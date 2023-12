Architekt Petr Štefek: V Česku mi chybí londýnská zdvořilost

Pracoval v jednom z největších architektonických studií světa pod vedením slavného Normana Fostera - autora staveb jako londýnská "Okurka", Apple Park nebo mrakodrap Two World Trade Center. K Fosterovi přitom denně přijdou tisíce životopisů. Petr Štefek se však prosadil, jeho tvorba je k vidění v mnoha zemích světa. Nyní se mimořádný architekt vrací domů. Prý pomoci a zúročit know-how. „Určitě bych doporučil vystoupení z komfortní zóny domácího prostředí. Poznání odlišného,“ radí mladým lidem.

Přes deset let jste žil v Londýně, část této doby pracoval u jednoho z nejznámějších světových architektů Normana Fostera. Co vás táhlo zpět domů?

Můj návrat urychlil Brexit, covid a uzavření hranic. Nemyslím si, že jsem úplně odešel. Londýn je jako velká letištní hala, která se dá opakovaně navštěvovat. V této hale potkáte velké množství inspirativních lidí, kteří se ale jednoho dne zvednou a přesunou zase o kus dál. Další talentovaní a inspirativní lidé je v Londýně okamžitě nahradí. Mám pocit, že teď můžeme prospět mnohem více, když získané zkušenosti z odlišného prostředí tady u nás uplatníme. Nejsem jediný, kdo se vrátil z nějaké zahraniční mise a myslím, že to je v proměnách naší země zřetelné.

Jaké zkušenosti, kterou jste u Normana Fostera získal, si ceníte nejvíc?

Naučil jsem se hlavně tomu, jak moc je u projektu důležitý koncept a počáteční myšlenka. Naučil jsem se vnímat podněty od kolegů různých národností s odlišnou kulturní zkušeností. Samotné projekty se pak realizovaly často i na druhé straně světa ve spolupráci s lokálními architekty.

Jak obtížné bylo dostat se do takto renomovaného ateliéru?

Nedávno jsem se dočetl, že do kanceláře přichází cca pět tisíc životopisů denně. To jsem tehdy netušil. Ten svůj jsem zaslal s určitou nadsázkou, CV připomínalo hru člověče, nezlob se a bylo zasypáno lentilkami místo hracích figurek. V krabičce byl i lísteček, který zmiňoval, jak si vážím práce londýnského ateliéru a zmínka, že pokud bych náhodou svým portfoliem nezaujal, tak budu vděčný za přeposlání třem nejrespektovanějším konkurentům. Pozvánku na pohovor jsem dostal telefonicky tři dny po odeslaní.

Co vám v Londýně chybělo z Prahy a co vám naopak chybí v Praze z Londýna?

V Londýně mi chyběla určitá míra přímosti ve vyjádření názorů. Ta byla nahrazována vysokou mírou zdvořilosti a jen nepřímých náznaků případného nesouhlasu. No a v Praze mi občas zase chybí trocha té zdvořilosti a spontánních úsměvů.

