Biohacking: Bobuloviny jsou pokladnicí mikronutrientů

Borůvky, jahody, maliny, brusinky, rybízy, ostružiny, angrešt, brusinky, mochyně, moruše, bezinky a arónie. To jsou bobuloviny naší zeměpisné šířky. Pomáhají proti stárnutí a ještě se po nich netloustne.

Bobulovité ovoce jsou jedna z nejzdravějších potravinových skupin vůbec. Drtivá většina typů diet a stravovacích přístupů zahrnují bobule do doporučených potravin. Ovoce obecně obsahuje řadu prospěšných látek- vitamíny, minerály a různé druhy fytochemikálií, jako jsou flavonoidy, fenoly, stilbeny, třísloviny a lignany. Oproti jiným druhům ovoce mají bobuloviny výhodu nízkého obsahu sacharidů, a to je činí vhodným ke konzumaci bez omezení, i při metabolických problémech. Lidské zdraví má v souvislosti s jídlem tendenci se zhoršovat zejména v případě onemocnění výhradně či často spojovaných s množstvím tuku v těle- obezita, cukrovka 2. typu, kardiovaskulární onemocnění a nemoci imunitního a nervového systému. Potraviny jako právě bobuloviny prospívají svými vlastnostmi i při prevenci či pro zmírnění řady onemocnění a také pomáhají oddálit stárnutí.

Nejčastěji konzumované bobulovité ovoce v naší zeměpisné šířce jsou borůvky, jahody, maliny, brusinky, rybízy, ostružiny, angrešt, brusinky, mochyně, moruše, bezinky a arónie. Jahody jsou populární ovoce, díky dovozu k sehnání v obchodech čerstvé i mimo sezónu. Biohackeři obecně doporučují pořizovat bobule v jejich sezóně či pořizovat ho mražené. Podle studií má mražené ovoce téměř totožné množství výživných látek, pokud dodržíme doporučenou dobu skladování. Podle agentury Enviromental Working Group, která každý rok sestavuje seznam potravin nejvíce zasažených obsahem pesticidů, jsou jahody na prvním místě žebříčku pro rok 2023. V případě bobulovin se tedy doporučuje je pořizovat v kvalitě bio či z ověřených zdrojů. Kvalitní jahody obsahují antokyany a katechiny, které prokazují účinky při prevenci řady chronických onemocnění, jako jsou různé druhy rakoviny, kardiovaskulární a metabolické choroby. Obsahují beta karoten a vitamín C.

Čím tmavší, tím lepší

U bobulovin platí, že čím tmavší ovoce je, tím více množství i druhů fytochemikálií obsahuje. Borůvky jsou toho důkazem. Kromě vysokého obsahu mikronutrientů je jejich výhodou i nízká kalorická hodnota. Na jednotku energie jsou tedy přímo výživovou bombou a jsou výborných zdrojem vitamínu K, manganu a vitamínu C. Jejich vysoký obsah antioxidantů může pomoci podporovat zdraví očí. Je to i proto, že borůvky obsahují nejvíce specifických antioxidantů, které jinde nenajdeme. Divoké borůvky, které v létě nasbíráme v lese, jsou ještě zdravější, než ty vyšlechtěné k pěstování.

Obsahem fenolických látek vynikají z místního bobulovitého ovoce ostružiny. Jejich výhodou je v době jejich zralosti hojný výskyt ve volné přírodě. Ostružiny obsahují ve významném množství také vitamín C, mangan, vitamín K a měď. Při pravidelné konzumaci mohou přispět k prevenci nádorových onemocnění. Kromě toho, že díky svému antioxidativnímu profilu jsou schopné potlačovat růst nádorů, obsahují i látky, které zabraňují samotné mutaci buňky v rakovinnou. Umí také snižovat zánět v celém těle, včetně mozku, a udržují tak zdravé kognitivní funkce a brání degeneraci přicházející s věkem.

Moruše je starý druh bobulovitého ovoce, který je dnes téměř zapomenut, což je velká škoda. Existují dva druhy, bílá a černá moruše. Bílá je sladší, černá je trochu kyselejší, ale obsahuje daleko více antokyanů, které způsobují tmavé zabarvení. Moruše se dají pořídit i sušené, jejich chuť je sladší než většina druhů ovoce, sladkostí se vyrovnají datlím. Podle studií v Asii, kde je populární, extrakt z moruše dokázal zastavit rakovinné bujení a významně snížit oxidační stres v organismu. Obsahuje hlavně vitamín C, K a železo.

Nesmírnou výhodou bobulovitého ovoce je jejich lahodná chuť při tak pozitivním vlivu na zdraví lidského organismu. Nejlepší je konzumovat je syrové, zachová si tak více živin. Biohackeři rádi a často smoothies, kde bobuloviny nesmí chybět. Jejich chuť dobře skryje přítomnost jemnějších druhů zeleniny, které můžeme do smoothie přidat- například špenát či různé druhy listového salátu. S příchodem jara můžeme přidat v čistém prostředím nasbírané listy pampelišky, ptačince žabince či mladé listy lípy. To nutriční profil takového smoothie ještě zvýší a při pravidelnější konzumaci přislíbí lepší zdraví.

