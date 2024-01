Gočárova galerie v Automatických mlýnech zpřístupnila knihovnu s tisíci svazky o umění

Gočárova galerie v Pardubicích zpřístupnila galerijní knihovnu, která dosud sloužila jen badatelům a byla umístěna v prostorách galerie na pardubickém zámku. Obsahuje přes 8000 knih o výtvarném umění, uvedl kraj. Galerie od loňského podzimu sídlí v rekonstruovaných Automatických mlýnech a má víc prostoru pro další služby.

Reklama

„Je to další benefit, který nám umožnilo přestěhování z malých prostor na zámku. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o výpravné nebo ojedinělé publikace, mohou si je zájemci z řad veřejnosti prohlížet a studovat jen na místě. K tomu se jim ovšem naskytne i krásný výhled na řeku Chrudimku, pardubický zámek a historickou část města,” řekl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj/KDU-ČSL).

Specializovaná knihovna je zaměřená především na odbornou a populárně naučnou literaturu o výtvarném umění. Nyní se tak otevírá nejenom odborníkům a studentům, ale i dalším milovníkům umění. Katalog najdou on-line na stránkách galerie.

Milan Knížák: Lidé chtějí žít v okovech. A v nich si hrát na individualismus Leaders Byl prvním polistopadovým rektorem AVU, šéfoval Národní galerii a i dnes patří k nejkontroverznějším osobnostem české polistopadové společnosti. Profesor Milan Knížák přednedávnem představil svá nejnovější díla v galerii DSC. A dokázal, že jej osud člověka, společnosti i země stále zajímá. „Ve světě je hodně peněz, které chce společnost dát na své vlastní zkulturnění. Nechápe, že kultura není o penězích. Není to přímá ani nepřímá úměra,“ říká Milan Knížák v rozhovoru pro newstream.cz, v němž rekapituluje svou celoživotní dráhu a hodnotí současnou společnost. Stanislav Šulc Přečíst článek

Výšková budova bývalých mlýnů

„Máme tu přes 8000 svazků. Jsou to monografie umělců, slovníky, práce o jednotlivých epochách dějin umění a z velké části katalogy výstav a časopisy o umění a kultuře,” upřesnila ředitelka galerie Klára Zářecká.

Galerijní knihovna bude otevřená pro veřejnost každé všední úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. Po předchozí domluvě je možné navštívit knihovnu i v jiné dny. Podoba knihovny je inspirovaná dvoupatrovými klášterními knihovnami s ochozem. Umožňuje to bývalé uspořádání výškového objektu, kde se dřív zpracovávalo obilí.

Automatické mlýny se pro veřejnost otevřely loni na konci září. V areálu sídlí dvě galerie, kavárna, vzdělávací centrum pro děti i dospělé, kulturní centrum s multifunkčním sálem a turistické informační centrum. V souhrnu šlo o investici přes 900 milionů korun, evropské dotace na ni přispěly přibližně 430 miliony korun. Kulturní instituce zabírají zhruba 11 000 metrů čtverečních, tedy necelou polovinu celého areálu.

Martin Kodl: Je to paradox, ale největší růst trhu s uměním u nás nastartovala krize v roce 2008 Leaders Pokračovatel rodinné tradice. Martin Kodl je šéfem Galerie Kodl, která je nejúspěšnější aukční síní u nás. Za posledních třicet let se právě zde prodala umělecká díla za takřka dvanáct miliard korun. Na jarní aukci v roce 2022 byl prodán nejdražší obraz v historii České republiky „Staropražský motiv“ Bohumila Kubišty, který byl vydražený za 123,6 milionů korun, tato aukce je navíc komerčně nejúspěšnější tuzemskou aukcí v historii. „Nic zásadního neměníme. V kanceláři mám bustu svého dědy, který na mě ‚dohlíží‘, abych se pořád choval stejně, tedy slušně a seriózně,“ říká Martin Kodl. Přinášíme ochutnávku z velkého rozhovoru s Martinem Kodlem z magazínu Newstream CLUB. Stanislav Šulc Přečíst článek

Přibudou byty a obchody

V jednom areálu tak spolupracuje soukromý, veřejný a neziskový sektor. Veřejnosti slouží tři budovy, areál se přestavoval v letech 2019 až 2023. Gočárovu galerii v bývalé budově mlýnice stavěl Pardubický kraj. Vzdělávací centrum Sféra vzniklo na místě bývalého skladu mouky, projekt je investicí města Pardubic, součástí toho je i městská galerie GAMPA. Kulturní centrum Silo s multifunkčním sálem a vyhlídkou přestavěli manželé Smetanovi, dole je i turistické informační centrum. Jejich Nadace Automatické mlýny se pak věnovala vybudování veřejných prostor, vstupního parku a vnitřního náměstí.

„Naším cílem bylo od začátku, aby mlýny ožily, byl v nich celodenní provoz, a proměnily se tak v pulzující městskou čtvrť,” řekl Smetana. Ten se svojí ženou Marianou v roce 2016 areál koupil v dražbě, po čase část prodal Pardubicím a Pardubickému kraji. Automatické mlýny podle něho čeká další stavební rozvoj. V příštích letech tam vzniknou novostavby s byty, obchody či službami.

Národní kulturní památkou jsou mlýny od roku 2014. Památková ochrana se ale netýká částí, které vznikly později a nebyly dílem architekta Josefa Gočára.

. Přes 30 let hyzdila Český Krumlov. Nyní se Jitona mění na novou čtvrť Reality Český Krumlov patří mezi nejnavštěvovanější místa v Česku. Do města, které je zapsáno díky jedinečné středověké zástavbě, i na seznam památek UNESCO, dorazí každým rok miliony lidí. I tam se ale najde hned několik výrazných šrámů. Jedním z nich je bývalý areál Jitony. I ten se ale postupně mění, po revitalizaci by měl nabídnout dvě stovky bytů. Petra Jansová Přečíst článek

Architekt Petr Štefek: V Česku mi chybí londýnská zdvořilost Leaders Pracoval v jednom z největších architektonických studií světa pod vedením slavného Normana Fostera - autora staveb jako londýnská "Okurka", Apple Park nebo mrakodrap Two World Trade Center. K Fosterovi přitom denně přijdou tisíce životopisů. Petr Štefek se však prosadil, jeho tvorba je k vidění v mnoha zemích světa. Nyní se mimořádný architekt vrací domů. Prý pomoci a zúročit know-how. „Určitě bych doporučil vystoupení z komfortní zóny domácího prostředí. Poznání odlišného,“ radí mladým lidem. Petra Jansová Přečíst článek