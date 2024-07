Brzy už nepoznáte rozdíl. Altman v novém projektu pracuje na tom, aby se AI přiblížila lidským schopnostem

Americká společnost OpenAI, která stojí za jazykovým modelem ChatGPT, pracuje na projektu s krycím názvem Strawberry (jahoda). Jeho cílem je, aby uvažování a argumentace systémů umělé inteligence (AI) překonaly dosavadní limity a přiblížily se lidským schopnostem, informovala agentura Reuters, která se odvolává na interní dokumenty podniku a na zdroj obeznámený s projektem.

Reklama

„Chceme, aby naše modely AI chápaly svět a rozuměly mu podobně jako my. Neustálý výzkum nových schopností AI je v tomto odvětví běžnou praxí, přičemž sdílíme běžné přesvědčení, že se tyto systémy časem budou zdokonalovat ve svém uvažování,“ sdělil agentuře Reuters mluvčí OpenAI.

Reuters se v květnu dostal k nedatovanému internímu dokumentu, podle nějž na projektu Strawberry v OpenAI pracuje několik týmů. Cílem je umožnit AI nejen generovat odpovědi na dotazy, ale plánovat dostatečně dopředu, aby se mohla nezávisle a spolehlivě pohybovat po internetu a provádět něco, co OpenAI označuje za „hloubkový výzkum“, tvrdí zdroj. To je něco, čeho velké jazykové modely (LLM) jako ChatGPT dosud nebyly schopny.

Největší akvizice pro Alphabet? Za start-up Wiz nabízí 23 miliard dolarů Zprávy z firem Americká společnost Alphabet, která je mateřským podnikem Googlu, je v pokročilé fázi jednání o převzetí start-upu Wiz, uvedl server The Wall Street Journal. Wiz se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, Alphabet je za něj ochoten nabídnout zhruba 23 miliard dolarů (asi 535 miliard korun). Pokud záměr dokončí, bude to pro Alphabet jeho největší akvizice. ČTK Přečíst článek

LLM umí shrnout hutné a náročné texty a sestavit elegantní jazykové útvary mnohem rychleji než člověk, ale zaostává v řešení jednoduchých logických problémů, které lidé řeší intuitivně, například rozpoznávání logických chyb nebo hraní piškvorek. V tomto případě se modely často uchylují k takzvaným „halucinacím“. Halucinace jsou označení vygenerované odpovědi, která obsahuje nepravdivé nebo zavádějící informace. Může jít rovněž o výsledek nedostatečných, neaktuálních nebo zkreslených trénovacích dat.

Reklama

Klíčová součást plánu OpenAI

Strawberry má být podle zdroje Reuters klíčovou součástí plánu OpenAI tyto problémy překonat. Dokument, ke kterému se agentura v květnu dostala, potom sice popisuje, čeho má projekt dosáhnout, ale ne jak.

Čtyři osoby, které viděly, jak společnost v posledních měsících soukromě komunikuje s vývojáři a dalšími partnery, agentuře Reuters řekly, že OpenAI se blíží k uvolnění technologie s výrazně pokročilejšími schopnostmi uvažování než aktuální LLM jako ChatGPT. Respondenti ale nechtěli být jmenováni, protože nejsou oprávněni obsah komunikace zveřejnit.

Lháře odhalí umělá inteligence snáze než člověk, ale pořád to nestačí Enjoy Myslí to vážně, nebo mi lže do očí? To je otázka, kterou si snad každý někdy položí, když mluví s potenciálním obchodním partnerem, s prodejcem nabízeného zboží nebo třeba jen tak s někým v restauračním zařízení. Výzkumníci zkouší zapojit do odhalování lží umělou inteligenci. Dokáže to líp než člověk, výsledky ale pořád nejsou nic moc. Nicméně už mohou přinášet problémy, pokud se na ně někdo příliš spolehne. Josef Tuček Přečíst článek

Součástí technologie je takzvaný „posttrénink“ generativních modelů AI. To znamená jejich přizpůsobení, aby se mohly dodatečně zdokonalit k výkonu specifických úloh už po základním tréninku na spoustě obecných dat, uvedl jeden ze zdrojů.

Americká nezisková organizace Centrum pro investigativní zpravodajství (Center for Investigative Reporting) na konci června podala žalobu na OpenAI a jejího partnera Microsoft. Vydavatel magazínu Mother Jones a webu Reveal tvrdí, že OpenAI bez souhlasu a nabídky finanční kompenzace využívá jeho obsah.