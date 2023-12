Čína vysílá na cestu první obří loď. Uveze pět tisíc turistů

Čína se chystá na premiéru první obří lodě místní provenience. Cílem má být opětovné spuštění poptávky po zahraničních cestách čínských turistů. Místní firmy si ale zároveň vyzkoušely technologie, které mohou využít v armádním průmyslu.

Na svoji první plavbu se chystá první velká námořní výletní loď vyrobená v Číně. Loď Adora Magic City vypluje 1. ledna z domovského přístavu v Šanghaji na šestidenní cestu. Navštívit má jihokorejský ostrov Čedžu a japonská města Nagasaki a Fukuoka, uvedla agentura Bloomberg.

Provozovatelem lodě je firma CSSC Carnival Cruise Shipping, společný podnik největšího čínského stavitele lodí China State Shipbuilding Corp. a americké Carnival Corp. Loď postavená firmou CSSC Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding je 323,6 metru dlouhá. Ve 2125 pokojích se může ubytovat až 5246 cestujících. Má 16 palub, na kterých se kromě pokojů nachází také 22 restaurací a barů, bezcelní obchody a divadla, kde je možné vidět představení s čínskou tematikou.

Příprava na letadlové lodě?

Státní média o lodi mluví jako o významném milníku, který je důkazem toho, že stavitelé lodí v zemi mohou zvládnout i nejnáročnější projekty, jako jsou letadlové lodě a velké lodě na přepravu zkapalněného zemního plynu. Má být ale také způsobem, který usnadní Číňanům výlety do zahraničí, a přitom jim nabídne jídlo a zážitky v intimním a rodinném prostředí.

Navzdory snahám úřadů přimět obyvatele Číny znovu létat do zahraničí, například obnovením skupinových zájezdů, je chuť cestovat do zahraniční omezená. Banka Morgan Stanley neočekává, že by se mezinárodní letecká doprava v Číně do roku 2025 plně obnovila. Domácí turistika se naopak zotavila a místní cestují po celé zemi a navštěvují oblíbená turistická místa.

Nová loď má být jedním ze způsobů, jak překlenout tuto propast mezi domácí a zahraniční turistikou. Zatím by měla plout hlavně na krátkých trasách po severovýchodní Asii. Rezervace na plavby lodí Adora Magic City byly zahájeny v září. Podle oficiálního internetového prodeje vyjde prémiová kajuta pro dvě osoby začátkem února na 8500 jüanů (26 800 korun) za cestu. V tomto období řada Číňanů vyráží na cesty kvůli svátkům souvisejícím s oslavami lunárního nového roku. Lístky na leden a většinu února jsou již vyprodané.

