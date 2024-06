Cool retro. Gen Z vzkřísila zájem o kazety i walkmany

Když se před téměř 16 lety otevřel v Austinu obchod Breakaway Records, obroda vinylu teprve začínala. Aby se tehdy mohly zaplnit regály, bylo třeba najít a skoupit staré sbírky desek, říká majitel obchodu Joshua LaRue. Brzy se ale důležitou součástí nabídky stala nová vinylová alba. A nedlouho poté se fanoušci analogu začali dožadovat dalšího starého formátu - magnetofonových kazet. Majitele obchodu nepřekvapilo, že lidé mají zájem o kazety, překvapením ale pro něj bylo, kdo jsou lidé, kteří ten zájem projevují. Jsou mezi nimi totiž mladí, píše agentura Bloomberg.

„Jsou zde starší lidé, kteří si kupují kazety, ale řekl bych, že většinu tvoří mladší,“ říká LaRue. Pro generaci Z, tedy pro lidi narozené v období od konce 90. let do začátku roku 2010, je to částečně trochu druhotná nostalgie, prostě zájem o něco, co znají z vyprávění. Ale je to i proto, že tento formát si oblíbili také začínající umělci, díky nižším nákladům na reprodukci a kouzlu možnosti výroby svépomocí.

Kazety ovšem zůstávají důležitým formátem i pro přední umělce. Za první týden prodeje se podle časopisu Billboard prodalo 1,64 milionu fyzických hudebních nosičů alba Taylor Swiftové The Tortured Poets Department. Z toho bylo 759 500 kompaktních disků, 859 tisíc vinylových desek a 21 500 kazet.

Hudební nosiče, ač je teď jejich prodej nízký, mají stále velký vliv při vytváření žebříčků v hudebním průmyslu. Bubeník skupiny Blur Dave Rowntree na tiskové konferenci řekl, že v roce 2023 se v prvním týdnu po zahájení prodeje prodalo 3000 kazet jejich alba The Ballad of Darren, zatímco na Spotify mělo desítky milionů streamů. Prodej kazet měl ale větší vliv na umístění skupiny v žebříčku.

Je tu ale také další, ještě důležitější důvod, proč takoví interpreti jako Billie Eilish a Kendrick Lamar stále vydávají hudbu na kazetách. Tím je uspokojení tužeb jejích superfanoušků. Když Dua Lipa zveřejnila animované obrázky ve formátu GIF, na kterých hravě drží kazetovou verzi svého alba Radical Optimism, cílila tím na své nejvěrnější fanoušky, kteří jsou ochotni utratit více než průměrný posluchač, aby mohli vlastnit alba ve fyzických formátech.

Na škodu nejsou ani nižší výrobní náklady tohoto formátu, které se promítají do maloobchodních cen. Nové vydání vinylu často stojí až 35 dolarů (přes 800 korun), zatímco kazeta poskytuje podobný analogový zážitek už za deset dolarů (230 korun). Možná má nižší kvalitu, ale je také přenosnější.

Trend kazet spustily seriály a filmy, jako Stranger Things nebo Strážce galaxie, kde hlavní hrdina Peter Quill vlastní walkman Sony TPS-L2. V době pandemie tento trend podpořil rostoucí zájem o vinyl spojený s problémy v dodavatelských řetězcích lisoven, což způsobilo, že se umělci a fanoušci začali obracet ke kazetám, které nahradily tento výpadek, dodává manažer hudební platformy Bandcamp Andy Osborne.

Společnost Luminate Data, která sleduje prodej v hudebním průmyslu, uvedla, že loni se prodalo 436 400 kazet. To bylo zhruba stejně jako v roce 2022. Je to sice stále dost vzdáleno roku 1988, kdy se v USA prodalo 450 milionů kazet, nicméně je to výrazný nárůst proti roku 2015, kdy prodej činil jen 81 tisíc kazet. A představuje to i dostatečný zájem na to, aby přilákal podnikatele.

Novodobé retro

Bývalý reklamní textař Romain Boudruche si přečetl článek o růstu poptávky po historických walkmanech inspirovaném filmem Strážci galaxie a uvědomil si, že na trhu je prostor pro stylově aktualizovaný přenosný kazetový přehrávač. Po úspěšné crowdfundingové kampani na platformě Kickstarter v roce 2020 začal se svým partnerem Matthieuem Mazièresem koncem roku 2022 prodávat přehrávače pod názvem We Are Rewind. Letos v březnu pak vstoupila na trh s retro produkty čínská audio společnost Guangzhou FiiO, která nabízí kazetový přehrávač CP13.

Ekonomika se změnila, ale idiosynkratická kvalita zvuku ne, a ta zůstává klíčem k přitažlivosti kazet. Rod Thomas, který pod uměleckým jménem Bright Light Bright Light dělal předskokana umělcům jako Cher a Elton John, vydává edici svého posledního alba na kazetě, stejně jako to udělal i u svých předchozích nahrávek. Ještě více než samotný fyzický formát se mu líbí kvalita zvuku, který u kazet označuje za hřejivý.

Překvapivým bestsellerem v Breakaway jsou prázdné kazety. „Samozřejmě každý si může vytvořit playlist na Spotify,“ říká LaRue. „Myšlenka sestavovat malé hudební výběry není nová, ale já si myslím, že lidem se líbí myšlenka dělat to na fyzickém nosiči. Jsou tu mladí lidé, kteří kupují prázdné kazety a vytvářejí vlastní kompilace skladeb, stejně jako jsem to dělal já, když mi bylo dvacet,“ dodává.

