Martin Kodl: Je to paradox, ale největší růst trhu s uměním u nás nastartovala krize v roce 2008

Pokračovatel rodinné tradice. Martin Kodl je šéfem Galerie Kodl, která je nejúspěšnější aukční síní u nás. Za posledních třicet let se právě zde prodala umělecká díla za takřka dvanáct miliard korun. Na jarní aukci v roce 2022 byl prodán nejdražší obraz v historii České republiky „Staropražský motiv“ Bohumila Kubišty, který byl vydražený za 123,6 milionů korun, tato aukce je navíc komerčně nejúspěšnější tuzemskou aukcí v historii. „Nic zásadního neměníme. V kanceláři mám bustu svého dědy, který na mě ‚dohlíží‘, abych se pořád choval stejně, tedy slušně a seriózně,“ říká Martin Kodl. Přinášíme ochutnávku z velkého rozhovoru s Martinem Kodlem z magazínu Newstream CLUB.

Trh s uměním v posledních letech rapidně roste. Kdo nyní hlavně nakupuje? Jen, řekněme, ekonomické elity?

Umění historicky bývalo spíš výsadou bohatších a kulturně vzdělaných lidí a v dnešní době tomu samozřejmě není zásadně jinak. O umění tedy mají primárně zájem vyšší střední až vyšší třída, které v něm ve velké míře vidí potěchu a z určité části i investici. O výtvarné umění se ovšem zajímají mnohem širší skupiny obyvatel. Stoupá také počet klientů mladší generace, kteří vnímají umění jako přirozenou součást života a jsou ochotni za ně utrácet.

Je potřeba zmínit, že kvalitní díla nemusí stát nutně jen miliony, ale třeba i nižší desetitisíce. Pak tu je i mnoho těch, kteří se již nabažili všeho, co jim svět nabízí a stali se sběrateli. Znám spoustu lidí, kteří na svých cestách po světě objevili i investiční rozměr umění a dnes cíleně navštěvují galerie.

Zaměřují se tito lidé na něco speciálně?

Pozornosti se stále těší klasická díla 19. století, dále česká moderna, poválečné výtvarné umění, které dříve bylo trochu neoprávněně opomíjené. Teď totiž dospívá generace, kterou tohle období baví. Posiluje také trend z předchozích let, kterým je stoupající nárůst cen u výjimečných děl dosud méně známých ale kvalitních autorů. Roste i zájem o současné umění, vidíme to i mezi našimi klienty. Současné umění tvoří nyní 20 procent nabídky našich aukcí a vždy se všechna díla prodávají. Ostatně sedm z deseti nejdráže vydražených obrazů současných tvůrců na českých aukcích se prodalo v naší galerii.

Který rok či událost v českém aukčním trhu považujete za zlomový? Kdy se to zlomilo z pionýrských počátků do fáze dospělosti, vyzrálosti?

Během svého života s obrazy jsem prožil několik skoků, které utvářely trh. Myslím pozitivních skoků, po nichž se již trh nevrátil zpět. Samozřejmě to byla ona první legendární aukce na podzim 1989, pak formování v devadesátých letech. Tehdy jsem za zvláštní okamžik považoval prodej „Zlatých rybiček“ od Emila Filly, který se po pár příhozech dostal na částku přesahující osm milionů korun. To byl úplný zázrak, který představoval také takový skokový moment a tento rekord vydržel sedm let. Zvláštní byl však zejména rok 2008. Tehdy totiž podle veškerých prognóz mělo všechno padat. Klesaly akcie, klesaly ceny umění v zahraničí a nabídka se snížila. A kdo tehdy nakoupil, nakoupil opravdu dobře. U nás ale byla situace úplně jiná.

Ceny rostly?

Rozprodávaly se cenné sbírky a mezi lidmi bylo hodně peněz, takže ceny rostly, lidé nakupovali za vysoké ceny a nastartovala obrovská konjunktura na trhu s uměním. Tehdy bylo zajímavé, že přišli prodávat lidé, kteří už u nás nakupovali. Věřili nám. A vydělali hodně peněz. Bavíme se o podzimní aukci 2008. Možná si to pamatujete, pád Lehman Brothers přišel v polovině září, pár dní to trvalo a pak udeřila krize. My v tu dobu měli hotový katalog, nastavené ceny. Opravdu jsme se báli, že nebude nikdo nakupovat. To, že ty ceny vystřelily, bylo dáno opravdu čistě nabídkou a poptávkou během samotné aukce. Potenciální kupci chodili již pár dní před aukcí, že potřebují koupit obraz co nejrychleji.

