Na Třebíčsku zbourali zchátralou faru, na jejím místě vznikly sociální byty
Římskokatolická farnost v Myslibořících na Třebíčsku dokončila sociální byty. Od příštího týdne je mohou začít užívat nájemníci. Kvůli bytům farnost zbořila zchátralou a neobsazenou faru, aby uvolnila místo novostavbě. Farář Tomáš Holcner, který spravuje i nedalekou farnost v Jaroměřicích nad Rokytnou, by byl rád, kdyby mohl být přístup farnosti vzorem i pro ostatní. Myslibořické byty, které si v sobotu bude moci prohlédnout veřejnost, nabídnou důstojný život 17 lidem. Stavěné byly z dotací, vyšly na více než 24 milionů korun.
„Farářů v českých zemích ubývá a far, které jsou v podobné situaci, jako byla ta v Myslibořicích, je poměrně velké množství. Tak pokud bude dotační program zachován a žadateli budou moci být církve, jsem přesvědčen, že to může být inspirací pro další farnosti - podívejte, dokázala to jedna malá farnost a vesnice na Vysočině, proč bychom to nedokázali my,“ řekl Holcner. Cestu k bytům popsal jako příběh zázraků, při kterém se skloubil záměr státu podporovat sociální bydlení s posláním církve, do kterého patří charita. Ocenil i přístup ostatních zainteresovaných včetně projektanta, dodavatelské firmy nebo úředníků.
Početné rodiny i senioři
V šesti bytech budou žít početné rodiny s dětmi i senioři. Farnost jim nabídla pětiletý nájem v měsíční výši 80 korun za čtvereční metr. Přízemní objekt, který tvarově odkazuje k původní faře, je zateplený a vytápěný plynem, ohřev užitkové vody zajišťují kolektory. Všechno s cílem zajistit nízké provozní náklady.
Dům bude mít svého správce a dohodnutá je také spolupráce s pracovnicí, která bude obyvatelům pomáhat se sociálními službami.
Svépomocí ještě farníci u bytů upravili nádvoří, které zčásti uzavírá stodola. Do dvou let by mohla být opravená a sloužit farnosti jako společenská místnost. S nádvořím má sloužit i jako komunitní centrum. Nájemníci bytů navíc dostanou možnost využívat přilehlou farní zahradu.
V sobotu 7. března od 10:00 uspořádá farnost den otevřených dveří s hudebním doprovodem. Zúčastní se ho i moravskobudějovický děkan Miloš Mičánek nebo zástupci obce a dodavatelské firmy. „Zvlášť místní, kteří stavbu sledovali jen zvenčí, jsou zvědaví, jak to vypadá. Přijde mi správné, hlavně na malé obci, je k tomu dílu přizvat, že je to dílo i Myslibořic a nás všech. Proto mám tu vizi, že nádvoří bude časem zpřístupněno, aby to bylo komunitní místo,“ dodal Holcner.
Myslibořická fara nebyla památkově chráněná, proto ji bylo možné strnout. Nový dům na jejím místě se podařilo po 11 měsících stavby zkolaudovat loni v prosinci.
