Biohacking: Osvěžení ve vedrech? Voda nemusí být to nej

V horku a při zvýšené sportovní aktivitě biohackeři rádi spoléhají na kokosovou vodu. Ta umí tělu dodat potřebné minerály.

Teplé počasí, dlouhé dny a pomalejší způsob života v tomto ročním období láká nejednoho trávit dny venku. Aktivním odpočinkem jako cestováním, turistikou a dalšími sporty. Důležitým faktorem, aby nás takto strávený čas mentálně a fyzicky nabil a nestal se utrpením, je zajištění dostatečné hydratace. Po mnohahodinovém aktivním pobytu ve vysokých teplotách a na slunci hrozí dehydratace téměř každému, kdo neučiní nezbytné kroky při prevenci.

Lidské tělo je tvořeno vodou z 55 procent až 65 procent. Dvě třetiny vody v našem těle je uvnitř buněk a třetina mimo ně. Z této třetiny je pouze pětina v cévách a žílách. Je naším každodenním úkolem doplnit dostatečné množství tekutin, k čemuž máme samozřejmě mechanismus signalizace žízně.

Tento mechanismus může být poškozen různými vlivy a způsobuje snížené vnímání žízně jak chronicky, tak v akutních případech, jako právě v situacích velkého výdeje tekutin z organismu. Ten může být různého druhu. Například horečka odvodňuje, ale neodvádí velká množství minerálů z těla. Minerály v našem těle hrají úlohu elektrolytů zachovávajících řadu nezbytných procesů v těle. Jejich primární úlohou je podpora elektrického náboje v těle - udržují správný srdeční rytmus, svalové kontrakce, krevní tlak, přenos mezi neurony v mozku a funkce nervů. Izotonická ztráta vody, kdy přicházíme o tekutiny a také o elektrolyty, je intenzivní právě při pocení v důsledku regulace teploty při sportu a pobytu ve vyšších teplotách. Přirozeně o elektrolyty přicházíme také prostým vylučováním, ale i při nemoci zahrnující zvracení a průjem.

Proč je důležitá minerální rovnováha

Při sportu v teple nemusí stačit pít tekutiny, vodu či její cukrem obohacené varianty. Cukr není elektrolytem a slazená voda nemusí v takových situacích stačit. Hlavními elektrolyty v našem těle jsou minerály, které jsme předurčeni konzumovat ve velkých množstvích a tělo tak na ně z tohoto pohledu také spoléhá. Jsou to sodík, chlor, draslík, vápník, fosfor a hořčík. Ty konzumujeme v pitné vodě, protože tam jsou standardně přítomny, ale ve vyšším množství zejména v jídle. Minerály najdeme v téměř každém jídle, proto i v případě elektrolytů platí, že rozmanitost je základ.

Primární doplnění sodíku a chloru bude vždy pomocí soli a vysoce solených potravin. Jako u všech minerálů, i zde platí, že všeho moc škodí. Tělo vždy prioritizuje rovnováhu minerálů a u sodíku a chloru to v dnešní době má těžší. Standardní příjem soli je totiž zhruba třikrát větší, než je optimální a tělo se s tím musí vypořádat na každodenní bázi. Potom i pokud sportujeme, tělo je zvyklé na to, že sůl vždy má k dispozici a náhlé menší než standardní množství se může projevit nepříjemnými symptomy. Zdroji draslíku je primárně zelenina, ovoce a luštěniny. Proto přibalte na výlet ovoce, které dodá kromě draslíku i energii ve formě přirozeného cukru. Zdroji vápníku jsou mléčné výrobky, ořechy a listová zelenina. Fosfor doplníme masem, ořechy a semínky. Hořčík taktéž ořechy a semeny, výrobky s vysokým obsahem kakaa a zeleninou.

Jak poznat, že tělu chybí minerály

V případě opravdu intenzivního a dlouhého fyzického výdeje se dá uvažovat o použití sportovních izotonických nápojů, abychom zabránili nežádoucímu snížení elektrolytů v těle. Vždy je potřeba se rozmyslet, co má větší pravděpodobnost se stát realitou - příliš elektrolytů ze sportovních drinků a slané stravy nebo příliš málo při mnohahodinové jízdě na kole či dlouhém běhu v horkém počasí. Příliš minerálů v těle způsobuje zadržování vody, což je primární způsob, jak se tělo s takovou situací vyrovnává. To způsobuje i otoky. Nejjednodušším řešením je zvýšit konzumaci tekutin, ideálně čisté vody, jemnými bylinkovými čaji či vodou s citrónem.

Naopak příliš málo minerálů v těle se projevuje symptomy jako sucho v puse, bolest hlavy, únava a slabost svalů až po nepravidelný tep, zmatenost, zvracení a nechutenství. Primární strategií doplnění elektrolytů je konzumace potravin, které nám to umožní rychle a přirozeně. Biohackeři se rádi spoléhají na kokosovou vodu, která je mřížkou, která po konzumaci optimálně doplňuje stav minerálů v lidském těle. Obsahuje nejvíce draslík a hořčík, které v naší stravě často chybí. Také je bohatá na další živiny jako vitamín C a fytochemikálie a zároveň neobsahuje velké množství cukru.

