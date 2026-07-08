NATO zvažuje odklad summitu v Albánii. Obává se dalšího střetu s Trumpem
Severoatlantická aliance zvažuje, že v příštím roce neuspořádá tradiční summit lídrů členských zemí. Setkání plánované v Albánii by se mohlo odložit až na rok 2028. Důvodem jsou obavy z dalšího vyhrocení vztahů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem i nízké výdaje hostitelské země na obranu.
Debata o možném odložení příštího summitu NATO zesílila během letošního setkání lídrů aliance v Ankaře. Podle zdrojů agentury Bloomberg se nyní jedná o tom, zda se summit v Albánii uskuteční podle plánu v roce 2027, nebo až o rok později.
Závěrečné prohlášení z ankarského summitu, které mají lídři schválit ve středu, podle zdroje obeznámeného s jeho zněním nebude obsahovat zmínku o termínu dalšího setkání.
Válka na Ukrajině, americké údery proti Íránu a spor o Grónsko zkoušejí soudržnost NATO. Mark Rutte ale před setkáním aliančních lídrů s Donaldem Trumpem nasadil sebevědomý tón: aliance je podle něj silnější a Rusko proti ní nemůže zvítězit.
„Nezahrávejte si s námi. Proti NATO nemůžete zvítězit,“ varoval Rutte Putina
Politika
Válka na Ukrajině, americké údery proti Íránu a spor o Grónsko zkoušejí soudržnost NATO. Mark Rutte ale před setkáním aliančních lídrů s Donaldem Trumpem nasadil sebevědomý tón: aliance je podle něj silnější a Rusko proti ní nemůže zvítězit.
Aliance se obává další Trumpovy kritiky
Jedním z hlavních důvodů možného odkladu jsou obavy z dalšího vyhrocení vztahů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten na letošním summitu opět kritizoval fungování NATO a zpochybňoval význam aliance.
Trump uvedl, že do turecké metropole přijel především kvůli svému dobrému vztahu s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Jeho opakované výhrady vůči NATO podle zdrojů Bloombergu zvýšily obavy, že by příští summit mohl poskytnout další prostor ke kritice evropských spojenců.
Albánie patří mezi země s nejnižšími výdaji
Dalším problémem je samotná hostitelská země. Albánie dlouhodobě patří mezi členy aliance s nejnižšími výdaji na obranu a k hranici dvou procent hrubého domácího produktu se podle Bloombergu dostala teprve nedávno.
Mezi spojence s nejnižšími obrannými výdaji patří vedle Albánie a Slovinska také Česká republika. Premiér Andrej Babiš na summitu v Ankaře uvedl, že Česko letos závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP nesplní, přestože předběžný odhad NATO naznačoval, že by této hranice mohlo dosáhnout.
Rutte chce pravidelná setkání zachovat
Generální tajemník NATO Mark Rutte se podle zdrojů snaží pravidelné summity zachovat. Amerického prezidenta chce přesvědčit především poukazováním na výrazný růst obranných výdajů evropských členů aliance.
Není však jasné, zda se mu daří Trumpovy pochybnosti zmírnit.
„Summit se bude konat v Albánii. Zda to bude příští rok, nebo o rok později, o tom se teď jedná,“ řekl Bloombergu předseda Vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone.