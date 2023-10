Zmírnění čínské ofenzivy. Stellantis koupí za miliardy podíl ve výrobci elektromobilů Leapmotor

Automobilová skupina Stellantis koupí za 1,5 miliardy eur (37,1 miliardy korun) 21procentní podíl v čínském výrobci elektromobilů Zhejiang Leapmotor Technologies. Skupina se tak snaží upevnit si postavení v Číně, která je největším automobilovým trhem na světě, zatímco Leapmotor získá oporu v Evropě.

Reklama

Zavedené mezinárodní automobilky se snaží dohnat náskok čínských společností v přechodu na elektromobily. Stále více čínských výrobců elektromobilů uvádí na trh své levnější modely. Stellantis díky této transakci získá přístup k pokročilým technologiím firmy Leapmotor.

„Čínská ofenziva je vidět všude,“ řekl novinářům generální ředitel Carlos Tavares. „Díky této dohodě z ní můžeme těžit, místo abychom se stali její obětí.“

V rámci transakce vznikne také společný podnik Leapmotor International, ve kterém bude mít Stellantis 51procentní podíl. Podnik bude mít výhradní práva na vývoz, prodej a výrobu produktů Leapmotor mimo Čínu. Podnik se sídlem v Nizozemsku by měl začít s vývozem ve druhé polovině příštího roku. Partnerství pomůže Stellantisu rozšířit nabídku elektromobilů a splnit cíle, podle kterých mají do roku 2030 činit elektromobily veškerý jeho prodej v Evropě a polovinu prodeje v USA.

Chtěli přijít s nový elektromobilem za 700 tisíc. Z plánů ale sešlo Zprávy z firem Americký výrobce automobilů General Motors (GM) a jeho japonský konkurent Honda Motor zrušili plány na společný vývoj cenově dostupných elektromobilů. Oficiálním důvodem je změna strategie americké automobilky. Ta se potýká s růstem nákladů v důsledku stávek odborů za vyšší mzdy. ČTK Přečíst článek

Někteří analytici jsou však skeptičtí k tomu, že podobná partnerství s menšinovým podílem mohou pomoci zavedeným zahraničním automobilkám zlepšit jejich upadající prodej v Číně, uvedla agentura Reuters. Malé investice umožní spíše přístup k novějším technologiím, které nejsou schopny vyvinout vlastními silami. Generální ředitel šanghajské poradenské společnosti Automobility Bill Russo uvedl, že „úspěšných partnerství v automobilovém průmyslu je málo a často se rozpadají, když se zájmy rozcházejí“.

Obavy z čínských elektromobilů

Stellantis se obává rostoucí konkurence levných čínských elektromobilů v Evropě. Tuto obavu sdílí také Evropská komise, která začala vyšetřovat, zda čínské automobilky nevyužívají nelegální státní subvence. Tavares byl v minulosti hlasitým kritikem levnějšího čínského dovozu do Evropy. Nyní řekl, že dohoda s Leapmotor nedělá ze Stellantisu „trojského koně“ a komisi za její snahu vyšetřovat čínský dovoz kritizoval.

„Máme rádi konkurenci. Zahájit vyšetřování není nejlepší způsob, jak tyto otázky řešit,“ řekl Tavares.

Už jen pár let. Světová poptávka po fosilních palivech dosáhne vrcholu do roku 2030 Zprávy z firem Světová poptávka po fosilních palivech dosáhne vrcholu do roku 2030. Po silnicích bude jezdit více elektromobilů a čínská ekonomika poroste pomaleji, navíc se bude více orientovat na čistší energii. To zároveň zpochybňuje důvody pro zvyšování investic do produkce fosilních paliv. Ve zprávě o výhledu energetiky ve světě to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). ČTK Přečíst článek

Leapmotor je podle prodeje v Číně devátým největším prodejcem aut označovaných jako New Energy Vehicles (NEV), kam patří čistě elektrická auta, hybridní automobily a vozy s vodíkovým pohonem. Společnost se snaží poskytovat licence na své platformy pro elektromobily a další aktiva zavedeným zahraničním automobilkám, aby získala hotovost. Minulý měsíc uvedla, že potřebuje pětinásobné zvýšení prodeje, aby přežila v konsolidujícím se odvětví elektromobilů.

Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Fúze dala dohromady značky francouzské skupiny Peugeot, Citroën, Opel a DS se značkami Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram.