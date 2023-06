Zadlužený francouzský řetězec Casino, kde má podíl Křetínský, potřebuje navýšit kapitál a odprodá část aktiv

Zadlužený francouzský maloobchodní řetězec Casino, do kterého investoval i český miliardář Daniel Křetínský, potřebuje navýšení kapitálu o 900 milionů eur, v přepočtu 21,3 miliardy korun, a převedení nezajištěného dluhu na akcie. Řetězec, který připravuje restrukturalizaci, dále informoval, že chce dosáhnout dohody s věřiteli do konce července.

Casino mělo na konci loňského roku konsolidovaný čistý dluh 6,4 miliardy eur. V příštích dvou letech bude muset splácet dluh ve výši tří miliard eur. Holdingová společnost, jejímž prostřednictvím zkušený podnikatel Jean-Charles Naouri společnost ovládá, je také silně zadlužená.

Na konci května skupina oficiálně zahájila státem podporované jednání s věřiteli. Rozhovory by se mohly protáhnout až do konce října, uvedlo Casino v dnešním prohlášení. Minulý týden řetězec oznámil dohodou s francouzskou vládou o odkladu plateb daní a sociálního pojištění skupiny splatných od května do září 2023. Dohoda představuje částku přibližně 300 milionů eur.

Skupina nyní rovněž zveřejnila aktualizovanou prezentaci strategie, která zahrnuje další odprodej nestrategických aktiv, včetně supermarketů GPA a Exito v Latinské Americe. S ohledem na prodej některých aktiv a odklad splátek podnik neočekává do konce finančního roku 2023 problémy s hotovostí.

Kdo dá víc

Maloobchodní řetězec už obdržel nabídky od dvou skupin investorů, z nichž každá navrhla kapitálovou injekci ve výši 1,1 miliardy eur.

Jednu z nabídek vede Křetínský, který ve francouzské společnosti drží přibližně desetiprocentní podíl. Podnikatel uvedl, že je ochoten sám investovat 750 milionů eur za předpokladu, že Casino sníží nezajištěné půjčky ve výši 3,6 miliardy eur prostřednictvím zpětného odkupu dluhopisů a přeměny dluhu na vlastní kapitál. K němu by se připojila společnost Fimalac, která by investovala 150 milionů eur.

Stejnou sumu za Casino předminulý týden nabídla trojice investorů: miliardář v odvětví telekomunikací Xavier Niel, investiční bankéř Matthieu Pigasse a podnikatel Moez-Alexandre Zouari.

V úterý Casino zveřejní výsledky hospodaření za první pololetí. Akcie řetězce krátce před 11:30 SELČ odepisovaly na pařížské burze přes sedm procent.

