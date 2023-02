Zkrachovalý Britishvolt koupili Australané. S projektem britské gigafactory mají jiné plány

Australská firma Recharge Industries koupila zkrachovalý britský start-up Britishvolt, který chtěl na severu Anglie postavit za 3,8 miliardy liber (101,7 miliardy korun) továrnu na baterie do elektromobilů. Australský podnik, jehož vlastníkem je investiční fond Scale Facilitation, oznámil, že má však ohledně továrny jiné plány než dodávat baterie automobilkám v Británii. Další podrobnosti k transakci nesdělil.

Britishvolt zkrachoval, když se mu nepodařilo shromáždit finance na závod, který měl stát u obce Cambois v hrabství Northumberland na severu Anglie. Australská firma byla vybrána jako úspěšný zájemce na začátku února.

„S podporou našeho globálního dodavatelského řetězce, strategických dodavatelských partnerů a řady uzavřených dohod s významnými zákazníky jsme přesvědčeni, že se nám podaří továrnu Gigafactory v Cambois úspěšně vybudovat a rozvinout ji v projekt pokročilé zelené energie,” uvedl ředitel fondu Scale Facilitation David Collard.

Trochu jiná gigafactory

Plánovaná lokalita závodu se považuje na nejvhodnější místo v Británii, kde lze rovnou začít stavět. Pozemek už byl zakoupen a úřady vydaly stavební povolení. Collard uvedl, že stavební práce začnou za šest až 12 měsíců, projekt podle něj vytvoří na místě a v dodavatelském řetězci kolem 8000 pracovních míst.

Recharge Industries má v úmyslu začít se zaměřením na baterie pro skladování energie. Tyto produkty chce uvést na trh do konce roku 2025. Následně hodlá vyrábět baterie pro vysoce výkonné sportovní vozy. Vyhlídka na závod, který by zabezpečil dodávky baterií do britských automobilek tak patrně na mnoho let padá, uvedla BBC.

Britská vláda pod vedením bývalého premiéra Borise Johnsona označila projekt společnosti Britishvolt za významný milník na cestě k vybudování odvětví elektrických vozidel. Země směřuje k zákazu automobilů se spalovacími motory v roce 2030. V Británii se nyní nachází pouze jediná továrna na baterie, a to vedle továrny automobilky Nissan v přístavním městě Sunderland, zhruba 40 kilometrů jižně od Cambois.

Společnost Recharge Industries staví v Austrálii továrnu na lithium-iontové články, která by měla zahájit výrobu v příštím roce. Ohledně Britishvoltu vyšla vítězně z výběrového řízení, v němž bylo podáno více nabídek.

