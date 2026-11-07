Týden na jachtě za čtyři miliony, noc v Africe za 124 tisíc. Tak vypadá dovolená české elity
Soukromé tryskáče, luxusní jachty, exkluzivní resorty a dovolené za miliony korun. Nejmovitější Češi za cestování utrácejí stále více a jejich nároky na pohodlí, soukromí i výjimečné zážitky rostou. Za jedinou noc v africkém safari resortu zaplatí v průměru přes 120 tisíc korun, týden na jachtě je vyjde na téměř čtyři miliony.
Téměř dvanáct milionů korun. Tolik stála nejdražší dovolená, kterou během sledovaného období absolvovali klienti české cestovní kanceláře EliteVoyage. Sedmičlenná skupina strávila čtyři týdny cestováním po Austrálii a Novém Zélandu. A rozhodně nešlo o jediný výdaj, nad kterým se běžnému smrtelníkovi zatočí hlava. Nejdražší zpáteční soukromý let z Prahy na Mauricius vyšel na 6,6 milionu korun.
Svět luxusního cestování přitom dál zdražuje. Podle nejnovějšího Luxury Travel Reportu 2026 vzrostla průměrná cena zpátečního letu privátním tryskáčem meziročně o 45,8 procenta na 1,25 milionu korun. Týdenní pronájem jachty podražil o více než 28 procent na téměř čtyři miliony. A kdo dává přednost soukromí luxusní vily či horského chaletu, zaplatil v průměru 2,15 milionu korun za týden, tedy o 53,5 procenta více než před rokem.
Zpráva vychází z anonymizovaných údajů stovky nejvíce utrácejících klientů společnosti EliteVoyage, kteří mezi zářím 2025 a srpnem 2026 navštívili celkem 62 zemí. Jejich průměrné výdaje dosáhly 36 638 korun na osobu a den, včetně dětí.
Za noc v Africe tolik, co jiní za celou dovolenou
Kdo by čekal, že nejdražší luxusní dovolené se odehrávají na Maledivách nebo v Dubaji, mohl by být překvapen. Podle výdajů sledovaných klientů vede Jihoafrická republika, kde dovolená vyšla v průměru na 67 371 korun na osobu a den. Následují Seychely s 64 117 korunami a Rwanda s 63 525 korunami. Na Maledivách utratili cestovatelé v průměru 51 850 korun denně, v Itálii 35 889 korun a v Rakousku 15 771 korun.
Ještě výraznější rozdíly odhalují ceny ubytování. Noc v luxusním zařízení v Jihoafrické republice vyšla v průměru na 123 939 korun za pokoj. Na Maledivách činila průměrná cena 113 984 korun a v Botswaně přesáhla 100 tisíc korun.
Proč je právě Afrika tak drahá? Luxusní safari už dávno neznamená stanování uprostřed divočiny. Hosté vyhledávají exkluzivní lodge a soukromé rezervace s omezenou kapacitou, špičkovým servisem a zážitky, které si za běžných okolností nekoupí. „Ceny safari kempů a lodgí jsou all-inclusive a zahrnují jídlo, nápoje, safari aktivity i příspěvky na ochranu přírody. Logistika a provoz v odlehlé divočině jsou mnohem nákladnější než ve městě,“ vysvětluje Štěpán Borovec, provozní ředitel EliteVoyage.
Na pražském letišti v pondělí přistál nepřehlédnutelný Airbus A350-1000 tchajwanské společnosti Starlux Airlines. Zlatý letoun vznikl ve spolupráci s japonským umělcem Hajime Sorayamou a Praha je jednou z prvních zastávek, kde aerolinka zlatý stroj představila. Speciální stroj se v české metropoli navíc bude objevovat pravidelně.
Zlatý obr přistál v Praze. Unikátní Airbus se bude vracet pravidelně
Enjoy
Na pražském letišti v pondělí přistál nepřehlédnutelný Airbus A350-1000 tchajwanské společnosti Starlux Airlines. Zlatý letoun vznikl ve spolupráci s japonským umělcem Hajime Sorayamou a Praha je jednou z prvních zastávek, kde aerolinka zlatý stroj představila. Speciální stroj se v české metropoli navíc bude objevovat pravidelně.
Soukromé tryskáče zdražují. A jachty jsou stále větší
Zatímco pro běžné cestovatele je soukromý letadlový charter nedosažitelným luxusem, pro nejbohatší klientelu představuje především pohodlí, úsporu času a možnost vyhnout se komplikovaným přestupům.
Nejdražším zaznamenaným charterem byl zpáteční let z Prahy na Mauricius letadlem Global Express XRS za 6 604 200 korun. Mezi nejčastější destinace soukromých letů patřily Málaga, Bodrum a Benátky, mezi vzdálenějšími cíli se objevily také Bhútán, Curaçao, Singapur nebo Toronto.
Podobné nároky mají bohatí Češi i na dovolené na moři. Průměrná délka pronajímaných jachet vzrostla z 36 na 39 metrů. Zatímco v předchozím sledovaném období měřila nejmenší pronajatá jachta 21 metrů, letos už to bylo 29,2 metru. Nejoblíbenějšími lokalitami zůstávají Chorvatsko, Řecko a Baleárské ostrovy.
Privat jet jsme si vyzkoušeli na trase z Prahy do Brna. Pro nejbohatší Čechy je ale podobný let jen začátkem dovolené za miliony.
Dovolená za deset milionů a sloni u bazénu. Vyzkoušeli jsme, jak cestují nejbohatší Češi
Enjoy
Privat jet jsme si vyzkoušeli na trase z Prahy do Brna. Pro nejbohatší Čechy je ale podobný let jen začátkem dovolené za miliony.
Válka mění plány i milionářům
Ani nejbohatší cestovatelé však nejsou imunní vůči geopolitickým otřesům. Konflikt na Blízkém východě výrazně změnil jejich cestovatelské preference a přesměroval část dovolených do Evropy. Zatímco mezi zářím 2025 a únorem 2026 připadalo na evropské destinace 53,6 procenta cest, od března do srpna 2026 už to bylo 81 procent. Cesty do Spojených arabských emirátů se mezi oběma obdobími propadly o 96 procent. O 83 procent ubylo také cest na Maledivy, Mauricius a Seychely. Část změny ovšem souvisí i s rozdílnými turistickými sezonami.
Itálie a Španělsko společně představovaly více než čtvrtinu všech uskutečněných cest. Rostl také zájem o alternativní destinace, například Mexiko nebo Argentinu. „Narušení zajetých vzorců nevzalo klientům chuť ani možnost cestovat, jen je přesměrovalo k alternativám,“ vysvětluje Petr Udavský, generální ředitel a spolumajitel EliteVoyage.
Podle něj je pro movitou klientelu zásadní také jistota. Často si s velkým předstihem rezervuje exkluzivní ubytování a zážitky, které nelze jednoduše přesunout na jiný termín.
Soukromí, exkluzivita a vysoká úroveň servisu jsou tři nejčastější komodity, jež ti nejbohatší Češi požadují na své dovolené, uvádí Luxury Travel Report, který každý rok zpracovává cestovní kancelář EliteVoyage.
Fotogalerie: Jak vypadají hotely těch nejbohatších Čechů?
Enjoy
Soukromí, exkluzivita a vysoká úroveň servisu jsou tři nejčastější komodity, jež ti nejbohatší Češi požadují na své dovolené, uvádí Luxury Travel Report, který každý rok zpracovává cestovní kancelář EliteVoyage.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.