Co Čech, to "deskovkář". Deskovým hrám se na trhu daří

Zájem o deskové hry za posledních 15 let výrazně stoupl, na český trh se ročně uvedou stovky nových titulů. Uvedl to Michal Požárek z obchodu Planeta Her. K úspěšným tvůrcům deskových her podle něj patří také Češi. Nejoblíbenější jsou v tuzemsku rodinné hry, vyplývá z ankety mezi prodejci. V úterý to bude přesně 90 let ode dne, kdy Američan Charles Darrow vynalezl deskovou hru Monopoly.

V Česku podle Požárka vychází široké spektrum deskových her, od jednoduchých pro děti po ty se složitou strategií a dlouhou herní dobou. Historicky nejúspěšnějším titulem jsou na tuzemském a slovenském trhu Dostihy a sázky, prodalo se ho již dva miliony kopií, uvedl. Zájem je podle něj ale také o Carcassonne, Dixit, Uno nebo Monopoly. Nejúspěšnější českou hrou v zahraničí jsou naopak Krycí jména, vyšla ve 35 jazycích a prodalo se jí přes 12 milionů kusů.

K aktuálním trendům podle Požárka nyní patří hry určené pro jednoho člověka nebo ty, které pracují s mobilními aplikacemi. "Mezi důležité milníky patří také hry kooperativní, kdy lidé nehrají proti sobě, ale spolupracují a snaží se hru prorazit," uvedl.

Deskové hry získaly na popularitě i v době koronavirové pandemie, kdy se staly oblíbeným způsobem, jak trávit volný čas, řekla marketingová ředitelka hračkářství Bambule Jana Krčková. V posledních letech si podle ní tvůrci dávají víc záležet na grafickém zpracování a využívají rozmanité herní prvky. Na trh by se letos měly uvést také tituly s filmovou, seriálovou nebo historickou předlohou jako například Fantastická zvířata, Zaklínač: Starý svět či Jan Žižka: Zrození vůdce, uvedla.

Mezi nejprodávanější deskové hry na e-shopu Alza.cz patří Výbušná koťátka, Desítka nebo Scrabble. Nejčastěji za ně zákazníci utratí do 600 korun, řekl divizní ředitel nákupu a prodeje Martin Hadraba. "U nejočekávanějších produktů vnímáme velký zájem fanoušků o předobjednávky. V Česku je silná komunita deskovkářů, kteří chtějí mít hru od prvního dne vydání," řekl. Deskové hry podle něj ve větší míře využívají moderní technologické prvky, například Monopoly se již nemusí hrát s napodobeninou klasických papírových peněz, ale s obdobou platebních karet. "Všeobecným trendem je QR kód s video návodem, aby nový hráč rychle a snadno pochopil pravidla hry," dodal Hadraba.

Monopoly jsou nejprodávanější hrou na e-shopu Mall.cz. "Na trhu jsou nejdéle ze všech a zároveň jsou od počátku nadčasovou zábavou, která lidi ani po letech neomrzí," uvedl mluvčí Jakub Charvát. Z her, které jsou propojeny s mobilní aplikací, vede Panství hrůzy, Alchymisté a Pán prstenů: Putování po Středozemi, dodal. K oblíbeným titulům v Česku podle Daniela Grofa z obchodu Svět her patří stále Člověče, nezlob se.

Deskové hry jsou na internetu kategorií, která se prodává poměrně úspěšně, řekl ČTK šéf analytiků srovnávače cen Heureka.cz Michal Buzek. Na odbyt jdou podle něj především na podzim nebo před Vánoci, kdy poptávka proti ostatním měsícům vzroste až trojnásobně, a také v létě.

