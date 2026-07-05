Whisky byla hvězdou dekády, loni ale ztratila. Investoři do luxusu vybírají opatrněji
Investice do luxusního zboží loni mírně ztratily, za poslední dekádu ale stále vykazují výrazné zhodnocení. Trh se však mění: po éře plošného růstu už investoři víc rozlišují mezi uměním, hodinkami, vínem nebo whisky.
Investice do luxusního zboží loni mírně ztratily. Podle Indexu luxusních investic společnosti Knight Frank se jejich hodnota snížila o 0,4 procenta. V delším horizontu ale luxusní aktiva investorům stále vydělávají. Za posledních deset let zhodnotila o 38,6 procenta.
Na českou inflaci to však nestačilo. Ta loni dosáhla 2,5 procenta a za desetileté období činila zhruba 55 procent.
Podle Knight Frank zažila luxusní aktiva nejsilnější růst mezi roky 2020 a začátkem roku 2022. Boom ale zastavily vyšší úrokové sazby a roky 2023 a 2024 už se nesly ve znamení poklesu u většiny sledovaných kategorií.
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Trhy
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Mohutný růst whisky
Nejvýraznější zhodnocení za poslední dekádu přinesla vzácná whisky, jejíž cena vzrostla o 112 procent. Dařilo se také francouzským vínům s průměrným výnosem 106 procent. Automobiloví veteráni za stejné období přidali 31,3 procenta.
„Po období covidu zažily sběratelské trhy nebývalý boom. Rostly ceny umění, luxusních hodinek, whisky i dalších sběratelských předmětů. Poslední roky ale ukazují, že období plošného růstu skončilo,“ uvedl ředitel Portu Gallery Martin Jaroš.
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Evropské automobilky dlouho spoléhaly na slavné logo, výkon a pocit výjimečnosti. Jenže v Číně se pravidla luxusu rychle mění. Domácí značky nabízejí extrémní rychlost, chytré technologie, bohatou výbavu a často i výrazně nižší cenu.
Vývoj jednotlivých kategorií se podle něj začíná výrazně rozcházet. Zatímco impresionistické umění loni zdražilo o 13,6 procenta a hodinky o 5,1 procenta, hodnota investiční whisky klesla o 10,9 procenta.
„Už tedy neplatí, že by rostla celá kategorie alternativních investic jako celek. Investoři mnohem pečlivěji rozlišují mezi jednotlivými segmenty i konkrétními předměty. Trh dospívá a spolu s ním i investoři,“ dodal Jaroš.
Generační obměna
Do trhu podle něj stále výrazněji promlouvá také generační obměna sběratelů. Ti už se nerozhodují jen podle očekávaného výnosu, ale také podle osobního vztahu k danému předmětu.
Obliba alternativních investic v posledních letech roste. Zvláštní místo mezi nimi mají sběratelské a umělecké předměty. Právě u nich hraje vedle možného zhodnocení a ochrany před inflací významnou roli také emocionální hodnota a radost z vlastnictví.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.