává rozsáhlý otevřený svět, v němž budou hráči jezdit autem, plnit mise, střílet a interagovat s okolím. Hratelné by podle očekávání měly být obě hlavní postavy.

Cena zatím není známá

Oficiální cena GTA 6 zatím zveřejněna nebyla. U podobně velkých her se ale základní edice v současnosti běžně prodávají kolem 2000 korun.

Očekávání jsou mimořádná i v globálním měřítku. Odborníci z herního prostředí a někteří analytici odhadují, že Rockstar Games, patřící pod skupinu Take-Two Interactive, by mohl během prvního dne prodat nižší desítky milionů kopií.

Předchozí díl, GTA 5, vyšel v roce 2013 a za první den se ho prodalo přes 11 milionů kopií. Tržby tehdy přesáhly 815 milionů dolarů, tedy při současném kurzu zhruba 17,4 miliardy korun. Za tři dny hra utržila miliardu dolarů a zapsala se do Guinnessovy knihy rekordů mimo jiné jako zábavní produkt s nejvyššími příjmy za prvních 24 hodin.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Nový král superpočítačů je v Šen-čenu. Čína porazila americký El Capitan

Nový král superpočítačů je v Šen-čenu. Čína porazila americký El Capitan
Ilustrační foto iStock
ČTK
ČTK

Americký El Capitan už není nejrychlejším superpočítačem světa. Z prvního místa ho sesadil čínský LineShine, který zvládá více než dva triliony výpočetních operací za sekundu. Čína se tak po letech vrací na vrchol prestižního žebříčku Top500.

Nejvýkonnější oficiálně známý počítač světa mají poprvé od roku 2017 v Číně. Nachází se v Národním superpočítačovém centru v Šen-čenu a z prvního místa sesadil americký superpočítač El Capitan. Vyplývá to z žebříčku Top500, který mapuje 500 nejrychlejších počítačů na světě a zveřejňuje se dvakrát ročně.

Čínský LineShine je nový lídr

Jednotlivé počítače se řadí podle toho, jaký výkon podávají ve standardizovaném testu. Nový žebříček byl představen v úterý na konferenci o superpočítačích ISC v Hamburku.

CEO Jmem Technology John Chang

Česko posiluje na čipové mapě světa. V Brně vzniká vývojové centrum pro Tchajwance

Zprávy z firem

Česko se stává novým uzlem evropského ekosystému bezpečnosti polovodičů. Tchajwanská společnost Jmem Technology otevřela v Praze první evropskou kancelář a v Brně postupně buduje své evropské výzkumné, vývojové a inženýrské centrum.

sta

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Šenčenský počítačový systém LineShine dosáhl podle autorů žebříčku výkonu 2,198 exaflopu. Zjednodušeně řečeno to znamená, že počítač zvládl více než dva triliony výpočetních operací za sekundu.

Americký El Capitan v kalifornské národní laboratoři Lawrence Livermore dosáhl výkonu 1,809 exaflopu.

Souboj Číny a USA

Superpočítače se používají mimo jiné pro klimatické modely, výzkum materiálů, průmyslové aplikace nebo umělou inteligenci. Umístění v žebříčku má také symbolický význam v technologické soutěži mezi Čínou a Spojenými státy, uvedla agentura DPA.

V novém žebříčku následují za El Capitanem počítače Frontier a Aurora, oba z USA. Na páté příčce se umístil Jupiter Booster z výzkumného centra Jülich v Německu.

Česko není připraveno na hrozbu kvantových počítačů

Česko není připraveno na hrozbu kvantových počítačů. Ty za pár let mohou prolomit i státní tajemství

Zprávy z firem

Firmy a stát by se měly intenzivně začít zabývat riziky spojenými s kvantovými počítači. Technologie by na digitálních zařízeních mohly do pěti let prolomit dnes nejvíce využívané asymetrické šifrování, což by znamenalo, že by přestala být bezpečná většina internetové komunikace, od bankovnictví a e-mailů až po státní tajemství, uvedli zástupci společností IBM a ITS a Českého vysokého učení technického v Praze. Připravenost Česka na tuto hrozbu je podle nich zatím velmi malá.

ČTK

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Musk už není dolarový bilionář. Burza mu připomněla, že ani rakety nelétají pořád vzhůru

Musk už není dolarový bilionář. Burza mu připomněla, že ani rakety nelétají pořád vzhůru
Profimedia
nst
nst

Muskův bilionářský titul vydržel jen krátce. Akcie SpaceX po prudkém růstu zchladly a spolu s poklesem Tesly stáhly hodnotu jeho majetku pod hranici jednoho bilionu dolarů. Trh tak začíná testovat, zda ocenění vesmírné firmy není příliš ambiciózní.

Nejbohatší člověk světa už není dolarový bilionář. Hodnota majetku podnikatele Elona Muska se po několikadenním poklesu cen akcií jeho firem SpaceX a Tesla snížila na 957 miliard dolarů, tedy 20,4 bilionu korun. Ukazuje to žebříček nejbohatších lidí světa, který sestavuje a denně aktualizuje agentura Bloomberg. Údaje jsou k úternímu večeru.

Právě díky SpaceX se Musk stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Akcie firmy 12. června vstoupily na burzu, a protože Musk je většinovým akcionářem, hodnota jeho majetku se tím výrazně zvýšila. Bilionářem se stal hned v den, kdy se s akciemi firmy SpaceX začalo na burze obchodovat.

Akcie rychle vystřelily, pak přišel výprodej

Akcie SpaceX vstoupily na burzu s cenou 135 dolarů a obchodování zahájily na 150 dolarech za kus. V následujících dnech se dostaly vysoko nad 200 dolarů, vlna výprodeje zejména technologických titulů na burzách je ale do pondělí tohoto týdne vrátila na 154,60 dolaru. K tomu se přidal pokles ceny akcií automobilky Tesla, které tvoří další významnou část Muskova majetku.

SpaceX patří k nejočekávanějším IPO historie

85 miliard zjevně nestačí. SpaceX vedle prodeje akcií vydává i dluhopisy

Trhy

Velké plány si žádají velké investice. SpaceX po vstupu na burzu chystá vůbec první emisi dluhopisů. A akcie kvůli tomu padají o více než deset procent.

Stanislav Šulc

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Primární veřejná nabídka akcií SpaceX a následný růst ceny akcií tento podnik ohodnotily na více než dva biliony dolarů. Někteří analytici ale takové ocenění zpochybňují a cíle SpaceX považují za příliš ambiciózní.

Firma se zaměřuje na vývoj a výrobu raket pro cesty do vesmíru. V budoucnu chce ve vesmíru rozšiřovat datová centra a později vyslat lidi na Mars.

Významnou zkouškou bude blížící se konec období, po kterém budou moci první investoři a akcionáři začít prodávat své podíly. Pak se ukáže, zda bude o akcie na trhu stále dostatečný zájem, který udrží vysoké ocenění firmy.

SpaceX je zatím ve ztrátě

SpaceX před vstupem na burzu uvedla, že v roce 2025 vykázala ztrátu 4,9 miliardy dolarů. Její ztrátová divize zaměřená na umělou inteligenci přitom vynaložila 12,7 miliardy dolarů na kapitálové investice.

Druhým nejbohatším člověkem světa je nyní spoluzakladatel Googlu Larry Page. Jeho majetek Bloomberg vyčíslil na 297 miliard dolarů. Třetí je Sergey Brin, další ze zakladatelů Googlu, jehož majetek dosahuje 276 miliard dolarů.

SpaceX

SpaceX po raketovém IPO padá. Za tři dny smazala téměř 13 bilionů

Trhy

Akcie SpaceX po rekordním IPO tvrdě couvají. Firma za tři dny smazala přes 600 miliard dolarů, tedy více než 12,7 bilionu korun, a trh začíná řešit její plánované zadlužení kvůli ambicím v umělé inteligenci.

nst

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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