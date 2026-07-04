Chytré prsteny Oura spolupracují s výrobcem léků na hubnutí. Výsledkem mohou být přelomová data
Finský startup Oura, který pravděpodobně brzy zamíří na burzu, se nově zaměřil na lidi využívající léky na hubnutí. Uzavřel spolupráci se společností Eli Lilly, která patří k předním výrobcům léků stojících na enzymu GLP-1. Majitelé chytrých prstenů Oura budou moci sledovat, jak se užívání těchto léků projevuje na jejich zdraví a kondici.
Takový experiment tu zatím chyběl. Výrobce chytrých prstenů Oura a producent léků na hubnutí Eli Lilly uzavřely poměrně důležité partnerství. Uživatelé chytrých prstenů, kteří zároveň užívají léky na bázi enzymu GLP-1, budou moci využívat prsten ke sledování dopadů těchto léků na zdraví a kondici téměř v reálném čase. Doposud přitom byli odkázáni jen na klinické studie, které ale postrádají personalizaci, případně na konzultace s lékařem, které ale byly zpožděné.
„Díky propojení každodenních návyků s biometrickými údaji v reálném čase můžeme nabídnout ucelenější a personalizovanější přístup, který podpoří trvalé výsledky – a to nejen co se týče hmotnosti na váze, ale i toho, jak se lidé každý den cítí a jak fungují,“ uvedl CMO Oury Ricky Bloomfield.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu se Sarou a Teem Sandevovými na obálce.
A jak to bude fungovat? „Příjem léků, jejich dávky a rozvrh užívání můžete zaznamenávat přímo v aplikaci Oura. Zaznamenáváním nežádoucích účinků můžete v reálném čase sledovat běžné projevy, jako jsou nevolnost, únava, změny chuti k jídlu a gastrointestinální příznaky,“ stojí v blogovém postu výrobce prstenů.
Zaměřeno na dlouhodobé cíle
Nové partnerství přináší podle Jennifer Mazur z Eli Lilly zásadní obrat pro celé odvětví léků na hubnutí. Perspektiva se podle ní rozšiřuje ze situace před předepsáním léků a sledování případných nežádoucích účinků na celkový proces a dopady dlouhodobého užívání.
„Začínáme se více soustředit na každodenní okamžiky spojené s užíváním těchto léků, protože ty ovlivňují dlouhodobý úspěch,“ cituje manažerku výrobce léčiv server Pharmaceutical Technology.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.