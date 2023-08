Záhada v Dubaji. Nejvyšší vyhlídkové kolo světa je zavřeno na neurčito

Mělo to být další z dubajských „nej“. Nejvyšší vyhlídkové, či ruské, kolo na světě pojmenované Ain Dubai. Téměř dvakrát vyšší než slavné London Eye. Ale něco se pokazilo. Nejdříve otevření zmařila pandemie následně přišlo uzavření kvůli „údržbě“. Ta už trvá rok a půl a možná nikdy neskončí.

V březnu 2022 se po krátkém, víceméně zkušebním, provozu dubajské vyhlídkové kolo Ain Dubai uzavřelo. Prý potřebovalo údržbu. Zdálo se to zvláštní, vždyť omezený provoz začal až s výstavou Expo na podzim předchozího roku. To byl ale teprve začátek.

Už je to téměř rok a půl, co se nejvyšší ruské kolo na světě přestalo otáčet, a úředníci neřeknou proč.

Ain Dubai, které spotřebovalo více oceli než Eiffelova věž a je téměř dvakrát vyšší než London Eye, měl být uzavřen jen na měsíc. Pak další měsíc. A další. Nakonec v dubnu operátoři tiše oznámili, že bude zavřeno na dobu neurčitou.

Na masivní konstrukci tohoto inženýrského zázraku se shromažďuje prach, zatímco hlavní nápravu obklopuje lešení zahalené pytlovinou.

Ain Dubai je středobodem umělého ostrova Blue Waters, který se může pochlubit některými z nejdražších dubajských nemovitostí. Osud celého ostrova ale reflektuje příběh vyhlídkového kola. Davy se sem příliš nehrnou. I přesto tu ale stojí luxusní byty, vybrané restaurace, obchody, nákupní centrum i hotel Caesars Palace, který předpokládá, že v Dubaji budou v dohledné době povolena kasina. O Ainu nebylo veřejně řečeno nic, což podrthává tajnůstkářskou kulturu kolem významných projektů ve Spojených arabských emirátech. Projekty jsou často bez vysvětlení pozastaveny nebo srovnány se zemí.

Dubajský trh s rezidenčními nemovitostmi je – na rozdíl od zbytku světa – stále žhavý. Nadále totiž těží z přílivu kapitálu od bohatých cizinců, především Rusů, kteří se od začátku války na Ukrajině hrnuli do Perského zálivu ve snaze najít útočiště před mezinárodními sankcemi. Podle jednoho nedávného odhadu se zde v prvním čtvrtletí roku 2023 prodalo více domů za cenu nad 10 milionů dolarů (220 milionů korun) více než kdekoli jinde na světě.

Ale příběh kola vyvolává vzpomínky na předchozí bubliny a jejich splasknutí. Kritici popisují developerskou scénu postavenou na medializaci a titulcích, vysoce spekulativní, neprůhlednou, často nadměrně zadluženou. Nad tím prý stojí úředníci, kteří odmítají uznat chyby a zamlčují neúspěchy zářnými novými projekty, napsal deník Washington Post.

„Problém s budováním něčeho největšího na světě je v tom, že když překročíte určité měřítko, vstoupíte do neznáma, kde se problémy, které jsou normálně drobné, mohou náhle stát velkými,“ uvedl pro WP Aled Davies, ředitel postgraduálního vyučování na inženýrském programu Cardiffské univerzity. „Ale o tom nejsou žádné informace, takže kdo ví - mohou to být materiální problémy, může to být překvapivé dodatečné namáhání ložiska větrem nebo strukturálním pohybem nad rámec toho, co bylo zamýšleno zvládnout.“