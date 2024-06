Dvakrát ukradený obraz Tiziana jde do dražby. Prodat by se mohl i za tři čtvrtě miliardy

Dvakrát ukradený obraz italského renesančního malíře Tiziana „Odpočinek na útěku do Egypta“ půjde začátkem července do aukce v Londýně a odborníci očekávají, že by se mohl vydražit až za 32 milionů dolarů (739 milionů korun). Informovala o tom agentura Reuters.

Obraz, který se podle aukční síně Christie's prodává poprvé po zhruba 145 letech, ukazuje Marii s malým Ježíškem v náručí a Josefa sedícího poblíž, jak odpočívají na útěku do Egypta. „Je neuvěřitelně vzácné, aby se obraz takového významu dostal na aukční trh... v soukromých rukou je jen velmi málo významných Tizianových děl,“ uvedl Henry Pettifer z aukční síně.

Renesanční mistr dílo vytvořil kolem roku 1510, když mu bylo zhruba 20 let. Podle Pettifera jím do malířství přinesl revoluci, když do náboženské malby vnesl naturalismus.

Obraz byl uloupen Napoleonovými vojsky ve Vídni v roce 1809. V roce 1878 ho vydražila Christie's a jeho majitelem se stal anglický aristokrat. Z jeho sídla roku 1995 dílo někdo ukradl. Našlo se o sedm let později bez rámu na autobusové zastávce v jihozápadním Londýně.

