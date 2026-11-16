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Čínské elektrické dopravní letadlo má za sebou úspěšný let s posádkou

Čínské elektrické dopravní letadlo absolvovalo první let s posádkou
ČTK
ČTK, fry
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Čína posouvá svůj letecký průmysl zase o krok dál. Elektrický dopravní letoun CE-25A o víkendu poprvé vzlétl s posádkou, ve vzduchu vydržel přes 16 minut a urazil 60 kilometrů. Stroj pro 19 cestujících má dolet 400 kilometrů a Peking v něm vidí další důkaz, že chce ve výrobě letadel dohnat světovou špičku.

Čínské elektrické dopravní letadlo CE-25A má za sebou první let s posádkou. Na palubě byli dva piloti a jeden inženýr a stroj strávil ve vzduchu 16 minut a 38 sekund. Podle agentury AFP o tom informoval časopis spojený s vývojářem letadla, státní společností Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Během zkušebního letu v severočínské provincii Šan-tung urazil letoun 60 kilometrů. Desetitunový stroj má podle zveřejněných údajů dolet 400 kilometrů a pojme až 19 cestujících.

První let s lidmi na palubě

Záběry zveřejněné čínskými státními médii zachycují červený letoun přibližně velikosti soukromého tryskáče při vzletu a přistání. CE-25A před prvním letem s posádkou absolvoval 19 zkušebních letů bez lidí na palubě. První úspěšný test se uskutečnil už v únoru.

Elektrická letadla jsou považována za jednu z možností, jak v letectví omezit spotřebu fosilních paliv a snížit znečištění ovzduší.

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Petra Nehasilová

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Čína chce konkurovat Boeingu a Airbusu

Vývoj CE-25A zapadá do širší snahy Pekingu posílit domácí výrobu letadel. COMAC vyrábí také dopravní letoun C919, který letos v srpnu absolvoval první mezinárodní komerční let.

Čína tento stroj prezentuje jako možného konkurenta modelů Boeing 737 a Airbus A320. C919 zatím nezískal schválení amerických ani evropských regulátorů, pro Peking ale představuje symbol snahy narušit dlouholetou dominanci Boeingu a Airbusu v civilním letectví.

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