Drogerie hebe v Galerii Harfa se kvalifikovala do finále soutěže nejlepších prodejen

Tuzemský trh s rychlou módou už polské řetězce ovládly, teď se snaží prorazit s kosmetikou a drogistickým zbožím. Řetězec hebe, který už má v Polsku přes 300 obchodů, se pokouší dobýt Česko. Po spuštění online obchodu nyní odstartoval expanzi do velkých obchodních center v Praze. První prodejnu otevřel v Galerii Harfa, druhou pak v OC Černý Most. A právě první zmíněná prodejna bodovala v únorovém kole soutěže Visa Czech Top Shop a kvalifikovala se tak do finále soutěže nejlepších maloobchodních prodejen v ČR. Nyní si zástupci prodejny na slavnostním předání převzali plaketu pro únorového vítěze.

Ocenění si přímo v prodejně v Harfě převzal Jiří Novák, Operations Manager v Hebe. Poblahopřát mu přišla Markéta Němcová, Country Manager Visa Czech Top Shop a Andrea Havlíčková z in-store agentury Knowinstore.

„Ocenění je pro nás potvrzením toho, že jdeme správnou cestou a že děláme zákaznický servis správně. Hebe je zdraví a krása. A tak českým zákazníkům přináší řadu nových produktů a nových značek právě z této oblasti,“ řekl při předání plakety Novák, Operations Manager hebe.

Inspektoři soutěže ocenili především komfort nákupu v prodejně, přehledné vystavení, jednoduchou navigaci obchodem a samoobslužné pokladny. „Únorovým vítězem soutěže Visa Czech Top se stala prodejna hebe v Harfě, která je dle inspektorů Mekkou instore marketingu,“ řekla Markéta Němcová, Country Manager Visa Czech Top Shop.

Inspektoři ocenili také příjemný a moderní design obchodu, který pro Hebe vytvořila in-store agentura Moris. „Jsme velmi rádi, že jsme mohli být u úspěšné expanze polského řetězce do Prahy,“ řekl Adam Klofáč z agentury Moris.

Jedním z kritérií soutěže Visa Czech Top Shop je i využití moderních technologií a digitalizace prodejny. Partnerem soutěže v této oblasti je agentura Knowinstore. Andrea Havlíčková, Project Manager agentury Knowinstore k tomu dodala: „Za nás jako partnera v oblasti digitalizace, bych ocenila především skener, na kterém si zákazníci mohou rychle a jednoduše ověřit cenu produktu. Samozřejmostí je pak možnost zaplatit na samoobslužných pokladnách.“

Prodejna hebe v Harfě si svým vítězstvím v únorovém kole zajistila postup do finálové dvanáctky nejlepších obchodů za rok 2024, ze které vzejde celkový vítěz.

