Plaketa pro nejlepší prodejnu doputovala do podhůří Jizerských hor

Výrobce dřevěných hraček z Jiřetína pod Bukovou, společnost Detoa, ovládla lednové kolo soutěže nejlepších maloobchodních prodejen Visa Czech Top Shop. Ocenění si převzala přímo v prodejně v podhůří Jizerských hor, která slouží i jako muzeum hraček. Newstream je mediálním partnerem soutěže.

Reklama

Založení společnosti Detoa se datuje do roku 1908, kdy firma vyráběla malé dřevěné komponenty jako perly a knoflíky. Později k sortimentu přidala i dětské hračky. V současné době je továrna největším a nejstarším výrobcem dřevěných hraček, komponentů do společenských her a dřevěných perliček v České republice. Právě v jejich prodejně v Jiřetíně pod Bukovou proběhlo předání lednového ocenění, které si zástupci společnosti Detoa převzali od zástupců soutěže Visa Czech Top Shop Markéty Němcové a Jiřího Berana.

Podívejte se, jak probíhalo předání plakety:

Inspektoři soutěže velice ocenili koncept, který Detoa ve svém areálu vytvořila. Nejedná se totiž pouze o prodejnu s hračkami, návštěva se podobá spíše zážitku, který si užije celá rodina. Můžete zde navštívit výrobu, muzeum hraček, popustit uzdu své fantazii v kreativních dílničkách nebo nakoupit dřevěné komponenty na váhu pro vaše tvoření. „Naším návštěvníkům nabízíme tady v Jizerských horách tradiční českou výrobu, která má více než stoletou historii. Návštěvníci si nejdříve prohlédnou celý výrobní postup a pak naše prodejna nabízí hračky pro nejmenší děti až po dospělé a celé rodiny. Naše hry mohou nejenom s dětmi hrát rodiče, babičky i dědečkové. Každý si u nás najde svůj produkt,“ doplňuje majitel firmy Jaroslav Zeman.

Předávání se účastnila a gratulaci k ocenění přidala i Michaela Farkašová, která je poradkyní pro firemní klientely UniCredit Bank. „Za UniCredit Bank jsem velice pyšná na to, že mohu spolupracovat právě se společností Detoa. Ocenění je úžasné a já budu moc ráda, pokud se bude firmě i nadále takto dařit“.

Detoa postupuje do finále soutěže o nejlepší maloobchodní prodejnu roku 2024, kde se utkají vítězové jednotlivých měsíců.

Hračky ovládly lednové kolo soutěže maloobchodních prodejen Zprávy z firem Tradiční český výrobce dřevěných hraček Detoa zabodoval v lednovém kole soutěže Visa Czech Top Shop. Newstream je mediálním partnerem soutěže. nst Přečíst článek

Drogerie hebe v Galerii Harfa se kvalifikovala do finále soutěže nejlepších prodejen Zprávy z firem Tuzemský trh s rychlou módou už polské řetězce ovládly, teď se snaží prorazit s kosmetikou a drogistickým zbožím. Řetězec hebe, který už má v Polsku přes 300 obchodů, se pokouší dobýt Česko. Po spuštění online obchodu nyní odstartoval expanzi do velkých obchodních center v Praze. První prodejnu otevřel v Galerii Harfa, druhou pak v OC Černý Most. A právě první zmíněná prodejna bodovala v únorovém kole soutěže Visa Czech Top Shop a kvalifikovala se tak do finále soutěže nejlepších maloobchodních prodejen v ČR. Nyní si zástupci prodejny na slavnostním předání převzali plaketu pro únorového vítěze. nst Přečíst článek

Kytary.cz zvítězily v březnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop Zprávy z firem Kytary.cz je obchod pro správné rockery. A nejen je. Kytary, bicí, klávesy, ale i dechy nebo smyčce, to všechno najdete v prodejně v pražských Modřanech, která se pyšní největším skladem hudebních nástrojů ve střední Evropě. Nebyla to pouze šíře nabízeného sortimentu, která prodejnu vynesla do čela březnového kola soutěže maloobchodních prodejen Visa Czech Top Shop (VCTS), jíž je Newstream mediálním partnerem. nst Přečíst článek